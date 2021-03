NØKKELPERSON: Richard Bergström forhandler om vaksiner med EU, og skaffer vaksiner til Norge via Sverige. Foto: Pontus Orre

Dette skjedde med AstraZeneca-dosene som forsvant

Svikten i leveranser fra AstraZeneca går hardt utover EU og Norge. Nå pågår det en betent diskusjon om hvordan EU-landene skal reagere.

– Det er virkelig sånn at vi har så mange vaksiner – andre halvåret av 2021 har vi dobbelt så mye som første halvår. Så vi løser det her. Dette kommer til å løse seg, men så blir spørsmålet bare om det blir juni, juli eller august, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til VG.

Gang på gang har det blitt meldt om dårlige nyheter for leveransene av vaksinen til AstraZeneca. Nå har vaksineringen med denne vaksinen også blitt pauset i Norge og flere land, fordi det undersøkes om det kan være en sammenheng med blodpropp og vaksinen eller ikke.

Når det gjelder det sistnevnte, viser Bergström til legemiddelmyndighetene. Hans rolle er å forhandle med selskapene om doser på vegne av EU og Norge. Der er situasjonen også dramatisk:

Denne uken kom nyheten om at Norge får én million færre AstraZeneca-doser enn FHI håpet på i andre kvartal av 2021 – det blir bare 670 000. Dette er andre gang prognosene blir kraftig nedjustert – aller først hadde Norge regnet med 1.2 millioner doser av denne vaksinen bare i februar.

Dette er hva som gikk galt, ifølge Bergström:

Startet i januar

I januar kom den første beskjeden om at AstraZeneca kraftig nedjusterte hva de kunne levere, fordi de hadde problemer å få ut nok doser fra de biologiske prosessene hos en underleverandør i Europa.

Ifølge FHI forsinket nyheten vaksineringen av Norge med opptil to måneder.

Dette førte til en stor krangel mellom selskapet og EU, som krevde at de skulle levere med av det de hadde lovet.

– Vi aksepterte ikke dette med at de hadde problemer med den belgiske fabrikken og at de ikke kunne gjøre noe med det. AstraZenecas konsernsjef kom til et styremøte, der jeg sitter, og forklarte seg. EU-kommisjonen insisterte på at man skulle finne doser andre steder, forteller Bergström.

Så kom AstraZeneca tilbake med en løsning for hvordan de kunne hente inn noe av tapet, sier han: De skulle hente inn noen doser produsert utenfor EU.

– Det skulle være en blanding av doser fra USA, Storbritannia og India. Så det var det vi regnet med: At vi skulle få omtrent 10 millioner ekstra doser i mars fra disse tre stedene, og etter det skulle vi i andre kvartal få 75 millioner fra Belgia og 75 millioner fra utenfor Europa.

STORE ENDRINGER: Norge får lang færre AstraZeneca-doser i 2021 enn først antatt. Foto: TIZIANA FABI / AFP

Dette regnet altså EU med helt til torsdag denne uken. Torsdag morgen kom beskjeden om at det ikke lot seg løse likevel, ifølge Bergström. Dosene kommer ikke inn i EU.

– Det var ni millioner doser fra disse landene som skulle kommet nå i neste uke. Men de uteblir. Og når vi ikke får lov til å importere disse, så kan vi ikke regne med at vi får det senere heller.

Det betyr at EU får omtrent halvparten så mange AstraZeneca-doser som de trodde fremover. Dette er ikke et problem når det gjelder Pfizer- og Moderna-vaksinene.

– Det er en helt annen sak når det gjelder Pfizer – der tilsettes den aktive substansen i Tyskland og produseres i Belgia. Pfizer produseres bare i Europa og USA og det samme gjelder Moderna, sier Bergström og legger til:

– Du kan tenke deg hvilken diskusjon det blir om vi kan tillate eksport når ikke andre tillater eksport, men EU gjør det.

– Utrolig alvorlig

Det som nå er diskusjonen i EU, er ifølge Bergström hvordan man skal forholde seg til at andre land nekter EU å importere Astrazeneca-doser – samtidig som det eksporteres store mengder av særlig de ettertraktede vaksinene til Pfizer og Moderna til andre land.

Ifølge tall EU-kommisjonen har publisert, har EU eksportert så mye som 34. 090 267 vaksinedoser til 31 fra slutten av januar til nå.

Et av landene som får doser er Storbritannia – som er midt i konflikten med EU om AstraZeneca-dosene.

– Halvparten av det Pfizer produserer i Belgia eksporteres ut av EU – inklusive ni millioner til Storbritannia, som ikke tillater at vi får AstraZeneca. Det er et antall politikere og land som synes at når vi har sendt ni millioner doser til Storbritannia – hvordan kan vi fortsette med det når de blokkerer for oss?

