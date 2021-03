Helsetopp vil ha strenge tiltak i hele Viken

Klokken 21 møter helseminister Bent Høie pressen for å snakke om smittesituasjonen i Viken. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst har anbefalt strenge tiltak i hele storfylket.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Denne saken oppdateres!

– Regjeringen innfører tiltak i alle kommuner i Viken. Kommunene får tiltaksnivå A, det strengeste nivået vi har, uttaler helseminister Bent Høie under en presseorientering mandag kveld.

Tidligere mandag møttes kommunene i Viken for å diskutere regionale tiltak, som er ventet å bli lagt frem tirsdag.

Hovedformålet med møtet var å mobilisere til en felles innsats for å få ned R-tallet og den økende smitten i fylket.

Etter møtet mandag fortalte statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland at mange kommuner var positive til innstramminger i regionen.

Samtidig var flere skeptiske, særlig i hyttekommunene nord i fylket. Ordførere i Hallingdal sier de frykter for konsekvensene dersom det blir innført nye, skjerpede tiltak for hele fylket.

Blant de som deltok på hastemøtet var administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst.

– Vi har informert kommunene om at det er ulik belastning på våre laboratorier, og noen får flere prøver til analyse enn de har kapasitet til. Derfor har vi omfordelt noen prøver fra enkelte testestasjoner til laboratorier med ledig kapasitet, sier hun til VG.

Samtidig var flere skeptiske, særlig i hyttekommunene nord i fylket. Ordførere i Hallingdal sier de frykter for konsekvensene dersom det blir innført nye, skjerpede tiltak for hele fylket.

Blant de som deltok på hastemøtet var administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst.

– Vi har informert kommunene om at det er ulik belastning på våre laboratorier, og noen får flere prøver til analyse enn de har kapasitet til. Derfor har vi omfordelt noen prøver fra enkelte testestasjoner til laboratorier med ledig kapasitet, sier hun til VG.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus. Foto: Mattis Sandblad

– Vi har også informert kommunene om økning i antall innlagte og på intensiv, og hvordan vi må redusere planlagt helsehjelp. Vi har på bakgrunn av dette argumentert for sterke tiltak som kan begrense smittespredningen.

Hun bekrefter til VG at hun i møtet argumenterte for sterke tiltak som kan begrense smittespredningen, og at hun anbefalte at det blir samordnede tiltaksnivå 5A i hele Viken – stikk i strid med det ordførere i hyttekommuner har tatt til orde for.

Det er tilsvarende det nivået som er innført i Lillestrøm og Lørenskog, med stengte butikker, serveringssteder og treningssentre.

Viken fylke består av de tidligere østlandsfylkene Østfold, Akershus og Buskerud - og strekker seg fra Halden kommune i øst til Hemsedal og Hol kommuner vest i Viken.

Foreløpig er ingenting vedtatt, men ifølge Statsforvalteren er det ventet at det skal komme en beslutning fra departementet innen et døgn.