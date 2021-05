HETSES: Byråd Lan Marie Berg hetses grovt i en rekke kommentarer på nettet. Foto: Annemor Larsen

Oppfordret til grov vold mot Lan Marie Berg: − Jeg vil beklage

Flere politikere raser mot netthetsingen av Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg. Nå vil en av hetserne selv beklage sine kommentarer om Berg. – Jeg angrer, sier han til VG.

Oslo-byråd Lan Marie Berg (MDG) drukner i Facebook-hets, og de grove kommentarene mot byråden får nå flere politikere til å se rødt.

En av dem, olje- og energiminister Tina Bru, delte lørdag et Facebook-innlegg som opprinnelig var postet av Harald Klungtveit, redaktør i Filter Nyheter. Selv satt hun hjemme og ventet på Eurovision da hun kom over innlegget, som fikk det til å renne over for henne.

– Det verste er regelrette drapstrusler; kommentarer om at hun ikke fortjener å leve. Det er en salig blanding av rasisme og kvinnehat, og hele miksen blir ekstra grusom, sier Bru til VG.

REAGERER KRAFTIG: Minister Tina Bru beskriver innholdet i kommentarene mot Lan Marie Berg som «ufattelig drøyt». Foto: Helge Mikalsen

Innlegget besto av en rekke skjermbilder av kommentarer i gruppen «Vi som er totalt imot MDG», der Berg hetses grovt. Kommentarene handler om alt fra nedsettende kommentarer om Bergs utseende, til rasisme og kvinnenedsettende bemerkninger og grove voldsoppfordringer.

«Jeg orker ikke mer. Virkelig. JEG ORKER IKKE MER! Nå er det faen meg nok. Hold kjeft!», skrev Bru da hun delte Klungtveits innlegg lørdag.

VG har vært i kontakt med Miljøpartiet de Grønne, som er kjent med at VG gjengir hetsen av Berg. De ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Berg-hetser: – Jeg vil beklage

Dette er langt fra første gang byråden utsettes for netthets, senest i forrige uke druknet hun aggressive kommentarer etter at hun delte et innlegg om konflikten mellom Israel og Palestina.

VG har vært i kontakt med flere av personene som har skrevet grove kommentarer om Berg nylig. En av dem, en mann i 20-årene som kom med oppfordring til grov vold mot Oslo-byråden, sier at han angrer.

– Selvfølgelig vet jeg at jeg skulle ikke uttalt meg på en så ekstrem måte som jeg gjorde, og folk har all grunn til å reagere som de gjør, skriver mannen til VG på chat.

Han forteller at han over tid er blitt svært irritert over miljøpolitikk og bilrelatert avgifter.

– Forstår du at kommentaren du skrev kan oppfattes som en oppfordring til vold mot en navngitt politiker?

– Det forstår jeg veldig godt. Som sagt, så skulle jeg ikke skrevet det på en så drøy måte som jeg skrev det, det var vel egentlig bare en måte for meg å forklare frustrasjonen og irritasjonen. Altså, det er ingen unnskyldning, men det er den beste forklaringen jeg har.

Disse kommentarene har blitt publisert av ulike Facebook-brukere i gruppen «Vi som er totalt imot MDG»:

Han skriver til VG at han vil beklage til Berg for kommentaren sin:

– Jeg vil beklage for at jeg skrev det på en så drøy måte, for ingen personer fortjener det som ble skrevet, og personlig så ville jeg nok reagert litt på samme måte som mange andre. Det kan umulig være hyggelig for henne å lese slikt. Jeg er ganske sikker på at hun nok er ei hyggelig dame, men man har sine uenigheter, man står for forskjellige ting.

– Hva tenker du om ditt eget bidrag til debattklimaet?

– Det er vel egentlig ikke et bidrag, jeg personlig mener jeg overreagerte veldig. For ja, jeg anger på at jeg skrev det sånn.

– Vet ikke om de bryr seg

En annen person, en mann i 50-årene, har skrevet en drøyt hetsende kommentar om Berg og hennes familie.

