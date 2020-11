MENER TRUMP VANT: Geir Ugland Jacobsen er overbevist om at Donald Trump egentlig vant presidentvalget i USA. Foto: Janne Møller-Hansen

Fylkesleder i Frp: − USA-valget var fikset

Geir Ugland Jacobsen mener det er «drøssevis» av kilder som underbygger påstander om at det amerikanske presidentvalget var rigget. Han møter motstand hos Frp-topp Sylvi Listhaug.

Fylkeslederen i Oslo Frp sier til VG at det fins en haug av beviser på at det var en storstilt juksekampanje som førte til at Joe Biden ble utropt til vinner av valget i USA.

– Men jukset er nå så åpenbart at Biden neppe kommer til å bli president, sier Frp-eren.

– Hvilke kilder baserer du dine påstander på om at valget var rigget?

–I hovedsak på president Trumps advokater, ledet av Rudi Giuliani, og det mer uavhengige juridiske teamet ledet av den meritterte advokaten Sidney Powell. De har begge lagt fram overbevisende dokumentasjon på at det forekom juks i flere av delstatene, sier Geir Ugland Jacobsen til VG.

DREAM-TEAM: Advokatene Rudi Giuliani og Sidney Powell er kilder fylkeslederen for Frp i Oslo, Geir Ugland Jacobsen, mener dokumenterer at presidentvalget i USA var rigget. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Døde personer

Det var Sidney Powell som gikk ut på president Trumps nye foretrukne TV-kanal, Newsmax, og hevdet at millioner av døde personer har stemt i presidentvalget.

Trump-advokaten påsto også at guvernøren i Georgia, Brian Kemp, og delstatens statssekretær Brad Raffensperger skal ha mottatt penger for å ha jukset med tallet i Georgia i favør av Joe Biden.

Alt av dette er tilbakevist. Kemp og Raffensperger tilhører også Trumps eget parti, Republikanerne.

På sin Facebook-side skrev Geir Ugland Jacobsen at det er 73 millioner republikanske velgere som vet at Trump egentlig vant, og at med mindre amerikansk høyesterett griper inn og tilkjenner Trump seieren, så er han redd det ender med borgerkrig.

– Fakta kommer ikke fram all den tid pressen er så forutinntatt, og så til de grader på Joe Biden og demokratenes side. Journalistene snakket mer om Rudi Guilianis hår, enn om det han la fram av beviser for at det her forekommet bevisste feil ved valgene i en rekke delstater, hevder Ugland Jacobsen.

Mobber Trump

– Nå er det vel slik at en rekke av advokatene som Donald Trump hyret inn, har trukket seg, en etter en?

– Jada, men det skyldes at de er blitt truet av folk de er avhengige av, folk i de store næringslivsbedriftene, men som også er demokrater, er Frp-lederens forklaring på et stadig økende frafall av juridisk bistand rundt president Trump.

Trump-administrasjonen har heller ikke fått støtte i rettsvesenet. Etter å ha tatt ut over 30 søksmål etter valgdagen 3. november, finnes det foreløpig ingen dokumenterte tilfeller av valgjuks.

Trumps tidligere støttespiller Chris Christie har gått så langt som å kalle oppførselen til Trumps advokater «en nasjonal skam».

– Du er en norsk lokalpolitiker i en virkelighet langt unna den amerikanske. I så måte er det drøye påstander du bringer videre, fra det som synes å være vanskelig å skaffe troverdige beviser for i landet det presidentvalget fant sted?

– Jeg tar til motmæle mot det norsk presse skriver og rapporterer om. Saker og påstander som fremstår som en ren mobbing av den amerikanske presidenten. Jeg ønsker at alt kommer fram, og det på en skikkelig måte. Det skal ikke være tvil om at det amerikanske presidentvalget har vært fritt for juks, sier Frp-lederen i Oslo.

SLITER: Rudi Giuliani står fremdeles på for presidenten, mens Trump-leiren har distansert seg fra Sidney Powell. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Får ikke støtte

– Men slik jeg ser det, er det helt sikkert at Trump har vunnet valget. Ikke fordi jeg nødvendigvis støtter ham. Her det rettferdighetssansen min som snakker, sier Geir Ugland Jacobsen, og understreker samtidig at han i dette spørsmålet uttaler seg som privatperson.

Han får heller ikke støtte hos Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

– Det er opp til amerikanske velgere og amerikanske myndigheter å håndtere valget i USA. Det er ingenting til nå som skulle tilsi at valget er fikset, sier Listhaug til VG.

