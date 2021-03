VARAORDFØRER PÅ HJEMMEKONTOR: Ola Kaldager ledet en hemmelig avdeling i e-tjenesten, men er nå varaordfører i Gildeskål. Stortingskandidaten Bård Ludvig Thorheim var en av hans «elever» fra tjenesten. Foto: Helge Mikalsen, VG

E-veteraner advarer mot Russland og Kina: Slik kan de påvirke lokalpolitikerne

SANDHORNØY (VG) – Det foregår en rivalisering mellom stormaktene rett utenfor her, sier Ola Kaldager og stirrer ut i været fra glassverandaen. Bård Ludvig Thorheim er ikke uenig. Begge har bakgrunn fra e-tjenesten. De kjenner sin trusselvurdering.

– Vi må ikke være naive, sier Kaldager.

Det skal han si flere ganger.

Ola Kaldager (74) var i mange år ansatt i Etterretningstjenesten og ledet E14, avdelingen for spesielle operasjoner, først omtalt i VG i 2011. Oppdraget var å samle informasjon ute i krise og konfliktområder, i tilfelle norske soldater ble sendt dit.

Bård Ludvig Thorheim (44) fra Bodø jobbet for E14 mellom 2002 og 2005. Ola Kaldager var hans sjef, og er fortsatt hans mentor. Thorheim ble deretter 15 år i Utenriksdepartementet. Inntil han i fjor bestemte seg for å sikte mot Stortinget.

Gjennom en amerikanskinspirert valgkampturné, i varebil med overnattingsmulighet gjennom Nordland på kryss og tvers, fikk Thorheim førsteplassen på Nordland Høyres liste til Stortinget i høst.

– Jeg vet ikke om noen andre på Stortinget som har vært i operativ tjeneste i e-tjenesten, sier Thorheim.

ADVARER: Nord-Norge må regne med langt større oppmerksomhet fra både Russland og Kina nå fremover, ifølge etterretnings-veteranen Ola Kaldager, her med Ronja på fem måneder på fanget. Foto: Helge Mikalsen

Varaordfører

I kommunevalget i 2019 debuterte Ola Kaldager som bygdeliste-kandidat, og ble etter valget varaordfører i Gildeskål.

– Nord-Norge må regne med langt større oppmerksomhet fra både Russland og Kina nå fremover, sier han.

Mellom snøbygene kan man, fra Kaldagers glassveranda, tydelig se Elkems kvartsbrudd på den andre siden av øya. Elkem kontrolleres nå av kinesiske eiere. Det er slike kinesiske investeringer som Kaldager advarer mot:

– Ikke det at det er noe galt med Elkem. Men vi må ikke være naive, gjentar han.

– Kina kan bygge det

Stortingskandidaten Thorheim følger opp:

– Både Russland og Kina er på leting etter områder som de kan påvirke gjennom. Dersom du som lokalpolitiker opplever at regjeringen sier nei til et ønske du har, om en ny vei eller bedre havn, så skal du ikke se bort fra at kineserne kommer og sier at de kan bygge det, forklarer han.

– Hvilke eksempler har du på at dette faktisk skjer?

– Kirkenes havn er et eksempel hvor det ble tilbudt en stor kinesisk investering. I Narvik var det et kinesisk selskap som bygget Hålogalandbrua. Og det har vært diskusjoner mellom Narvik kommune og kinesiske investorer om blant annet muligheten for datalagringssentre i Narvik-området.

– I noen av tilfellene er det lokale myndigheter som selv tar initiativet, men man må da være klar over hvem man har med å gjøre og hvilke sårbarheter det innebærer på sikt. Kineserne har evnen til svært langsiktig strategisk tenkning, sier Thorheim.

– Kan man merke russisk påvirkning i Gildeskål?

– Vi har en vennskapsby i Russland, men det samarbeidet ligger stort sett nede nå. I Bodø er det mange russere, spesielt på universitetet. Jeg er ikke for å kutte ut utveksling, for det fører mye bra med seg. Men man må være mer opptatt av hva de studerer, hva de ellers gjør, og hvorfor de kommer akkurat hit, sier Kaldager.

