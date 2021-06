Foto: Cornelius Poppe / NTB

Stortinget stiller krav til 4G og mobilsignaler på alle nye riksveier

Et enstemmig storting har tirsdag stemt ja til å pålegge Regjeringen å innføre krav om dekning langs veier over hele landet.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Det ble avgjort i votering på Stortinget tirsdag.

Det var Fremskrittspartiet som fremmet forslaget for transportkomiteen, som enstemmig vedtok å gå inn for forslaget.

– Vi har jo sett oss lei på at bilister må oppleve flunkende nye motorveier uten mobilsignaler og internettdekning for trafikantene som skal kjøre på dem, sier stortingsrepresentant Åshild Bruun Gundersen (Frp).

Nå bes Regjeringen derfor ta ansvar for at veiprosjektene de setter i gang, ferdigstilles med hundre prosent dekning for internett- og mobilsignal – langs hele strekningen.

– Vi mener dette er viktig, for å unngå sikkerhets og beredskapsrisikoen det er med store områder på riksveier uten internettsignaler og mobildekning. Det er viktig at trafikanter som utsettes for ulykker eller har behov for veihjelp har mulighet til å melde fra om det, sier Frp-politikeren.

Vil kartlegge manglende dekning

I tillegg til å be om full dekning på nyåpnede veier, ber Stortinget regjeringen også om å samle inn en fullstendig oversikt over dekningshull på eksisterende riksveier – og om å dekke kostnadene for å fylle ut disse.

De ber om at dette inkluderes i det reviderte nasjonalbudsjett for 2022.

– Vi aksepterer at det vil ta noe tid å få oversikt over dette. Men det er rimelig håpløst at helt nye motorveier åpner uten internettdekning i dag. Dette er et omfattende problem, mener Bruun Gundersen i Frp.

FREMSKRITTSPARTIET: Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen. Foto: Fredrik Hagen

– Derfor ber vi regjeringen om sette i gang med dette nå. Vi vil bidra til at dette blir utbedret så fort det lar seg gjøre. Det mener vi er våren 2022.

Hun sier det ikke er snakk om store områder uten dekning, men at bilister opplever dekningshull punktvis langs traseene. Hun påpeker at man også i denne stortingsperioden har åpnet veiprosjekter – eksempelvis på E18 mellom Tvedestrand og Arendal – som har mange blindsoner for dekningen.

– Dette skjer trolig i alle utbyggingsprosjekter. Det har vi sett oss lei av. Nå er vi glad for å se at vi får støtte for dette forslaget i transportkomiteen, og ser frem til endelig votering i stortinget. Jeg forventer at Fremskrittspartiet får full støtte for dette forslaget der.

NHO: – Fornuftig

Direktør for politikk og samfunnskontakt i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Gjermund Løyning, mener forslaget vil være med på å legge til rette for «fremtidsrettet mobilitet».

Blant annet vil bredere dekning langs veiene gjøre det mulig å sette inn løsninger hvor kjøretøy er koblet til nettet, og kan kommunisere med hverandre digitalt.

– Det er fornuftig å tenke helhetlig rundt samferdselsutbygging, hvor digital infrastruktur sidestilles med annen infrastruktur som vei, bane, flyplasser og havner. Det vil sikre gode investeringer fremover, sier han.

NHO ser for seg økt bruk av data, trafikkstyring og autonome løsninger i fremtiden. Da vil det være viktig med forutsigbar dekning.

Samtidig understreker Løyning at man ikke bare kan konsentrere seg om dekningen langs veiene. Han ønsker også en større satsing på bredbåndstilgangen i hele landet.

– Vi trenger å sette heve ambisjonsnivået, og bør tilby bredbånd til alle, både der de jobber og der de bor, sier han.

Han mener 95 prosent av befolkningen bør ha tilgang til bredbånd på mer enn 1 gigabyte per sekund innen 2025. Resten bør ha tilbud på 100 megabyte per sekund.

– Regjeringen bør øke bevilgningen for å få til dette. Alt blir ikke tatt av markedet. Da må vi øke støtten over statsbudsjettet, sier Løyning. Hans oppfordring er å øke den støtten til utbygging av bredbånd til én milliard kroner per år, fra 2022 til og med 2025.