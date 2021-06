FARTSGRENSE-MINISTER: Knut Arild Hareide har fått marsjordre fra Stortinget om å sette opp fartsgrensene til 120 km/t på utvalgte motorveistrekninger. Foto: Frode Hansen, VG

Hareide vurderer fotobokser og ATK på 120-strekninger

Stortingets ja til 120-fartsgrense på utvalgte motorvei-strekninger kan gi innføring av fotobokser og automatisk fartskontroll på disse veiene, ifølge samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

I et intervju med Bladet Motor er Hareide tydelig på at en rekordhøy ny fartsgrense på 120 kilometer i timen - skal følges opp. Men han kan ikke love gjennomføring før valget - og dermed før en eventuell ny regjering overtar Samferdselsdepartementet.

– Jeg må vurdere flere muligheter, en av dem er streknings-ATK på disse veiene. Nå fikk vi ikke noen god debatt om dette på mandag, men det er noen kostnadsmessige deler her. Jeg skal naturlig nok se på hvordan vi skal følge opp dette, men det er et arbeid som vil ta noe tid, sier Hareide til bladet.

ATK (automatisk trafikkontroll) Trykkfølsomme sensorer i hvert kjørefelt gir et presist signal når et kjøretøys hjulpar (aksler) passerer.

Fartsmåleren registrerer disse signalene og kalkulerer hastighet for hver aksel og sender dataene til kamerautstyret.

Fartsmåleren sertifiseres årlig hos Justervesenet og fotoboksen får ikke tatt bilder uten gyldig sertifikat.

Kamerautstyret tar bilde hvis hastigheten på første aksel er høyere enn innstilt grense (fotogrensen).

Bildet overføres, via Statens vegvesens manuelle kontroll, til politiet.

Kamerautstyret er montert i fotoboksen og består av et digitalt kamera, en blits og en datamaskin.

Streknings-ATK er to fotobokser på en strekning med én fartsgrense. Disse kommuniserer med hverandre.

(Kilde: Statens vegvesen Vis mer

I en vurdering av tiltaket gjort før stortingsvedtaket, skrev veistatsråden:

«Når vi vet at innføring av 120 km/t vil føre til flere drepte og hardt skadde mener jeg at slikt tiltak vil være i strid med nullvisjonen. Å heve fartsgrensen støtter heller ikke opp under overordnede målsetninger i NTP (Nasjonal transportplan) om økt transportsikkerhet».

les også Fartsgrense-eksperiment - Stortinget tillater 120 km/t

Det var etter en lengre kamp fra trioen Bård Hoksrud, Tor André Johnsen og Åshild Bruun-Gundersen i Frps transport-fraksjon at et stort flertall på Stortinget sist mandag gikk inn for å prøve ut 120 km/t-fartsgrense på egnede veistrekninger.

PÅDRIVER: Bård Hoksrud (Frp) har vært en av pådriverne for å få prøve ut 120 kilometer i timen som øvre fartsgrense i Norge. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Etter vedtaket i Stortinget er Hareide klar på at det blir et prøveprosjekt. Men hvordan - det er KrF-veteranen ennå usikker på. Han vil «se på det» fremover, signaliserer han.

– Streknings-ATK

– Jeg ser at streknings-ATK har fungert på en del områder. Når man kommer i denne typen hastigheter kan streknings-ATK være en av tingene som forsvarer 120 km/t, sier Hareide til Motor.

Han mener departementet trenger et halvt års tid på å ta saken videre, og at streknings-ATK er hans umiddelbare tanke. Men uten at det er utredet på noen måte så kort tid etter stortingsvedtaket.

les også Flere strekninger kan få 120-fartsgrense – eksperter advarer

Før Stortinget med overveldende flertall gikk inn for å prøve ut 120 kilometer i timen, hadde også Statens Vegvesen konkludert negativt til ny fartsgrense, noe Hareide støttet seg til:

«Utredningen viste at høyere fartsgrense er negativt for trafikksikkerheten. Beregninger viser at dersom all ny motorvei, og de mest egnede delene av det eksisterende motorveinettet, får fartsgrense 120 km/t, kan det føre til nesten fire flere drepte og hardt skadde personer årlig,» refererte veistatsråden i sitt brev til Stortinget.

les også Frp-duo: Vil ha ny fartsgrense – men da er grensen nådd

120-pådriver Bård Hoksrud i Frp er ikke imponert over Hareides tilnærming til hvordan han vil følge opp stortingsvedtaket.

– Forankret i Granavolden

– Jeg kan ikke helt skjønne at Hareide nå skal bruke et halvt år på å finne ut hvilke strekninger der 120-fartsgrense skal prøves ut. Nye Veier har allerede i VG foreslått aktuelle strekninger der veien er god nok. Og dette med automatisk trafikkontroll har jeg ingen tro på som et egnet verktøy på motorveier. Er Hareide bekymret for farten, får de iverksette fartskontroller på disse strekningene. Prøvestrekningene med 120 km/t bør komme på plass allerede i sommer, sier Bård Hoksrud.

– Er ikke det å gi saksforberedelsen litt for stor fart, Hoksrud?

– Nei. Det eneste som trengst er nye skilter, - at Statens Vegvesen utpeker prøvestrekninger for de veiene de har ansvar for, og videre at Hareide viser litt velvilje, svarer Hoksrud, som minner om at utprøving av 120 km/t fartsgrense også er forankret i regjeringens Granavolden-erklæring.