– Det jeg skrev er jeg enig i at var stygt, jeg tilstår det.

– Hva fikk deg til å skrive noe slikt?

– Jeg vet ikke. Det er ren frustrasjon.

Han sier også at reaksjonen kom som frustrasjon over MDGs politikk:

– Skal jeg være helt ærlig begynner jeg å bli lei av å lese om MDG hver bidige dag. Aviser skriver side opp og ned om det. Jeg er ikke så dypt politisk engasjert, men jeg har mine meninger.

– Hvordan tror du denne typen hetsen påvirker Berg og hennes familie?

– Jeg vet helt ærlig ikke om de bryr seg, for de må vel være vant til det. Jeg skriver jo ikke sånne stygge kommentar hver dag, men jeg leser dem hver eneste dag.

– Salig blanding av rasisme og kvinnehat

Olje- og energiministeren beskriver innholdet i kommentarene mot Lan Marie Berg som «ufattelig drøyt», og selv tror ikke Bru at hun kunne ha stått i det.

– Hadde det vært meg, hadde jeg ikke vært politiker lenger. Ferdig. Du kan glemme det når folk sier «det må man tåle». Ære være Lan Marie Berg, men det hun står i, bør ingen måtte stå i, sier hun.

Bru forteller at hun ikke kjenner til noen politikere som har opplevd like mye hets som det Berg gjør.

– Jeg har også en offentlig rolle, og har fått noen meldinger i ny og ne, men tror jeg kan telle på én hånd meldingene jeg har fått som er like ille som det bare et øyeblikksbilde av kommentarene mot henne viser.

Hun mener det fiendtlige debattklimaet som kommer til syne i noen kommentarfelt er skadelig for demokratiet.

– Det forsøpler og det snevrer inn arenaen for hvem som kan delta.

– Vil få Berg ut av politikken

Harald S. Klungtveit er ansvarlig redaktør i Filter nyheter, som over flere år har drevet undersøkende journalistikk om ytterliggående miljøer, særlig på internett. Det var han som først påpekte hetsen i denne omgang.

REDAKTØR: Harald Klungtveit i Filter nyheter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Klungtveit forteller at flere av personene bak hetsen og hatkampanjene har et uttalt mål om å få Berg til å slutte med å slutte med politikk. Han forteller at han aldri har sett lignende intensitet i aggresjonen mot en enkeltpolitiker i Norge.

På spørsmål om hvorfor dette rammer akkurat Berg, svarer han:

– Det er ikke noe å lure på. Hadde Berg vært hvit mann ville hun aldri opplevd dette. I disse trådene tar det aldri lang tid før det kommenteres elementer om utseende, seksualitet eller særlig smilet hennes.

– Man må si ifra

Også ordføreren i Oslo, Marianne Borgen (SV), gikk ut på sin egen Facebook for å kommentere hendelsene søndag kveld.

Til VG sier hun at hun først og fremst ville gi honnør til Bru for å si ifra.

UT MOT HETS: SV-ordfører Marianne Borgen gir olje- og energiminister Tina Bru honnør for å gå ut mot hetsen av Lan Marie Berg. Foto: Tore Kristiansen

– Hun sier hva hun mener uavhengig av hvem som blir trakassert. Det er fint at en med Brus posisjon gjør dette, selv om hun er på den andre siden av politikken, sier Borgen og legger til:

– Vi må tåle at folk er uenige politisk, det er demokratiet. Men det er skadelig for demokratiet hvis man blir skremt til taushet.

De siste årene har hun vært vitne til at flere av hennes kvinnelige partikolleger har opplevd hets og sjikane. Selv tror Borgen at hun selv og hennes generasjon politikere har sluppet billig unna.

– Jeg har lest og sett hva noen har måtte ta i mot, særlig unge kvinnelige politikere med minoritetsbakgrunn. Det skal man ikke akseptere, og det skal ikke andre tåle heller. Man må si ifra.