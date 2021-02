SKREDOMRÅDET: Tre personer, som er antatt omkommet, er fortsatt ikke funnet etter kvikkleireskredet som gikk på Ask 30. desember i fjor. Foto: Anders Martinsen, UAS Norway

Geologer ut mot «friskmelding» av boligfelt ved skredområdet: − Ville ikke sagt at det var trygt

UiO-professorene Helge Hellevang og Johan Petter Nystuen mener det blir feil av NVE å garantere at det ikke vil gå nye skred i de frigitte boligfeltene i Gjerdrum. NVE svarer at de er helt trygge i sin vurdering.

– Man har jo sagt at det var trygt før og, påpeker Hellevang, som er professor ved seksjon for geologi og geofysikk ved Universitetet i Oslo.

Onsdag denne uken fikk 600 evakuerte beboere på skredrammede Ask flytte tilbake. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er helt trygge på at kvikkleireskredet som gikk 30. desember i fjor ikke vil bevege seg inn i boligfeltene deres.







Anbefalingen er basert på nye grunnundersøkelser og laboratorieanalyser, samt dokumentasjon av grunnforholdene fra før skredet gikk.

Mens noen beboere ser frem til å flytte hjem og begynne å ta tilbake hverdagen, er andre bekymret for at NVE tar feil. Professor Hellevang forstår dem godt.

– Jeg ville sagt at det nå er veldig liten risiko for at det vil gå et nytt skred, men jeg ville ikke sagt at det var trygt. Det er den vesentlige forskjellen: Det vil aldri være 100 prosent trygt å bo på kvikkleire, slår han fast.

Kvikkleireskredet i Gjerdrum Syv personer er funnet og bekreftet omkommet. Tre personer er fortsatt savnet, men antatt omkommet.

Ni bygninger med totalt 31 boenheter og seks garasjehus ble tatt av skredet.

Noen av bygningene har flyttet seg om lag 400 meter.

Skredet var et kvikkleireskred som bredte seg utover et større område.

Skred som dette kan forekomme når områder med leire og kvikkleire blir overbelastet. Da blir leiren kvikk og mer flytende – etter at den mister sin fasthet. (Kilder: Politiet, brann- og redningsvesenet, Gjerdrum kommune, NVE) Vis mer

Området markert i rødt er fortsatt evakuert. De øvrige områdene er «friskmeldte». Foto: Gjerdrum kommune

– Vi ble forbauset

Hellevang får støtte av kollega Johan Petter Nystuen, som er professor emeritus ved Institutt for geofag ved UiO.

– Vi ble forbauset over at folk får komme hjem før de publiserer rapporten og gir en god faglig begrunnelse for hvorfor det nå er uten risiko å flytte dit. Hvis det er slik at de nå har funnet at det ikke lenger er kvikkleire under bebyggelsen, er det klart situasjonen er annerledes. Men det høres ikke sannsynlig ut, sier Nystuen.

Professoren har tidligere uttalt til VG at han er ganske sikker på at svaret på hva som forårsaket skredet, ligger i bekkene. I tillegg fraråder han utbygging av boligfelt på områder med kvikkleire i grunnen.

ROFESSOR EMERITUS: Geolog Johan Petter Nystuen har etter skredet skrevet flere kronikker der han advarer mot utbygging på kvikkleireområder. Foto: Ronny Setså, Geoforskning.no

Norges geotekniske institutt (NGI) og Multiconsult har fungert som rådgivere for NVE i vurderingen av den videre skredfaren på Ask. De har også vært involvert i flere av byggesakene i den årelange utbyggingen av tettstedet.

– Jeg forstår veldig godt at folk er kritiske. Nå er det jo de samme selskapene som vurderer det de selv har gjort tidligere. Som andre har påpekt burde noen andre ha gjort den undersøkelsen, slik at det er helt uavhengige instanser som uttaler seg, sier Nystuen.

Mener de sikreste tiltakene nedprioriteres

Helge Hellevang er opptatt av at folk skal forstå hvorfor det aldri er helt trygt å bo på kvikkleire. Det mener han blir underkommunisert.

– Når et område blir til bebyggelse vil man stort sett se på området isolert. Man vil aldri kunne garantere at det i fremtiden ikke vil bli gjort inngrep i eller utenfor området som destabiliserer grunnen, sier professoren.

PROFESSOR I GEOLOGI: Helge Hellevang ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

Han forklarer at det i prinsippet er mulig å gjøre et kvikkleireområde risikofritt, men at det forutsetter dyre tiltak som sjelden tas i bruk. For eksempel å borre ned saltbrønner som forhindrer at leiren blir kvikk.

– Det er vanlig å gjøre kortere tiltak, men ofte er det økonomiske interesser som gjør at man unngår de dyreste tiltakene. Og man blir heller ikke påkrevd det.

– I de geotekniske rapportene fra området gjentas det at de foreslåtte sikringstiltakene vil forbedre områdestabiliteten?

– Det stemmer nok det, men spørsmålet er jo om det er tilstrekkelig oppfølging fra kommunen og NGI. Kommunen fikk etter en endring av bygningsloven i 2010 mer ansvar, men har kanskje ikke riktig kompetanse til å vurdere arbeidet på en skikkelig måte, sier Hellevang.

NVE: Trygge på at det ikke vil gå nye skred

– De geotekniske vurderingene som er basert på omfattende grunnundersøkelser og kartlegging av kvikkleire i området gjør at vi er trygge på vår anbefaling, sier direktør for Skred- og vassdragsavdelingen i NVE, Brigt Samdal.

– Dere sier at skredet som gikk 30. desember ikke vil forplante seg videre inn i disse boligfeltene, men er dere trygge på at det ikke vil gå nye skred?

– Ja, etter et omfattende arbeid har vi etablert en veldig konservativ grense for hvem som nå kan flytte tilbake. Når sikringstiltakene er ferdigstilt, vil det være mulighet for flere evakuerte å flytte tilbake.

Samdal er opptatt av å få frem at selskapene som har fungert som NVEs rådgivere, Multiconsult og NGI, har to av landets ledende geotekniske fagmiljøer, med anerkjente konsulenter med lang erfaring.

– Når begge er enige om konklusjonen går den videre til NVEs geoteknikere. Og når alle instansene er enige har vi et grunnlag for å gi råd til politiet.

Publiserer snart rapportene

På kritikken om at anbefalingen om tilbakeflytting kom før rapportene var publisert, svarer han:

– Det har vært en omforent diskusjon med politiet og kommunen at rådet skal gis så snart alle konklusjoner er trukket. Vi har gjort grundige vurderinger og kommunisert disse, slik at beboerne så raskt som mulig kan flytte tilbake. Så trenger vi noen dager på å gjøre ferdig selve rapportene, men de kommer og vil bli tilgjengelig for alle som ønsker å lese dem.

– Hellevang påpeker at man aldri kan være sikker på at det i fremtiden vil bli gjort inngrep som påvirker stabiliteten. Har han ikke et poeng?

– Vi er enige i at både erosjon og menneskelig aktivitet kan påvirke et kvikkleireområde. Så når vi sier at det er trygt å bo på kvikkleire, ligger det en forutsetning om at kvikkleiren får ligge i ro. Dersom man gjør gravearbeider eller pålessing av masse må man ha dialog med kommunen for å ivareta full sikkerhet. Dette er godt ivaretatt i teknisk forskrift som styrer utbyggingen i et område.