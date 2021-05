HELSEDIREKTORATET: Nakstad mener kommunene bør benytte seg av ordninger for å sikre nok helsepersonell til fellesferien. Foto: Line Møller

Nakstad om vaksine-nei fra kommuner: − Alle har mulighet til å bemanne opp

Flere kommuner sier nei til å vaksinere mer i juli som følge av skjevfordeling. Assisterende helsedirektør Nakstad mener kommunene kan ruste opp.

Publisert: Nå nettopp

– Vi er bekymret for at noen kommuner ikke makter dette. Da vil det ta lengre tid å gjennomføre vaksinasjonen i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG på spørsmål om hva han tenker om at flere kommuner sier nei til å vaksinere mer i juli som følge av skjevfordeling.

Samtidig er han krystallklar på at kommunene egentlig har alle forutsetninger på å få dette til:

– Alle kommunene har muligheten til å bemanne opp for å forberede seg for flere i juli, dersom de tar i bruk personell som er ferdig klarert gjennom Helsedirektoratets ordninger for nasjonalt helsepersonell eller helsefagsstudenter som trenger sommerjobb. Også andre fra frivillige organisasjoner kan trolig bistå med logistikkoppgaver, dersom det planlegges godt.

Ordningen «nasjonalt helsepersonell» har 10.000 autoriserte helsefagarbeidere som til vanlig ikke jobber i helsetjenesten registrert seg for mulig bruk under pandemien.

Nasjonalt innsatspersonell I Helsedirektoratets ordning "nasjonalt helsepersonell" omfatter 10.000 autoriserte helsefagarbeidere som til vanlig ikke jobber i helsetjenesten men som har registrert seg for mulig bruk under pandemien.

- I ordningen "nasjonalt innsatspersonell" har nær 1000 personer med gyldig autorisasjon eller gyldig lisens blitt kvalitetssikret av et bemanningsselskap og sagt seg villig til å stille på kort varsel eller etter avtale med arbeidsgiver, sier han.

- Mange av dem har også sagt seg villig til å reise til andre steder av landet enn der de bor og det er avklart i hvor lang periode de kan reise. 104 personer er per i dag helt ferdig kvalitetssikret og kan rekrutteres av kommunene.

Nær 1000 personer med gyldig autorisasjon eller gyldig lisens blitt kvalitetssikret av et bemanningsselskap og sagt seg villig til å stille på kort varsel eller etter avtale med arbeidsgiver. Mange av dem har også sagt seg villig til å reise til andre steder av landet enn der de bor og det er avklart i hvor lang periode de kan reise.

104 personer er per i dag helt ferdig kvalitetssikret og kan rekrutteres av kommunene. Vis mer

– Må de frivillige jobbe gratis midt i fellesferien?

– Nei, vi forutsetter at kommunene ansetter folk for å kunne gjennomføre vaksinasjonsprogrammet gjennom sommeren, slik det er lagt opp til fra staten.

– Flere kommuner mener skjevfordelingen i seg selv er urettferdig. Kan det være mange som sier de ikke klarer det, selv om de praktisk talt gjør det?

– Vi håper kommunene strekker seg langt for å få til dette. Det dreier seg om å få vaksinasjonen ferdig så raskt som mulig.

– Krevende måned for alle

Nakstad mener de fleste kommunene vil klare justeringene og trekker frem at man i 2009 under svineinfluensaen klarte å vaksinere mange i løpet av kort tid.

– Hva om det er 100 kommuner som sier ja og 200 sier nei?

– Da tror jeg FHI må inn og vurdere hvordan man får til dette for den enkelte kommune.

Flere av dem som vil få færre vaksiner, sier til VG at det ikke lar seg løse praktisk å ta igjen etterslepet midt i fellesferien. Klarer de ikke det, kan de måtte tenke nytt ifølge Nakstad:

les også Flere kommuner sier nei til mer vaksinering i juli

– Dersom man ikke får satt alle vaksinene, må FHI vurdere omfordeling sånn at vaksinene blir brukt. Hvis en kommune ikke har kapasitet, mens en annen har, kan det være at kommunene kan hjelpe hverandre, eller at en kommune faktisk blir raskere ferdig med vaksineringen av de yngre aldersgruppene.

Nakstad legger til at det er opp til regjeringen å bestemme hvordan de går videre etter at de har fått svar fra kommunene.

– Men det blir veldig kompliserende hvis mange kommuner ikke ser for seg å vaksinere mange i juli. Juli blir uansett den måneden da flest vaksiner blir satt i Norge, så det er en krevende måned for alle.

FHI: Usikre tall

Jasper Littmann, assisterende direktør for vaksinasjonsprogrammet, understreker at FHI ikke har bekreftede tall for hvor mange doser Norge vil motta i juli.

– Vi har brukt en økning på 65/70 prosent av leveransene i uke 19 som utgangspunkt, fordi det er et tall kommunene kan forholde seg til. Men vi kan ikke garantere at det blir akkurat det, sier han.

Normalt får kommunene oversikt over hvor mange doser de vil få to uker frem i tid.

FHI: Jasper Littmann er assisterende sjef for coronavaksinasjonsprogrammet. Foto: Lise Åserud

Forskjellen vil altså bli størst for de større kommunene – som for eksempel Bodø og Tromsø.

– Vi må også huske at noen av de kommunene som skal avgi er veldig små kommuner – 65/70 høres mye ut, men i enkelte kommuner kan det være snakk om et hetteglass.

– Hva gjør dere hvis mange av kommunene sier nei, men en del fortsatt sier ja?

– Vi venter på tilbakemelding – så er det regjeringen som må ta en beslutning om det, sier Littmann.

– Vi har jo på et tidligere tidspunkt bedt kommunene kartlegge kapasitet – så vi har en forestilling om hva som er mulig, men her er det spesifikt fokus på sommer.

Dette kan bli etterslepet for minus-kommunene FHI tror at det totale etterslepet for kommunene som får mindre, kan bli rundt 220–230 000 doser. Disse mister doser i juni og må ta det igjen i fellesferien - uke 29 -31.

Ifølge FHIs vaksinasjonskalender, der leveringsestimater frem i tid er lagt inn, kan Norge få over 2,5 millioner mRNA-vaksinedoser i juni og juli totalt. Vis mer

FHI mente det hastet å gjennomføre omfordelingen da de leverte sitt oppdrag om det – og FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm har tidligere bekreftet til VG at endringen kunne skjedd før hvis regjeringen bestemte seg raskere.

– Det kunne vært enklere hvis man ikke endret det sent?

– På grunn av det store antallet vaksinedoser som mottas i sommer må kommunene uansett være forberedt på et høyt tempo for vaksinering. I denne situasjonen kan det sikkert oppleves som enda mer krevende for kommunene å forholde seg til endringer i antall doser.