OMSTRIDT: Innvandringspolitisk talsperson i Frp Jon Helgheim tapte kampen om førsteplassen på stortingslisten i Buskerud Frp. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Vraket Frp-topp kan foreslås på Oslo-liste

Frps omstridte frontfigur i innvandringspolitikken, Jon Helgheim, kan bli foreslått på stortingslisten til Oslo Fremskrittsparti. Nylig ble han overraskende vraket fra topplassen i eget fylkesparti.

– Jeg blir ikke overrasket om Jon Engen-Helgheim blir foreslått som stortingskandidat for Oslo Frp, sier leder Peter N. Myhre i nominasjonskomiteen i Oslo Fremskrittsparti til VG.

Frp-veteran Myhre er en av mange i partiet som beklager sterkt at Helgheim mistet det som lenge så ut som en soleklar renominasjon til stortingsplass i Buskerud Frp.

Men i det som blir betegnet som et distriktsopprør i fylkespartiet, føk Morten Wold fra Vikersund og Modum til topps, mens Helgheim fra Drammen ble dyttet ned fra topplassen.

I ettertid har det i deler av partiet blitt et folkekrav at Helgheim sikres en stortingsplass også etter valget om nøyaktig ni måneder.

Frps talsperson i flyktning- og innvandringspolitikken er omstridt utad. Men internt er han til dels svært godt likt. Over 4000 personer støtter Helgheim i en egen kampanje på Facebook.

– Angående Helgheim, så mister partiet en juvel på Stortinget i neste fireårsperiode, jeg håper han ikke er helt ferdig i politikken, skriver leder Christian Eikeland i Agder Frp i en SMS til VG.

PÅ HJEMMEBANE: Jon Helgheim fotografert på Strømsø torg i hjembyen Drammen under en 1. mai-markering i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Jon Engen-Helgheim selv sier til VG at han ikke har bestemt seg for om han kan stille som kandidat for et annet fylkesparti i Frp.

– Jeg har ikke tatt stilling til den typen spørsmål. Men det kan ikke utelukkes at det skjer, sier Helgheim.

– Kan du havne på stortingslisten for Oslo Frp?

– Jeg er ikke kjent med hvor et slikt forslag kommer fra, eller om det er aktuelt. Da kan jeg heller ikke ta stilling til det, svarer Helgheim.

Dilemma

Han er åpen om at det kan bli et dilemma for ham selv å skulle skyve andre ut av en plass på stortingslisten i deres eget fylkesparti.

– Jeg ønsker ikke å utsette andre for det jeg selv ble utsatt for i eget fylkesparti, sier Frp-politikeren som er inne i sin første periode på Stortinget.

KAN BLI EKSKLUDERT: Leder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Han hadde heller ingen «plan B», ettersom han regnet med renominasjon på sikker plass i eget fylkesparti.

– Det skulle tilsynelatende være en enkel sak, men det ble dessverre litt for mye en smørje og et rot med overraskende utfall, beskriver Helgheim.

«Framifrå»

Leder Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp, som selv står midt oppe i en mulig eksklusjonssak i partiet, har også betydelig sans for Helgheim.

– Han er en aldeles framifrå politiker som Fremskrittspartiet trenger i årene fremover. I teorien så kan han foreslås på Oslo Frps stortingsliste før fristen 9. januar. Men nominasjonskomiteen har allerede kommet med sitt forslag, minner Jacobsen om.

På stortingslisten til Oslo Frp, er partileder Siv Jensen foreslått til førsteplassen, mens Christian Tybring-Gjedde er nummer to – og Aina Stenersen som nummer tre.

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen er også foreslått på tredjeplass av nettopp Ugland Jacobsen. Hagen fra Oslo er i tillegg listetopp i Innlandet Frp (tidligere Oppland og Hedmark) og et eksempel på en listekandidat i annet fylkesparti enn hjemfylket.

Leder Eivind Stene i Troms og Finnmark Frp, mener i likhet med mange at Jon Helgheim fortsatt bør få en sentral plass på Frp-laget.

– Først vil jeg si at nominasjonsprosess er opp til valgdistriktene der det gjøres, og man må ha respekt for at hvert enkelt fylke gjør sine vurderinger. Men det er klart at for en utenforstående, så må jeg si at Frp trenger Jon Helgheim også i 2021. Han har gjort en god jobb for partiet, og det er nok mange som kunne ønske å ha ham med videre, ifølge Stene.

Gustav Bahus leder Vestland Fremskrittsparti. Der skal nominasjonsmøtet holdes til helgen, så et benkeforslag på Helgheim inn på listen der – ville ha kommet for sent etter tidsfristen – som regel på 14 dager før møtet.

Bahus har også betydelig sans for drammenser Helgheim:

– Han gjør en fabelaktig jobb i en krevende rolle for Frp. Det er det ingen tvil om. Han er en veltalende, flott og reflektert fyr som har stått i flere stormer på en forbilledlig måte. Men når det gjelder hans muligheter til å bli nominert på andre fylkeslister i Frp, så vil jeg ikke uttale meg om det.

Publisert: 08.12.20 kl. 16:43