TURISTBEDRIFT: På småbruket på Sandhornøy har ekteparet Lill Hilde og Ola Kaldager investert i to glassigloer, oppvarmede overnattingshytter med fri utsikt til både himmel og hav. Foto: Helge Mikalsen

PSTs trusselvurdering PST formulerte seg slik i trusselvurderingen som ble lagt fram 8. februar i år: ** Etterretningsvirksomhet i nordområdene kan svekke norske myndigheters handlingsrom. Trusselen vil fortsatt være størst fra russiske og kinesiske etterretningstjenester.

** Vi forventer at russiske etterretningstjenester vil fortsette sin kartlegging av sivil og militær infrastruktur i regionen. ** Kina og kinesiske aktører vil fortsette å prioritere sin langsiktige posisjonering i nordområdene, blant annet for fremtidig ressursutvinning. ** Vi forventer at begge statene vil forsøke å kjøpe eller etablere virksomhet på strategisk plassert eiendom i nord. Vis mer

LISTETOPP: Gjennom en amerikanskinspirert valgkamp vant Bård Ludvig Thorheim kampen om førsteplassen på Nordland Høyres stortingsliste. Foto: Helge Mikalsen

Spiller opp konflikter

– De som leder an misnøyebølger i nord må i alle fall tenke seg grundig om. Russland forsøker å spille på konflikter og misnøye for å undergrave myndighetene, sier Thorheim.

– Vi er nok ikke tilstrekkelig på vakt mot dette. Men med min bakgrunn fra Utenriksdepartementet og etterretningstjenesten vet jeg at både kinesere og russere har en strategisk tekning bak det meste de foretar seg.

Han mener at den nye sikkerhetsloven blir avgjørende for å hindre investeringer og eierskap i kritisk infrastruktur fra versting-landene – de Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med.

Ikke bra

– Skipsmotorfabrikken Bergen Engines er i ferd med å få russiske eiere. Bør myndighetene stoppe salget?

– Det er vanskelig å gå inn i en enkelt sak. Men jeg håper loven blir anvendt strengt, sier Thorheim.

– Men du svarer ikke på spørsmålet?

– Jeg heller mot at det ikke er bra. For å si det sånn.

Men Kaldager sparer ikke på kraftuttrykkene:

– Det er naivt. Jeg mener det er en politisk fraskrivelse av ansvar når man bare sier at butikk er butikk, og trekker på skuldrene. Vi trenger en sikkerhetslov som er så tydelig at det aldri blir noe spørsmål om tvil, mener han.

Utkant

Gildeskål kommune har drøyt 1900 innbyggere og grenser til Bodø med mer enn 50 000 innbyggere. Varaordføreren anslår avstanden til Bodø med båt, til syv kilometer. Med bil tar det halvannen time. By-land debatten slår rett inn her.

– På to år har det bare vært fire fødsler her, men samtidig 21 dødsfall. Alle skjønner at det er en utfordring, sier Kaldager.

Han gikk til valg på å holde kommunen selvstendig, men sier at det er krevende. En typisk utfordring for en så liten kommune er å legge til rette for boligbygging med dagens krav til kvalitet på vann- og kloakksystemene. Mulighetene for CO₂-fri reisevei til arbeidsplassene er også et stort tema.

GLASSVERANDAEN: Ola Kaldager og Bård Ludvig Thorheim deler vafler med hundene til familien Kaldager. Herfra har de fri utsikt til Elkems kvartsbrudd, som kontrolleres av kinesiske eiere. Foto: HELGE MIKALSEN

Diesel-opprør

Så er det en ting til, som Kaldager ber Thorheim ta med til Stortinget:

– Klimaplanen åpner for full avgift på CO₂-utslipp. Den kommer til å ramme hardt. Folk er avhengige av bilen her. 20 kroner pr. liter diesel er absolutt ikke bra, sier han.

– Jeg er enig med Ola, svarer Thorheim.

– Det må være levelig med dieselbil her. Jeg har tatt det opp med finansministeren. Det vi sier i klimaplanen er at CO₂-avgiften må opp for å nå utslippsmålet. Men man kan sette ned andre avgifter for å utjevne det. Du kan ikke tvinge folk i Steigen eller Gildeskål til å kjøre elbil, sier han.

– Nei da risikerer vi at de flytter. Eller flykter. Her blir det by mot land. Jeg tror dere skal tenke dere godt om før dere setter opp disse avgiftene, advarer Kaldager.