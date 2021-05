Riksmekleren: Ingen enighet – meklingen fortsetter på overtid

Fra torsdag kan lærere, sykepleiere og andre kommuneansatte gå ut i streik. Partene er ikke enige og meglingen fortsetter på overtid.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser riksmeklerens kontor til VG like etter midnatt.

I årets mellomoppgjør om lønnsjusteringer har det vært steile fronter i stat- og kommuneoppgjøret. Det er også egne forhandlinger for Oslo.

Dersom partene ikke blir enige, kan det bli storstreik for blant andre lærere, sykepleiere og kommuneansatte fra og med torsdag 27. mai.

– Dette er tre separate meklinger og meklingene går på tre separate steder. De er ikke kommet til enighet hittil. Jeg håper at man

gjennom kvelden og natten kan komme nærmere hverandre og komme til enighet, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland da han møtte VG i 23-tiden – en liten time før fristen gikk ut ved midnatt.

Han opplyste at det er økonomi som er tema for meklingen i et mellomoppgjør.

Riksmekleren er optimistisk til at partene skal klare å komme til enighet.

– Det er slik at de fleste meklingene ender med at partene blir enige, og det skal vi prøve å få til her også, sa Ruland videre.

ØNSKER ENIGHET: Riksmekler Mats Ruland håper partene i stat- og kommuneoppgjøret vil komme til enighet. Foto: Oliver Bellinder, VG

Derfor varsler de om mulig streik

Det er altså varslet potensiell storstreik fra og med torsdag om partene ikke kommer til enighet.

– Hovedårsaken til at dette går i retning av streik er at lønnsutviklingen har vært altfor dårlig både oss lærere, sykepleiere og andre slitere i kommunene. Vi må ha en reallønnsøkning. Hvis ikke blir det streik, sa Bjørn Sigurd Hetland, lederen av Utdanningsforbundet i Bærum, til VG tidligere onsdag.

Både han og titusenvis av kolleger i kommunene har hittil holdt seg lojalt til den såkalte frontfagsmodellen, der partene i industrioppgjøret forhandler først – og bestemmer lønnsrammen.

Megling i stat- og kommuneoppgjøret LO, YS og NHO er blitt enige om en ramme for årets tariffoppgjør på 2,7 prosent. Ettersom anslått prisvekst er 2,8 prosent, utgjør dette en svak reallønnsnedgang.

Onsdag startet meglingen i lønnsoppgjøret for staten, kommunene og Oslo kommune, som er tre ulike tariffområder.

De fire fagforbundene LO, Unio, YS og Akademikerne brøt forhandlingene med staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og KS i slutten av april.

KMD og KS har tilbudt en ramme på 2,7 prosent i tråd med rammen for frontfaget. Fagforbundene krever imidlertid reell reallønnsvekst.

Kommuneoppgjøret omfatter om lag 435.000 ansatte i kommunene og fylkene. Lønnsforhandlingene i staten omfatter nærmere 170.000 ansatte, mens oppgjøret i Oslo kommune gjelder drøyt 43.000 ansatte. (Kilde: NTB) Vis mer

Tusenvis av kommunalt ansatte reagerer nå på at lønnsveksten deres ikke følger den såkalte frontfagsmodellen, der partene i industrioppgjøret forhandler først – og bestemmer lønnsrammen.

Fagforbundet, som er LOs største forbund og kjempen på arbeidstagersiden i kommuneoppgjøret, legger til grunn at de har en svakere lønnsutvikling siden oppgjøret i fjor, på rundt 0,5 prosent sammenlignet med frontfaget.

Fagforbundsleder Mette Nord sa onsdag at streikeuttaket er preget av coronapandemien.

– Vi har skjermet barn og unge, helse og alle som jobber med vaksinasjonsprogrammet i kommunene. Både skole, barnehage og SFO skal jobbe som vanlig. Vi mener at de har vært gjennom så krevende tider, at det vil være galt å ramme dem ytterligere. I tillegg skjermer vi vaksinasjonsprogrammet, sier Nord i en pressemelding.