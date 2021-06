I FORKANT: May-Liss Hansen valgte å dra hjem til Norge fredag kveld etter to dager i Strømstad. – Jeg ble ikke over helgen fordi jeg regner med det blir verre køer lørdag og søndag, sier hun til VG. Foto: Magnus Sundberg

Karantene-frislipp: − Ubeskrivelig å se barnebarnet igjen!

SVINESUND (VG) Etter et langt år kunne bestemor May-Liss Hansen endelig besøke barnebarnet Gabriella (3) i Strømstad.

Av Sven Arne Buggeland , Magnus Sundberg (Foto) og Hanne Hattrem

Publisert: Nå nettopp

– Jeg dro ned så snart jeg fikk høre at grensene åpnet. Vi har snakket daglig på FaceTime, men det blir ikke i nærheten av å møtes fysisk. Det var helt ubeskrivelig, sier May-Liss Hansen.

Hun bor på Årnes i Viken og har stampet i den flere timer lange køen ved Svinesund-grensen når VG snakker med henne. Datteren Sandra og barnebarnet Gabriella bor i Strømstad.

To-tre timer i kø

Fredag kveld er det lang kø ved grensepassering Svinesund, til tross for at grensehandelen åpnet forsiktig tidlig fredag ettermiddag.

Folk i grensekøen VG har snakket med anslår at de har brukt to-tre timer i køen foran toll- og politikontroll.

Fra klokken 15 fredag kunne fullvaksinerte vende hjem uten å gå i karantene.

Fullvaksinerte og personer som har vært coronasyke de siste seks måneder, trenger ikke lenger å fremvise en attest som viser negativ test tatt 24 timer før ankomst til Norge. Det skriver FHI på sine nettsider fredag.

Men det må fortsatt testes på grensen.

Ved syvtiden fredag kveld tar test og ventetid etter politi- og grensekontroll cirka en halv time.

BÆSSMORS HÅND: Bestemor May-Liss Hansen og barnebarnet Gabriella (3) kunne endelig møtes fysisk, for første gang på et år. Foto: Privat

Godt forberedt

Bestemor May-Liss Hansen konstaterer at barnebarnet har vært gjennom en enorm utvikling gjennom det siste året.

– Det er mange ting jeg har mistet i utviklingen hennes, men heldigvis er hun fremdeles like glad i bestemor, smiler Hansen.

Hun er godt forberedt til grensepasseringen, blant annet er den påkrevde forhåndsregistreringen i boks.

– Det er helt greit med ventetid, sier hun.

BLIR MER! Gunvald Johansens spådom er at køene ved Svinesund kommer til å eksplodere. – Det blir vel mer enn det noen gang har vært, sier han. Foto: Magnus Sundberg

Svenskehandlet hele tiden: – Verdt det!

Gunvald Johansen (71) bor i Fredrikstad og forteller til VG i syvtiden fredag kveld at køen flytter seg cirka 200 meter i timen.

– Jeg har stått cirka to og en halv time i kø og nærmer meg grensekontrollen. Jeg regner med at det tar mellom tre og fire timer til testingen er ferdig, sier han.

Johansen har vært over for å handle røyk, litt sprit og lettøl.

– Jeg er pensjonist og tar køen med stor ro. Jeg har vel tjent 330 kroner timen i kø på det jeg har spart på å handle i Sverige. Jeg har handlet i Sverige månedlig siden pandemiens start og tatt mine ti dager i karantene hver gang, sier han.