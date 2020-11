Siv Jensen forlot forhandlingsmøte med regjeringen: − Vi hadde ikke mer å snakke om

Regjeringspartiene og Frp er langt fra hverandre i budsjettforhandlingene. Tirsdag kveld forlot Siv Jensen budsjettforhandlingene etter en knapp halvtime.

Oppdatert nå nettopp

Siv Jensen forlot møtet klokken 18.25. På vei ut sa hun følgende til medier utenfor SMK:

– I går ba jeg regjeringen bruke tiden godt. Det har de åpenbart ikke gjort. Derfor ble det et kort møte, vi hadde ikke mer å snakke om.

Jensen sier hun nå avventer et nytt utspill fra regjeringen.

– Regjeringen kan løse dette hvis de vil, men da må de komme opp med noe bedre.

Frp-lederen hadde vært inne på møtet i en knapp halvtime før hun kom ut igjen. Samtalene har pågått siden 9. november og ble sist helg flyttet opp på partiledernivå. Jensen ankom Statsministerens kontor rett før klokken 18 tirsdag, klar for nye forhandlinger.

På vei inn uttalte Jensen at situasjonen i budsjettforhandlingene er fastlåst:

– Det er alvorlig. Det er en stor avstand mellom oss. Regjeringen vet hva som skal til for at vi skal komme i havn.

– Det handler om større innrømmelser når det gjelder grensehandel. Kvoteflyktninger er fortsatt et uløst spørsmål. Pensjonistene er en viktig gruppe for oss. Og samferdsel er et viktig tema for oss.

MØRKT: Frp-leder Siv Jensen på vei inn for å møte regjeringspartiene på Statsministerens kontor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er opp til regjeringen å finne en løsninger. Vi er overtydelige på at vi trenger innrømmelser.

Også mandag beskrev Jensen forhandlingene som fastlåste. Da viste hun til et møte på Statsministerens kontor søndag.

Hun trakk fram avgiftskutt på grensehandelsutsatte varer, mer penger til asfaltering og rassikring, kutt i bompengene og økt kjøpekraft for pensjonistene som saker Frp må ha gjennomslag for.

Publisert: 24.11.20 kl. 17:59 Oppdatert: 24.11.20 kl. 18:59