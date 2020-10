KILDEKRITIKK: Kritisk tenkning og lesing på nett i norsk skole har ikke vært systematisk og nok utbredt, mener forskere. Foto: Heiko Junge / NTB

Mange norske elever sliter med kildekritikk

De fleste norske 15-åringer vet ikke hvordan de kan undersøke om kilder er til å stole på, og de vet mindre om kildekritikk enn andre nordiske elever.

Det viser en ny analyse om leseferdigheter som forskere ved Universitetet i Oslo har gjort, som blant annet baserer seg på PISA-undersøkelsen.

I undersøkelsen har forskerne funnet at flertallet av norske 8.-klassinger verken gjør reelle vurderinger av teksters troverdighet, eller begrunner sine synspunkter.

Sammenlignet med de nordiske landene har norske elever mindre kjennskap til slike strategier enn danske, finske og svenske elever, mens islandske elever kjenner minst til egnede strategier.

Norske jenter er sterkere enn guttene når det gjelder kritisk lesing, men basert på oppgavene i PISA ligger de norske elevene på OECD-gjennomsnittet når det gjelder å tilegne seg strategier for å undersøke om avsenderen er pålitelig.

Ikke alle har fått opplæring

Forskerne peker på at opplæringen i kritisk tenkning og lesing på nett i norsk skole ikke har vært systematisk og nok utbredt.

Ifølge undersøkelsen svarer under halvparten av de norske elevene at de på skolen har lært å bruke gode søkeord, lese trefflister, vurdere informasjon og avsløre svindel. Dette er færre enn OECD-gjennomsnittet.

Sammenlignet med de andre nordiske landene svarer færre lærere i Norge (65 prosent) at de føler at de har et godt grunnlag for å lære elevene kritisk tenkning enn i andre nordiske land. I Danmark er for eksempel tallet 92 prosent.

Melby: Viktig å se nærmere på

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier at analysen viser at Norge har en utfordring som blir viktig å se nærmere på.

– I dag lever ungdommen en større del av livet på nettet. Mange vil påvirke tankene deres, og de vil møte falske nyheter. Det er viktig at de vet hvordan de skal tenke kritisk om kildene, sier hun.

Denne høsten ble det innført nye læreplaner i norsk skole, og Melby mener at kildekritikk og kritisk tenkning med disse har fått en mye større plass i skolen. Likevel har hun denne måneden invitert til seminar for å få innspill til hvordan arbeidet med lesing og kritisk lesing kan bli bedre.

