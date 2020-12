GJENNOMFØRING: Guri Melby har satt ned en ekspertgruppe som blant annet skal avklare hvordan man skal gjennomføre eksamen til våren. Foto: Jil Yngland

Setter ned ekspertgruppe for neste års eksamen

Kunnskapsminister Guri Melby har satt ned en ekspertgruppe som skal avklare hvordan man skal sette standpunktkarakterer og gjennomføre eksamen til våren.

NTB

Nå nettopp

– Det er fremdeles lenge til eksamen, men det er viktig å starte planleggingen tidlig. Det er vanskelig å si nå hvordan smittesituasjonen vil være, og derfor må vi planlegge for ulike alternativer, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Den nasjonale eksamensgruppen skal komme med en tidlig avklaring både på hvordan man skal kunne sette standpunktkarakterer og hvordan man skal gjennomføre eksamen våren 2021 på ungdomsskolen og i videregående skole.

– Målet er fremdeles å sikre at eksamen kan bli gjennomført på en god måte for både elever, privatister og lærere, sier Melby.

Både rektorene ved de videregående skolene i Oslo og Elevorganisasjonen har krevd at eksamen skal avlyses, blant annet fordi de mener det vil slå urettferdig ut for elever som har hatt mye hjemmeundervisning.

Melby er uenig i at eksamen bør avlyses.

– Jeg mener vi må ha som mål at eksamen skal bli gjennomført, også for å sikre elevenes rettigheter. Eksamen er viktig for å kvalitetssikre standpunktkarakterene og gi elevene en uavhengig og ekstern vurdering, sier kunnskapsministeren.

Ekspertgruppen kan foreslå tiltak som kan gjøre gjennomføring av eksamen enklere, for eksempel at tidsfrister eller opptaksordninger må endres.

Publisert: 04.12.20 kl. 07:22