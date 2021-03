Les dagens VG her!

Tre helsearbeidere ble lagt inn på sykehus med blodpropp etter at de hadde tatt AstraZeneca-vaksinen. En av dem er nå død. De kliniske ekspertene jobber nå ut fra teorien om at vaksinene utløste en uventet immunreaksjon hos de syke helsearbeiderne.

Av VG

Publisert: Nå nettopp

Vi har besøkt en storfamilie i Oslo der alle har hatt corona. Her bor 12 familiemedlemmer fra tre generasjoner under samme tak. Yasir Javed Sheikh (42) mener eldre i storfamilier bør prioriteres i vaksinekøen.

Du trenger ikke løpe eller trene hardt for å komme i bedre form. En gåtur sammen med andre gjør underverker for kroppen, ifølge ekspertene. - Jeg føler jeg meg mye lettere i kroppen, og jeg har fått mer overskudd og energi, sier Kamilla Sangvik Andersen (38).

Schibsted satser stort på lyd. Nå har de snappet opp stjernene fra landets største podkast.

- Etter snart tre år med «Friminutt», så er det på tide at vi trekker inn i klasserommet og begynner å jobbe litt for pengene. Når det gjelder selve innholdet vi skal lage kan vi garantere like meningsløst innhold, fjas og moro som før, sier Herman Flesvig og Mikkel Niva i en pressemelding fra Schibsted News Media.

Dette - og mye mer - i dagens VG!