Åttende dødsfall ved sykehjem i Eidsvoll: − En fryktelig situasjon

Enda en beboer ved Villa Skaar Valstad sykehjem er død etter å ha blitt smittet med coronaviruset. Med det åttende dødsfallet, gjenstår det 15 beboere på sykehjemmet.

Søndag kveld opplyser Villa Skaar Valstad at en kvinne i slutten av 80-årene er død på sykehjemmet i Eidsvoll.

Det er den åttende beboeren ved sykehjemmet som er død.

– Dette er en helt ekstrem situasjon for beboergruppen og for de pårørende til de som bor der, som går rundt bekymrer seg. Det er også utrolig vanskelig for de ansatte som jobber der. Det er fryktelig tøft, sier kommuneoverlege Carl Magnus Jensen til VG.

Denne uken ble det klart at 22 av 23 beboere hadde fått påvist coronasmitte. Med det åttende dødsfallet, gjenstår det 15 beboere på sykehjemmet, opplyser kommuneoverlegen. Det er fortsatt én beboer som ikke er påvist smittet.

Kommuneoverlege Carl Magnus Jensen sier det er en ekstrem situasjon for beboergruppen, pårørende og de ansatte som jobber ved sykehjemmet. Foto: Terje Bringedal

Ifølge kommunen har også 24 ansatte testet positivt for viruset.

– Dette er trist for de pårørende, for ansatte og for oss alle. Eidsvoll kommune sender varme tanker til familiene, avslutter kommuneoverlegen.

Ordfører i Eidsvoll, John-Erik Vika, sier det jobbes i herdig for å ta vare på dem som er på sykehjemmet.

– Det er en fryktelig situasjon. Jeg sender alle min tanker de pårørende og de ansatte på Villa Skaar som står midt oppi dette.

– Det er dessverre ikke uventet når det har rammet en gruppe som er risikosonen. Når folk er på et sykehjem, så er det fordi de er dårlige, og derfor kan det få alvorlige konsekvenser, sier han.

Det har vært utbrudd på sykehjemmet siden 11. november.

– Det er utfordrende når viruset får virke uten at man vet at det er der. Selv om man kjører rutiner for smittevern, er det nesten umulig å forutse. Det er det som er så skummelt.

