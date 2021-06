Foto: Terje Pedersen

Vått i nord og hett i sør: Slik blir været denne uka

Denne uken synker temperaturene, og det blir regn i store deler av landet, men på Sør- og Østlandet trenger man ikke pakke vekk solkremen helt ennå.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Juniuken startet vått for folk i både Oslo og Tromsø da lavtrykket fra Sør-Europa traff Norge, men regnværet reiser raskt nordover i landet.

– Det er den typiske fordelingen når lavtrykket kommer fra havet. Det blir en del skyer og regn, og kanskje litt ekstra vind langs kysten fra Vestlandet og nordover, både i Trøndelag og Nord-Norge, mens Sør- og Østlandet ligger mer i le av fjellene og får mer sol og oppholdsvær, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til NTB.

Skogbrannfare på Østlandet

Fra tirsdag vender solen tilbake til Østlandet, hvor det mot slutten av uken er meldt opp mot 25 grader. Man får altså fortsatt bruk for badeshortsen. Men i hovedstadsområdet er det meldt litt regn mot helgen.

– Regnet er nok bare godt for naturen, for det er på Østlandet vi fortsatt har skogbrannfare, sier Borander.

Hun understreker at regnet mandag og til helgen ikke er nok til å unngå brann i skog og tørre terreng, hvor vannet raskt tørker opp igjen.

– Folk på Østlandet kan kose seg og fortsette sommersyslene, men de må være ekstra oppmerksomme på dette med skogbrannfare. Selv om det kommer litt nedbør i dag, er det ikke nok til at skogbrannfaren minker. Man må være spesielt forsiktig med åpen ild, for det kan fort påvirke store områder slik vi så på Sotra. Det var til skrekk og advarsel til alle.

STORE KONTRASTER: i Nord-Norge er det meldt regn og skyer, mens finværet på Østlandet øker brannfaren. Foto: Krister Sørbø / NTB

På tide med innendørsaktiviteter

Tromsø og resten av Nord-Norge må belage seg på litt lengre ventetid på sommeren, som kun kom med en smakebit i juni.

– Dersom man bor på Vestlandet eller nordover, må man bare benytte seg av muligheten når det først er oppholdsvær, og ta seg en tur ut.

Overskyet vær og vind fra havet kombinert med regn er et hinder for sommertemperaturene på Vestlandet og Trøndelag. Borander anbefaler at man nyter litt kvalitetstid innendørs i regnværet.

– Man har sittet mye på skjerm i disse koronatider, så kanskje man heller skal ta fram litt brettspill og gjøre det litt koselig.