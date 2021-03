VAKTBIKKJE: Barneombud Inga Bejer Engh er barn og unges talsperson og vaktbikkje. Foto: Line Møller, VG

Barneombudet: Krever plan for utsatte barn etter hjemmeskole og trøblete skoleår

Barneombud Inga Bejer Engh forutsetter at politikere som enda en gang sender barn og unge på hjemmeskole har en plan for å begrense skade-effekten.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

Hun fremhever det som svært viktig at Oslo og andre kommuner som på nytt innfører hjemmeskole og digital undervisning har en plan for hvordan de skal begrense de negative konsekvensene nå og fremover.

– En slik plan må være på plass nå. Det er så viktig at særskilt sårbare barn og unge får et skoletilbud - og at den digitale undervisningen faktisk fungerer. I tillegg må man kunne forvente at kommuner og helsesykepleiere, sosionomer og miljøarbeidere er proaktive - slik at man ikke sitter og venter på at barn og unge skal komme til dem, sier Bejer Engh til VG.

Den tidligere statsadvokaten og aktor i 22.juli-rettssaken legger ikke skjul på at hun er svært kritisk til at folkevalgte har valgt å sende titusenvis av elever i barneskole, ungdomsskole og videregående inn i en ny omgang med hjemmeskole.

Forskjellen fra i mars 2020, er at barn og unge har lagt bak seg et helt år med unntakstilstand i både skole og fritid.

– Det er en helt annerledes forholdsmessighets-vurdering nå i mars 2021 enn det var i mars 2020, fordi de negative konsekvensene for barn nå etter ett år er så mye større. Men jeg forutsetter at denne vektingen er foretatt opp mot smitteverneffekten, sier Bejer Engh.

– Antyder du at kommunene mer krysser fingrene om en effekt av hjemmeskole - enn at de er sikre på at det vil bidra til å slå ned smitten?

– Jeg forutsetter at de lener seg på vurderinger som tilsier at dette tiltaket vil ha en effekt, svarer Barneombudet.

Hun er ikke i tvil om at enda en periode med hjemmeskole vil få følger.

– Vi vet at begrensninger i skoletilbudet får alvorlige konsekvenser for læringsutbytte, sosial utvikling, og fører til psykisk uhelse hos mange. Tallet på voldshendelser mot barn har økt betraktelig under pandemien. Vi snakker om alvorlige negative konsekvenser. Dette øker i styrke etterhvert som tiden går, sier Bejer Engh.

Barn og unges eget ombud mener også at det «er det på høy tid» at det blir tatt grep på tvers av alle departementer for å vise og vurdere de samlede konsekvensene og kostnadene corona-pandemien har hatt for barn og unge i Norge.

– Dette må adresseres til regjeringen. Deretter må det følges opp av en helhetlig plan som viser løsninger for at følgene av pandemien for barn og unge ikke skal bli enorme, foreslår Bejer Engh.

OSLO-TOPP: Inga Marte Thorkildsen er oppvekst- og kunnskapsbyråd i Oslo, og representerer SV. Foto: Terje Bringedal, VG

Oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo, har selv stått i fremste rekke for å advare mot negative følger av hjemmeskole - spesielt for de utsatte barna.

Mandag snudde hun, og sa OK til hjemmeskole for samtlige elever i de mest smitteutsatte bydelene i Oslo - og for ungdomsskole- og videregående-elevene i resten av byen.

– Jeg hadde for alt i verden håpet vi hadde unngått å komme hit. Men når 90 prosent av smittetilfellene i Oslo er mutert virus som smitter lettere blant barn, og smitten øker kraftig blant barn og unge, var vi nødt til å ta grep. Det var også de helsefaglige myndighetene tydelige på. Trafikklysmodellen er heller ikke tilpasset en situasjon med mutert virus, forklarer Thorkildsen.

– Hva tenker du om at denne nye hjemmeskole-perioden kan ramme barn og unge som kan være mest preget av trangboddhet og sårbarhet fra før?

– Denne pandemien forsterker sosiale forskjeller, det er ingen tvil om det. Det som er dobbelt urettferdig er at det er i de samme områdene som preges av dårlige levekår at skolene også er hardest rammet av hyppige karantener, høyt sykefravær, mangel på vikarer og nedstengninger. Det er ikke nødvendigvis best for barn å holde åpent for enhver pris, svarer oppvekstbyråden.

– Gjør hverdagen umulig

Hun svarer på Barneombudets krav om at hjemmeskole som smitteverntiltak må virke - med at det ikke er noen garantier for at hjemmeskole slår ned smitten tilstrekkelig.

– Dette handler også om mobilitet, om overbelastning av test- og smittesporingssystemet og om driftssituasjoner der karantener, sykefravær og mangel på vikarer gjør hverdagen umulig, oppsummerer Thorkildsen.

Hun minner om at lærernes største organisasjon, Utdanningsforbundet, mener byrådet burde ha stengt ned mer.

– Jeg mener det var riktig å skjerme de yngste, nettopp av forholdsmessighetsgrunner, sier Inga Marte Thorkildsen.

MINISTER: Guri Melby er kunnskaps- og integreringsminister og Venstre-leder. Foto: Xueqi Pang, VG

Byråden fremhever at Helsedirektoratet har støttet tiltakene i Oslo, og mener de er tilstrekkelige hvis folk følger dem. På den andre siden har Folkehelseinstituttet gitt råd om at rødt nivå i skolene er å foretrekke.

– Med den utbredte karantenen, som har mangedoblet seg og ville fortsatt å øke hvis vi ikke tok grep, var det nødvendig å gjøre noe, insisterer Thorkildsen.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) har i likhet med både barneombud Bejer Engh og byråd Thorkildsen vært svært skeptisk til mer bruk av hjemmeskole.

– Lokale myndigheter må ta tunge avveininger ved stort smittetrykk. Oslo kommune avgjør det lokale tiltaksnivået basert på faglige råd som de får fra nasjonale helsemyndigheter. Nå vil tusenvis av barn og unge bli isolert i flere uker, da er det ekstra viktig at vi jobber for å sikre dem et så godt tilbud som overhode mulig. Regjeringen har hele tiden sagt at målet er at skoler og barnehager skal være åpne, skriver Melby i en e-post til VG.

Hun etterlyser en orientering fra byrådet om vikarsituasjonen i Osloskolen, som fagbyråd Thorkildsen beskriver som mangelfull.

– For snart to måneder siden spurte jeg byrådet hvordan det går med planen deres for å skaffe flere vikarer, slik Bergen kommune har gjort. Jeg håper jeg snart får tilbakemelding på det. Det bekymrer meg dersom Oslo ikke har en plan for hvordan de skal sikre tilstrekkelig personell for å gi elevene opplæringen de har krav på, skriver Melby.