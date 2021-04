Løslater ikke Viggo Kristiansen: − Foreldrene er veldig lettet

Borgarting lagmannsrett har besluttet at Viggo Kristiansen ikke skal løslates.

– Foreldrene er veldig lettet. Ventetiden på avgjørelsen har vært tung. Jeg er ikke overrasket og avgjørelsen var forventet. Jeg mener at mindretallet i kommisjonen har den riktige vurderingen av bevisene, men det er uvanlig at retten kommer til at en som har fått saken gjenopptatt blir sittende, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til VG.

Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring i Agder lagmannsrett, og har vært fengslet siden. Han har hele tiden nektet for at han var involvert i drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia 19. mai 2000.

Bistandsadvokat Audun Beckstrøm. Foto: Hallgeir Vågenes

Straffesaken mot Kristiansen ble gjenopptatt i februar i år, etter at flertallet i Gjenopptakelseskommisjonen mente at de sentrale bevisene som førte til domfellelse av Kristiansen i 2002 er så svekket at saken må tas opp på ny.

41-åringen begjærte seg formelt løslatt i begynnelsen av mars. Nå har retten truffet sin beslutning, og den er at Kristiansen ikke skal løslates.

– Vi tar avgjørelsen til etterretning, og har ikke noen ytterligere merknader, sier statsadvokat Johan Øverberg til VG.

Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin sier til VG at han har snakket med Kristiansen, og forteller at han vil ta alt som det kommer fremover, er i fin form og glad for dissens.

– Dette med nederlag er noe man er vant med å få i denne bransjen. For Viggo har det vært nederlag i 20 år. Det er synd å se at overgrepet mot han fortsetter, sier Sjødin.

Sjødin sier at lagmannsrettens avgjørelse vil bli anket til Høyesterett.

Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin. Foto: Marie von Krogh

På en nettside av Viggo Kristiansens støttespillere gir Sjødin uttrykk for at spørsmålet om løslatelse er så prinsipielt viktig at det bør løftes til Høyesterett.

– Selvsagt er det mange følelser knyttet til denne saken, og det er mange som mener mye om Viggo, sier Sjødin.

– Men lovgiver har slått fast at gjenåpning er et tungt argument for løslatelse, og det samme har både Høyesterett og Riksadvokaten uttalt. Lagmannsretten har nå lagt seg på en helt annen linje for Viggo Kristiansen. Spørsmålet er om begrunnelsen for at han behandles annerledes er holdbar. Jeg tar forbehold om at jeg ikke har finlest alle vurderingene, men i praksis får kriminalomsorgen og psykiaterne sette seg over kommisjonens avgjørelse. Det bør landets øverste domstol se på.

Sjødin sier at det er betenkelig at psykiatriske vurderinger settes høyere enn bevis som klart taler for at Kristiansen ikke var med på barnedrapene.

– Man bør huske på at Viggo har sonet snart 21 år i fengsel. Enten man mener han er skyldig eller uskyldig, så er det lengere enn de aller fleste drapsmenn soner i Norge. Straffen er så godt som fullbyrdet. Det er ingen soningshensyn å ta.

Forsvareren mener også en bør også huske på at Jan Helge Andersen har blitt sluppet ut for flere år siden.

– Vi vet med hundre prosent sikkerhet at han begikk drap og overgrep i Baneheia. Han hadde man altså ingen betenkeligheter med å slippe fri før tiden, men man vil holde Viggo innesperret til tross for at han har sonet flere år lengere, og til tross for at han har fått sin sak gjenåpnet fordi det er en rimelig mulighet for at han vil bli frikjent.

Bjørn Olav Jahr, forfatter av boken «Drapene i Baneheia», reagerer slik på lagmannsrettens avgjørelse:

– Fra et rasjonelt ståsted mener jeg det er overraskende.Bevisbildet ligger tilrette for at han burde vært løslatt. Men dessverre er jeg ikke overrasketHan understreker at han håper det blir gjort en grundig etterforskning og mener det er nok å ta tak i, sier Jahr til VG.

– Dette er en sak som det har gått enorm prestisje i. Jeg tror man vil opprettholde en forestilling om at Viggo Kristiansen er en fare for samfunnet, det gjør man ikke ved å slippe ham ut, fortsetter han.

– Det er veldig trist.