5 eksperters prognoser: Slik blir coronavåren

Vi må forvente strengere tiltak, ifølge ekspertene. Hva skjer med hytteforbud, reising, vaksinering, uteliv og permitteringer? Her er deres prognoser for påsken, våren og sommeren. Én måned nevnes spesielt for når vi kan få mer normalitet.

Av Louise Krüger

Publisert: Oppdatert nå nettopp

2. mars – bare en drøy måned før påske – strammet Oslo kraftig inn. Serveringssteder og butikker måtte stenge, og det ble innført rødt nivå i voksenopplæringen og i videregående skoler.