VAKSINESENTER: I Storbritannia har det blitt satt mange AstraZeneca-vaksiner. Her vaksineres det på et senter i Midstone i England. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

EU har innført en mekanisme som gjør at man for å eksportere en vaksine må ha godkjenning fra landet vaksinen sendes ut fra, i tillegg til EU-kommisjonen.

Muligheten til å nekte eksport har til nå bare blitt brukt én gang: Tidligere i mars stanset Italia en utsendelse av 250.000 AstraZeneca-doser til Australia, med godkjenning av EU-kommisjonen.

– Da sa Italia at de ikke ville tillate eksport siden AstraZeneca ikke leverer innenfor kontrakten. Det er en stor forskjell her, sier Bergström.

– Å generelt begynne å blokkere eksport det er en helt annen sak – og det er utrolig alvorlig.

Ifølge Bergström er det noen enkeltland som tar til orde for nettopp det:

– Den aktive substansen for Janssen-vaksinen (Johnson & Johnson) kommer fra Nederland. De mest radikale kommentarene vil være «la oss blokkere Janssen» – den er USA helt avhengige av.

I USA står titalls millioner doser av AstraZeneca-vaksinen på lager. Amerikanske helsemyndigheter (FDA) har fremdeles ikke godkjent vaksinen, slik som EU og mange andre land. Dosene står på lager i påvente av resultater fra kliniske studier, skriver New York Times.

Bergström tror ikke at EU kommer til å stanse all vaksineeksport. Men den betente diskusjonen fortsetter på diplomatisk nivå – og med denne ukens dårlige leveringsnyheter om AstraZeneca, settes det fyr på diskusjonene.

– Europa er en stormakt når det kommer til legemidler og vaksiner. Vi kjøper mye lavprislegemidler fra Kina, men nye avanserte biologiske legemidler og vaksiner – der er Europa veldig store. Og mange land rundt i verden er avhengige av vaksiner fra Europa. Så man bør tenke seg om før man stanser eksport, sier han.

Tror Johnson & Johnson vil levere

Uten AstraZeneca-dosene, enten det er fordi de ikke kan importeres eller fordi vaksineringen er pauset, settes vaksineringen i mange EU-land tilbake.

Den neste store avtalen som skal tre i kraft er avtalen med Johnson & Johnson, som nylig ble godkjent for bruk i EU. De skal levere 55 millioner doser til EU – 900.000 til Norge ifølge FHI – i andre kvartal.

Samtidig har FHI vært bekymret fordi de ikke har fått tydelige leveringstidspunkter fra selskapet.

– De vil heller love for lite og levere for mye enn omvendt. Det er stor etterspørsel og vanskelig å tilfredsstille alle, men det er nye kontrakter på gang i Europa med oppskaleringer, sier Bergström om det.

Samtidig er han ikke bekymret for at AstraZeneca-historien skal gjenta seg med Johnson & Johnson nå:

– I dette tilfellet sier selskapet at de kommer til å klare å levere det de skal med produksjonen utenfor USA. De planlegger å levere 55 millioner doser i andre kvartal, og akkurat nå ser det ut til å være realistisk, sier han.

– Så dere anser det som tryggere fordi de ikke er avhengige av at de får lov til å eksportere noe fra USA?

– Ja, absolutt. Om vi hadde stolt på USA hadde det jo vært et stort spørsmålstegn om det skulle fungere.

– Ser mye bedre ut enn i sommer

Bergström sier det er trist at det har oppstått uventede problemer med AstraZeneca. Samtidig er han optimistisk:

– Vi har ikke lagt alle egg i en kurv – vi visste ikke engang om denne vaksinen ville godkjennes. Det er derfor vi har satset bredt, og det er klart om en vaksine ikke skulle bli godkjent eller tas av markedet – så blir det sånn. Da har vi andre alternativer, sier han.

– I sum ser situasjonen mye bedre ut enn i sommer, da mange trodde dette ikke skulle gå og at MRNA-vaksinene ikke kom til å bli godjente. Egentlig er dette en suksesshistorie uten like.

I Sverige har målet vært at alle over 18 skulle være vaksinert den 30 juni. I Norge var målet at alle skulle ha fått første dose den samme måneden.

– Så kommer spørsmålet om vi klarer dette eller ikke. Men det ikke sånn at vaksineleveranse stanser den 30 juni på kvelden. Mange snakker bare om juni, og at vi bare har Pfizer og Moderna og Johnson & Johnson. Men Pfizer leverer enda mer i kvartal tre, og da vil vi også få dobbelt så mye fra Janssen. Det går bare oppover, sier han.

