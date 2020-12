FÆRRE REISENDE: Avinor venter en stor nedgang i flytrafikken denne julen sammenlignet med tidligere år. Foto: Gøran Bohlin

Julerushet på 13 flyplasser: Denne dagen blir mest travel

Bekymret for store folkemengder når du skal hjem til jul? Her kan du se hvor mange som flyr samme dag som deg.

Oppdatert nå nettopp

Julen nærmer seg med stormskritt, og de som forbinder høytiden med flyreiser er kanskje ekstra bekymret i år.

Avinor mener imidlertid trafikktallene ikke gir grunn til bekymring. Det blir nemlig betydelig færre passasjerer sammenlignet med tidligere år, viser selskapets prognoser.

Slik anslår Avinor at passasjertallene vil være på 13 flyplasser mellom 18. desember og 1. januar:

Grafen viser sammenlagte tall for flyplassene i Alta, Bergen, Bodø, Harstad/Narvik, Kirkenes, Kristiansand, Kristiansund, Molde, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund.

Avinor: Hold deg oppdatert på smittevernregler

Fredag 18. desember blir altså den mest travle dagen på de 13 flyplassene.

Samtidig er de anslåtte passasjertallene for denne dagen 80 prosent lavere enn samme dato for ett år siden.

20.000 passasjerer er ventet på Oslo Lufthavn 18. desember – i fjor var tallet nærmere 100.000.

SMITTEVERN: På Oslo Lufthavn er seter sperret av som et smitteverntiltak. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Avinor ber likevel passasjerer om å ta alle smittevernhensyn når de skal hjem til jul.

Reisende må oppdatere seg på hvilke regler som gjelder, spesielt regler rundt bruk av munnbind.

– For å unngå stress på flyplassen er det lurt å forberede seg ved å pakke smart. Sjekk inn mest mulig bagasje slik at det går raskt og effektivt gjennom sikkerhetskontrollen, men ta verdifulle og skjøre gaver i håndbagasjen, sier markeds- og kommunikasjonssjef Cathrine F. Framholt i Avinor.

Disse tiltakene gjør flyplassene

– Hva vil dere si til passasjerer som er bekymret for opphoping av folk på flyplassene?

– Vær trygg på at vi følger alle smitteverntiltak, og gjør alt vi kan for å unngå at man blir stående for tett. Dette kan alle som reiser også bidra til: Hold avstand som anvist i sikkerhetskontrollen, og sitt med god avstand i venteområdene slik vi har anvist. Behold munnbind på og vis hensyn, svarer Framholt.

De har samlet svar og spørsmål på sine hjemmesider.

Dette er noen av tiltakene flyplassene iverksetter:

Sørger for å få ut informasjon om smittevernreglene, avstand, munnbind og håndvask

Håndspritstasjoner plassert rundt i flyplasslokalene

Markert avstand på gulvet

Sperret sitteplasser

Installert berøringsfri innsjekk av bagasje

Munnbind kan ved behov kjøpes på flyplassen

Flyselskapene: Trygt å fly

Både Norwegian og SAS har økt antall avganger for å møte etterspørselen i julen. De understreker at det er trygt å reise med fly og lister flere tiltak:

Forbedret rengjøringsprosedyre

Flyene er utstyrt med luftfiltreringsteknologien HEPA, som ifølge Norwegian fanger effektivt opp 100 prosent av luftbårne mikrober

Alle over seks år må bruke munnbind

De ber samtidig hver enkelt ta vanlige forholdsregler, som å holde avstand og være nøye med håndhygiene

– På verdensbasis er det knapt påvist noen tilfeller der smitten spores tilbake til selve flyreisen, noe som er understøttet av forskning og bekreftet av norske helsemyndigheter, sier pressesjef John Eckhoff i SAS.

– En del som skal ut og fly i julen flyr første gang siden coronatiltakene trådte i kraft. Disse skal vite at det alltid skal være trygt å fly med Norwegian, sier pressesjef Tonje Næss.

Vy: Slik blir det å reise med tog og buss

VG har også vært i kontakt med transportselskapet Vy. De ser at flere venter med bestillingen i år og bestemmer seg nærmere avreise. Det er likevel mange tusen som skal hjem til jul, bekrefter kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby.

– Særlig populært er det å reise 22. og 23. desember, men mange reiser også nå til helgen når skolene tar ferie. Det er fint at reisene spres utover flere dager. På bussene fylles det også opp, sier han.

Sammenlignet med en normal jul reiser færre med Bergensbanen, og Vy Buss rapporterer om at reisene er mer spredt i år enn tidligere år. Som et smitteverntiltak selger ikke Vy alle setene om bord i togene og bussene.

– Vi legger til rette for at de som reiser sammen også sitter sammen. De som bestiller alene på toget får automatisk et ledig sete ved siden av seg, sier kommunikasjonssjefen.

Dette er noen av de andre tiltakene Vy har iverksatt:

Sperret inngang foran hos bussjåføren. Også setene bak sjåføren sperres

Selskapet ber reisende håndtere bagasjen selv så langt som mulig

Reisende må ha billett før de går om bord, huske munnbind og håndsprit, og følge med på lokale og nasjonale råd før reisen

– Vi oppfordrer også reisende til ikke å vente for lenge med å bestille, samt være fleksible med tanke på dag og tid for reisen, tilføyer Lundeby.

Publisert: 14.12.20 kl. 15:20 Oppdatert: 14.12.20 kl. 15:34

Les også

Mer om Jul Flytrafikk Avinor Munnbind Coronaviruset Smittevern Vy