Ut mot vaksine-avgjørelse: − Går for sakte

Regjeringen utsetter dose to for Moderna- og Pfizer-vaksinene. Men ikke for de som allerede har fått første dose.

Det bekymrer Steinar Holden, som er leder for det regjeringsoppnevnte Holden-utvalget som har vurdert samfunnsøkonomiske konsekvenser av pandemien.

– Det må være viktigere å gi personer som har en betydelig risiko første dose enn at man følger en oppsatt plan om å gi andredose. Dette vil jo forsinke fremdriften av vaksinering med dose én, sier han til VG.

Holden sier det er bra at det nå blir lenger tid mellom dosene, så flere kan få dose én raskere.

Men han reagerer på at de som har fått første dose nå, fortsatt får andre dose om 6 uker. Det nye intervallet på 12 uker gjelder nemlig bare personer under 65 år uten noen underliggende sykdommer som ikke har fått første dose ennå.

– Iverksettelsen går for sakte, sier Holden, som mener langt flere vaksiner kunne blitt frigjort hvis man endret timeavtaler også for personer som har fått første stikk.

Regjeringen bestemte altså fredag, etter anbefaling fra FHI, at intervallet mellom de to dosene av Pfizer og Moderna forlenges fra 6 til 12 uker. Tall fra flere land viser at de som er vaksinerte med mRNA-vaksinene i stor grad ikke smitter andre.

Effekten etter et stikk er også god: I slutten av mars slapp Det amerikanske smittevernbyrået CDC en studie som viser at man har 80 prosent beskyttelse fra å bli smittet alt to uker etter første stikk.

– Fortsatt et stort behov

Holden-utvalget anbefalte i sin siste rapport den 15. mars at intervallet mellom første og andre vaksinedose burde utsettes hvis det var medisinsk forsvarlig.

– Det er en rekke studier som viser at dose én har god effekt, slik FHI også viser i sitt notat. Særlig vil personer som har fått dose én og bor i et område med lite eller ingen smitte, ha svært liten risiko for alvorlig sykdom av covid-19, sier Holden, som også mener endringen burde blitt gjort før.

– Samtidig er det fortsatt et stort behov for dose én i områder med høy smitte. Der er det mange som har mye større risiko for alvorlig sykdom, og som har langt større behov for den beskyttelsen som vaksinen gir. I områder med høy smitte er det også strenge smitteverntiltak. Raskere vaksinering vil gi mulighet for raskere avvikling av strenge tiltak.

HASTER: Økonomiprofessor Steinar Holden mener intervallet burde blitt utvidet før. Foto: Berit Roald / NTB

FHI har i flere uker vurdert å utvide intervallet. Og mellomtiden har tusenvis av nordmenn fått tilbud om første vaksinedose.

Nå er det rundt 900.000 mennesker som venter på sin andre dose, og som forventer å få den i ukene 18–23. For ukene 18-21 vil slike andredoser utgjøre nesten alle dosene som kommer til landet, ifølge FHI.

Samtidig er det ikke mange helt friske 18 til 16-åringer som har fått tilbud om vaksine enda – og det er den gruppen dose to-utsettelsen gjelder for.

– FHI må selvfølgelig vurdere om noen i risikogruppene har større risiko enn de uvaksinerte, og derfor bør få sin andre dose nå. Men de mest sårbare har allerede fått to doser. I områder med lav eller ingen smitte er smitterisikoen svært lav. I det faglige grunnlaget la FHI betydelig vekt på administrativt merarbeid i kommunene. Det synes jeg er mindre viktig enn å slå ned pandemien effektivt, sier Holden.

I det faglige grunnlaget peker FHI på at de at de fleste kommuner gir timeavtale for andre dose når man får den første. De mener det vil være en betydelig administrativ oppgave for kommunene å booke om avtalene, og krevende for vaksinasjonsprogrammet å endre logistikken som blant annet sikrer at kommunene får tilsendt nok «andredoser» til rett tid.

Holden peker også på at man i helsevesenet for eksempel kan risikere at en operasjon man er satt opp til kan bli utsatt.

– Jeg tror også at hvis de som har fått dose én får vite at det gir bedre og langvarig beskyttelse enn det vi har trodd før, og at det er en annen som har et større behov for den neste vaksinedosen enn deg, så vil de fleste forstå det.

– Viktig med forutsigbarhet

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helsedepartementet skriver i en epost til VG at det er viktig med forutsigbarhet i vaksinasjonsprogrammet, både for kommunene som organiserer og de som skal vaksineres.

– Vi forventer at pasienter møter opp på avtalene de har med helsetjenesten. Da skulle det bare mangle at vi holder på avtalene vi har laget med dem. Dette er personer i risikogruppen som allerede har ventet lenge på vaksine. Derfor vil de som har fått time til vaksinasjon med dose to før endringen trer i kraft, få beholde sine avtaler, skriver han.

Han mener ikke regjeringen har brukt lang tid på beslutningen:

– Anbefalingen om å øke vaksineintervallet til 12 uker fikk vi først i dag fra FHI. Det tok svært få timer fra anbefalingen ble mottatt, til regjeringen hadde vedtatt det og kommunisert det ut. Dette er en veldig god nyhet for fremdriften i vaksinasjonsprogrammet, og gir betydelig flere nordmenn bedre beskyttelse. Vi er veldig glade for at FHI landet på denne konklusjonen.

FHI: Akkurat riktig tidspunkt

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI mener ikke det blir forsinkelser av at intervallet ikke endres for de som har fått første dose.

– Der tenker jeg vi har gjort det på akkurat riktig tidspunkt. De som omfattes av denne ordningen de under 65 uten underliggende medisinske risikotilstander. Det er veldig få kommuner som har nådd ned til den gruppen hvis de har fulgt det ordinære løpet, så vi er tidlig ute med å varsle kommunene så kan få gjort de avtalene de skal, sier han.

Ifølge Bukholm vil de første friske 18–65-åringene begynne å vaksineres fra midten av mai tidligst.

– Vi hadde varslet tidligere dersom denne endringen omfattet andre grupper. Vår vurdering er at det ikke hadde ikke vært faglig forsvarlig å inkludere andre grupper i denne ordningen.

Han sier noen i risikogruppene kunne tåle en utsettelse av dose to til tolv uker.

– Men det er få. Innen disse gruppene finner vi personer der vi vurderer risiko for svekket immunrespons som betydelig. Det å gjøre ytterligere differensiering blir vanskelig. Derfor har vi valgt å ikke utvide intervallet for de over 65 og de med identifiserte medisinske risikotilstander. Da gjør vi et trygt valg, sier han.

– Hvis det å endre inngåtte avtaler fra 6 til 12 uker hadde omfattet mange i de berørte gruppene, hadde vi bedt kommunene om å endre avtalene. Det skal ikke være logistikk og administrative omkostninger som skal hindre at vi oppnår den effekten vi ønsker.