TIDLIGERE «FARMEN»-DELTAGER: I 2014 var Finn Olav Odde deltager i reality-programmet «Farmen» på TV 2. Foto: TV 2

Tidligere «Farmen»-deltager Finn Olav Odde hardt skadet etter klemulykke

Lokalpolitiker og tidligere «Farmen»-deltager Finn Olav Odde ble tidligere denne uken sendt til sykehus etter en klemulykke.

Nå nettopp

Onsdag ettermiddag meldte Trøndelag politidistrikt at en mann i 60-årene hadde blitt fraktet til St. Olavs hospital med luftambulanse etter å ha kommet i klem av en førerløs bil i Ørland kommune i Trøndelag.

Søndag ettermiddag skriver Fosna-folket at det er den tidligere «Farmen»-deltageren og lokalpolitikeren Finn Olav Odde som ble skadet i ulykken.

Det bekrefter lokallagsleder for Senterpartiet i Ørland, Vidar Heldahl overfor VG.

Han forteller at han ikke har kunnet besøke Odde på sykehuset som følge av coronatiltak, men at han har fått vite at Odde er på bedringens vei.

– Jeg vet lite, men han er i alle fall våken og den kritiske fasen er over, sier han.

les også Gaute Grøtta Grav hyller «Farmen»-Finn på Facebook

Odde deltok i 2014 realityprogrammet Farmen på TV2. Han ble nominert til Gullruten for sin deltagelse i programmet.

Odde er medlem av kommunestyret i Ørland for Senterpartiet, og var ordførerkandidat ved fjorårets valg. Han er også tidligere varaordfører i gamle Ørland kommune.

Publisert: 08.11.20 kl. 22:24

Les også

Mer om Trøndelag Ørland