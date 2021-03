ORDFØRER: Lisbeth Hammer Krog (H). Foto: Frode Hansen

Nye tiltak i Bærum: Må oppgi adresse for å spise eller trene

Torsdag ettermiddag ble det vedtatt nye strengere tiltak. Kommunedirektøren vil likevel ikke nekte folk å gå på kjøpesentre.

Av Stephan Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Innbyggerne i Bærum kan bli bedt om å oppgi adresse når de vil spise ute eller trene på treningssentre. De som holder åpent skal nå ha mulighet til å kontrollere at gjester er bosatt i Bærum.

– Gjestene må oppgi navn, telefonnummer og adresse eller bostedskommune, som skal være Bærum. Vi syns dette er å foretrekke heller enn å stenge helt ned, sier kommunaldirektør Bente Herdlevær i Bærum til NRK.

De tre største kjøpesentrene, Sandvika Storsenter, Fornebu S og Rykkinn Senter, kan få begrensninger i antall besøkende samtidig.

Noen generell stengning av sentrene blir det antagelig ikke. Men sentrenes serveringssteder må belage seg på å holde stengt. Unntaket er såkalte take away-steder, som tilbyr utlevering av mat.

Det er 35 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet - nesten en dobling fra onsdag.

KRAFTTAK: Anita Malmer Solli (SV) sier de er forberedt på krafttak, men at de også er bekymret for konsekvenser som følge av tiltakene. Foto: SV

– Dette vil få konsekvenser

Anita Malmer Solli (SV) sier til VG at de er villige til å ta i et skikkelig krafttak og at de har full tillit til vurderingene som gjøres rundt innføring av tiltak, men legger ikke skjul på at de er bekymret for enkelte grupper.

– Dette vil få konsekvenser og vi er bekymret for hvordan de svakeste gruppene i samfunnet skal ivaretas. Vi er bekymret for psykisk helse, de som har behov for hjelp, psykisk eller fysisk, sier hun.

Solli poengterer at næringslivet også er hardt rammet.

– Enten har folk mistet jobben, eller så jobber de mer enn noen gang, sånn som i helsesektoren. Vi må bare bite oss fast og bli ferdig, men prisen er høy, sier hun.

SKEPTISK: Torbjørn Espelien (Frp) mener barn og unge under 20 år burde være unntatt tiltakene og skjermes. Foto: Frode Hansen

Torbjørn Espelien (Frp) sier til VG at han hele veien har stått på sitt og at de mener den lokale forskriften burde vært opphevet.

– Vi mener barn og unge under 20 år burde være unntatt alle endringer, slik at de fortsatt kan trene med idrettslagene de tilhører, gå ut og spise med barna de går på skole med og ikke utestenges. De har allerede stått i mye og må skjermes for dette. Det gjør man ikke med disse tiltakene, sier han.

På linje med Oslo

Onsdag 3. mars innførte også Lillestrøm og Lørenskog strengere coronatiltak som følge av smittesituasjonen i de to kommunene.

Det er de samme strenge tiltakene som gjelder i Oslo og innebærer blant annet å stengte butikker og serveringssteder.

De nye tiltakene tredde i kraft klokken 12 sammen dag og skal foreløpig vare frem til 17. mars.

Ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim sa til VG onsdag at situasjonen er utmattende.