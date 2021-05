INNEPILS: Statsminister Erna Solberg og statsrådkollega Henrik Asheim med henholdvis rødvin og halvliter. Foto: Fredrik Solstad, VG

Erna feirer gjenåpningen med bytur

Statsminister Erna Solberg (H) feiret gjenåpningen med en tur til Grünerløkka onsdag kveld. Hun kan glede seg over at antallet helt ledige nå er under 100.000.

Det var ikke noe sjøslag statsministeren og statsrådskollega Henrik Asheim dro i gang på en lokal kneipe på Løkka i Oslo onsdag, men hun syntes det var greit å ta en tur for å markere gjenåpningen både av landet og hovedstaden.

Og hun fikk lov til å tappe en øl til Asheim i baren, men ikke å gi den til ham i baren – den måtte gis ved bordet.

– Oi, dette gikk jo bra, sa statsministeren, litt overrasket over at hun greide å tappe halvliteren full på første forsøk – dog med litt mye skum.

– Får jeg jobb? spurte hun bareier på Bakgården, Andre Melchior Larssen.

– Du er ansatt, fastslo Larssen, som har lang fartstid i Frp.

Hun får seg en salat og et glass med rødvin, mens Asheim nyter en pizza til ølen.

– Det er verdt å feire litt i dag, sier Solberg:

– Spesielt her i Oslo, som har vært nedstengt så lenge, er det en gledens dag for mange på restauranter og andre steder som har vært lukket i mange måneder. Det er spesielt gledelig for alle de som i dag er tilbake i jobb, sier statsministeren.

Solberg er opptatt av at vi, midt i festrusen de neste dagene, skal tenke litt på at det er mange som fortsatt sliter og som ikke har vendt tilbake til arbeidslivet.

– Vi ser jo effektene av gjenåpningen og vi regner med at ledigheten vil gå kraftig nedover etter hvert som Norge vender tilbake til normal drift. Men vi har en lang vei å gå, sier hun:

– Ved utgangen av april 2021 var 113.000 registrert som helt ledige. Selv om det er langt færre enn våren 2020, er det likevel nær det dobbelte av før coronaen, sier hun.

Under 100.000

Ved utgangen av april i år var det registrert 203.000 arbeidssøkere.

Ledighetstallene har fortsatt å krype nedover i mai.

De ferskeste tallene fra 18. mai viser at antallet helt ledige har falt fra 113.000 27. april til 97.000 18. mai, som utgjør 3,4 prosent av arbeidsstyrken.

BYTUR: Statsminister Erna Solberg blir ønsket velkommen av André Melchior Larssen, bareier av utestedet Bakgården på Grünerløkka i Oslo. Foto: Fredrik Solstad, VG

Det betyr at antallet helt ledige for første gang er under 100.000 siden pandemien slo inn i fjor vår, da antallet helt ledige var 61.000 – i februar 2020.

Antallet arbeidssøkere totalt sett, som inkluderer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, falt fra 27. april fra 203.000 til 188.000 18. mai.

Det betyr at samlet ledighet i arbeidsstyrken er på 6,6 prosent.

Til sammenligning var ledigheten på det høyeste i fjor vår på 433.000 av arbeidsstyrken – eller drøye 15 prosent av befolkningen.

– Tette kunnskapshull

Over et glass med rødvin og en matbit lover statsministeren fortsatt innsats for å få ledighetstallene videre ned.

TAPPER: På VGs oppfordring forsøker statsministeren tappe-tårnet til bareier André Melchior Larssen. Foto: Fredrik Solstad, VG

– Vi skal hjelpe til slik at flest mulig kommer tilbake i jobb, eller tar utdanning på veien videre til ny jobb:

– Vi skal gi flere og bedre tilpassede utdanningsmuligheter for folk i utsatte bransjer og med lite utdanning i bunnen. Tette kunnskapshull for barn og unge slik at de fullfører skoleløpet og kommer seg videre i livet, sier Solberg.

– Kan du være konkret?

– Vi har hatt et svært fleksibelt midlertidig regelverk under krisen. Nå erstatter vi det med et permanent regelverk som vil gjøre det enklere å bruke den ledige tiden mer fornuftig – nemlig ruste seg bedre for arbeidslivet.

– Opposisjonen mener dere gjør for lite og vil forlenge en rekke ordninger?

– Vi er opptatt av å prioritere ordninger som gjør at de som har kraft og livets rett til å drive får hjelp – vi kan ikke stimulere de som ikke har det, sier Solberg.

– Fikk det fagbrevet hun alltid hadde drømt om

Det neste hun viser til er bransjeprogram.

– I fjor vår fikk vi sammen med partene på plass seks nye bransjeprogram. Frisør, reiseliv, mat- og drikkevareindustrien, varehandelen blant annet, hvor ansatte har kunnet bruke tiden på kompetanseheving.

VÆRSÅGOD: Henrik Asheim tar i mot en statsminister-tappet halvliter. Foto: Fredrik Solstad, VG

Henrik Asheim sitter ved bordet og nyter en øl. Han nikker bekreftende:

– Jeg møtte en dame på Grand Hotel som hadde jobbet der siden 90-tallet. Et fleksibelt bransjeprogram var det som skulle til for å ta det fagbrevet hun alltid hadde drømt om.

– Så skal vi tette kunnskapshull, for at folk kan ta igjen tapt læring, sier Solberg.

– Vi må også passe på at ikke barn og unge går videre med så store kunnskapshull at det blir vanskelig for dem å fullføre skoleløpet sitt. Og flere voksne må fullføre videregående opplæring.

– Vil få det vanskeligere

Hun viser til at de som sto først i permitteringskøen var de med lav eller ingen formell kompetanse.

– Den samme gruppen som vil få det vanskeligere i arbeidsmarkedet i årene fremover. Derfor bruker vi store penger på å hjelpe ledige og permitterte til å fullføre videregående.

SKÅL: Erna Solberg og Henrik Asheim kunne feire at utestedene i Oslo åpnet igjen. Foto: Fredrik Solstad, VG

Asheim viser til desentralisert utdanningstilbud.

– Vi har fått på plass mange korte, fleksible og desentraliserte utdanningstilbud gjennom pandemien. Det betyr at folk over hele landet enten de er ledige, er i jobb, har familier, bor i distriktet eller har en hektisk hverdag kan ta utdanning slik det passer dem.

– Eksplosjon i smitte

Det regnfulle været i hovedstaden onsdag, la trolig en viss demper på den lenge opparbeidede yrheten i befolkningen om å løpe ut og kjøpe seg en halvliter eller et glass med vin.

TID FOR MAT: Solberg og Asheim blir servert av André Melchior Larssen ved Bakgården. Foto: Fredrik Solstad, VG

Men fra torsdag og til helgen er det meldt full sommer.

– Frykter du ikke at gjenåpningen i Norge – og Oslo spesielt, som har vært stengt ned så lenge, vil føre til hemningsløst uteliv og ditto eksplosjon i smitte?

– Alle som driver må sørge for å ha autoritet overfor kundene, slik at de følger smittevernreglene. Det er spesielt viktig når noen har fått litt vin eller øl å drikke, sier Solberg.