NÅ OG DA: Eva-Brit Langva klarte å bli rusfri etter en periode med misbruk. Foto: Privat / Torstein Ihle

Tidligere rusmisbruker med bønn til Aps landsmøte

Eva-Brit Langva gikk fra å være barnehageeier til en tilværelse som sprøytenarkoman uten kontakt med sine tre barn.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Publisert: Nå nettopp

Nå har den rusfrie MDG-politikeren i Ålesund et budskap til Arbeiderpartiets landsmøte.

– Vi er mange som har prøvd å opplyse om og oppklare dette det siste året, og som ser at det har vært mye misforståelser og sidedebatter, sier hun til VG.

Tirsdag gjorde hun et nytt forsøk på å forklare rusreformen, da hun la ut et langt innlegg på Facebook om opplevelsene hun hadde som rusmisbruker under dagens politikk. Innlegget starter med: «Kjære landsmøtedelegat i Arbeiderpartiet».

Ap velger veien videre

Skal mindretallsregjeringen i Norge få vedtatt sin lenge varslede rusreform, må de etter alt å dømme ha flertallet på Arbeiderpartiets landsmøte med seg på laget.

I løpet av landsmøtet som starter torsdag, skal partiet ta stilling til om de mener bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika skal bli straffefritt.

I stedet for straff ønsker regjeringen at personer som blir tatt med illegale rusmidler må møte for en kommunal rådgivende enhet. Her skal de få informasjon om risiko og helseskader ved bruk av narkotika og tilbud om hjelp. Narkotika skal fortsatt være forbudt.

Berg-og-dalbane

Eva-Brit Langva er i dag nestleder i helse- og omsorgskomiteen i Ålesund kommune, hvor hun representerer Miljøpartiet De Grønne. Men reisen frem til å bli en nykter bidragsyter for Kirkens Bymisjon, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse og brukerorganisasjonen på rusfeltet (RIO) har vært en berg-og-dalbane.

– For 20 år siden var jeg en gift trebarnsmor, barnehageeier og søndagsskolelærer, forteller Langva.

Men for ti år siden var hun sprøytenarkoman, bodde på gaten og hadde ikke kontakt med sine tre barn.

RUSMISBRUK: Langva fikk kjenne myndighetenes ruspolitikk på kroppen. Foto: Privat

Det var i forbindelse med rus hun hadde sitt første møte med politiet.

– Jeg flyttet til kommunens botilbud for mennesker i aktiv rus og hadde «bodd» der fire timer da jeg for første gang ble arrestert av politiet for bruk og besittelse av rusmidler til eget bruk.

Det ble opplevd som et sjokk for Langva:

– For en pertentlig samfunnsengasjert kvinne, som var vant til å bli behandlet med respekt, var ferden mot avgrunnen sjokkartet, der forakten for hvem jeg var og tapet av menneskeverdet dyttet meg utfor stupet.

Politisk kamp

De fleste partiene på Stortinget har tatt stilling til rusreformen. Blant de mest høylytte motstanderne er Senterpartiet, som kaller den «Høl i huet». Regjeringspartiet KrF skal på sin side stemme for, men håper andre stemmer mot.

Nå er alles øyne rettet mot hva Aps landsmøte lander på. Deres 48 stortingsrepresentanter kan trumfe gjennom eller vrake reformen, eller utsette den til neste stortingsperiode.

LANDSMØTE: Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre avholder landsmøte fra torsdag til lørdag. Der skal partiet blant annet ta stilling til regjeringens forslag til rusreform. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fikk hjelp av moren til å betale bot

– Etter 15 måneder i behandlingskø og tre brudd på behandlingsgarantien min, spaserte jeg inn på en rusklinikk. Der fikk jeg etter noen dager innkalling til soning. I 2001 tilsto jeg bruk av cannabis og ble bøtelagt. Med tiden kom tre bøter til som jeg aldri hadde råd til å betale, så det ble renter og renters rente. Ni år etter den første boten, ønsket samfunnet at jeg skulle sone i fengsel for ubetalte bøter, forteller Eva-Brit Langva.

– Jeg fikk valget mellom 19 dager i fengsel eller å betale 21.000 kroner innen ti dager. Hadde det ikke vært for at min mor betalte, hadde historien min sluttet her. Da hadde jeg havnet i fengsel istedenfor i rusbehandling.

Det er disse erfaringene som har gjort henne til en høyrøstet tilhenger av rusreformen.

– Reformen handler ikke om hvilken hjelp vi bør og skal gi, men om å fjerne det ondet at vi påfører straff, mener Langva.

Det synet deles av partiet hennes Miljøpartiet De Grønne.

– Å fjerne straff er ikke det samme som å fjerne konsekvenser, for befatning med narkotika forblir forbudt. Er det mistanke om salg har politiet samme virkemidler som tidligere til å etterforske og avdekke forholdet, sier hun.