BEKLAGER: Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) sier hun ville dele et artikkel fra Dagsavisen i en diskusjon om kjøtt og forbruk, men at hun ved en feil delte en artikkel fra en høyreekstrem nettside. Foto: SCANPIX

Stortingsrepresentant legger seg flat: Sier hun delte artikkel fra nazi-nettsted ved en feil

I et kommentarfelt om forbruk av kjøtt på Facebook delte stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) et innlegg fra nettsiden til Den nordiske motstandsbevegelsen. Nå sier Sp-politikeren at hun delte feil artikkel.

Klokken 13.27 fredag ettermiddag delte Nationen en artikkel på sin Facebook-siden med tittelen «Å eta mindre kjøt er uaktuelt».

I timene som fulgte ble det skrevet nesten 200 innlegg i kommentarfeltet under artikkelen – deriblant fra Senterpartiets stortingsrepresentant Heidi Greni.

Først skrev Sp-politikeren blant annet en kommentar om at forbruket i 2019 var det laveste på 20 år. Senere delte hun dette innlegget fra Frihetskamp.net, som er nettsiden til Den nordiske motstandsbevegelsen:

VAKTE OPPSIKT: Her er innlegget fra den høyreekstreme nettsiden Frihetskamp.net som Sp-politikeren delte på Nationens Facebook-side. Foto: SKJERMDUMP

«Er du seriøs nå eller?»

Artikkelen viser til 18 studier som slår fast at kjøttetere har bedre mental helse enn veganere og vegeterianere – men det var kilden til artikkelen som fikk andre i kommentarfeltet til å reagere, ikke innholdet.

«Som stortingsrepresentant, synes du det er ok å bruke en nynazistisk side som kilde? Barer lurer.», spør en i kommentarfeltet.

«Frihetskamp! Er du seriøs nå eller?», skriver en annen.

Sp-politikeren slettet etter hvert innlegget, men i løpet av fredag og lørdag har det spredt seg i sosiale medier.

VG tok kontakt med Heidi Greni lørdag kveld. Hun viste da til en kommentar på Facebook-siden til Animal Rights Activist, som også har reagert på delingen av artikkelen fra nazi-nettstedet og som stiller spørsmål ved hennes verv på Stortinget.

– Takk for at du gjør meg oppmerksom på det, artikkelen lå på flere sider uten at jeg har registret det. Det var denne fra Dagsavisen jeg skulle ha lagt inn. Var ikke oppmerksom at jeg delte fra andre enn Dagsavisen ( som jeg har delt flere ganger), skriver Greni.

– DELTE FEIL: Sp-politiker og stortingsrepresentant Heidi Greni sier til VG at det var denne artikkelen fra Dagsavisen hun skulle ha lagt inn i den aktuelle debatten om kjøtt og kosthold – og ikke fra en høyreekstrem nettside. Foto: SKJERMDUMP

Tar avstand

Stortingspolitikeren skriver videre at hun har undersøkt hva Frihetskamp.net og Den nordiske motstandsbevegelsen står for og at hun tar fullstendig avstand fra det.

– Har ingen kjennskap til organisasjonen, men googlet meg frem til det. Har ingen sympatier med med den type organisasjoner , meninger eller metoder, har selvfølgelig slettet innlegget. Tar fullstendig avstand fra alle former for rasisme, homohat, nazisme. Og beklager å ha delt fra feil side, skriver Greni.

VG har bedt Sp-politikeren om å utdype ytterligere. I en tekstmelding skriver hun at hun delte linken i en diskusjon på Facebook om man skal slutte å spise kjøtt.

– Debatten jeg var i, og saken jeg delte handlet om kjøtt og kosthold. Jeg mente å vise til en artikkel i Dagsavisen jeg har vist til før. I forbindelse at jeg søkte på Google etter den saken, kom jeg til å forveksle den med den jeg delte. Det var ikke meningen, skriver hun til VG.

– Denne organisasjonen tar jeg selvfølgelig fullstendig avstand fra. Tar avstand fra alt av nazisme, homohat og rasisme. Slettet selvfølgelig denne posten umiddelbart da jeg ble gjort oppmerksom på det og jeg beklager for at jeg har bidratt til å spre saker fra en organisasjon jeg absolutt ikke står inne for.