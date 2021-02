MOT: Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt, er mot nedleggelse av Ullevål sykehus, og er glad Oslo Ap nå har snudd i sykehusstriden. Nå mener han partiets stortingsrepresentanter må gjøre det samme. Foto: Terje Pedersen

Vil ha med Ap mot bygging av «smittetårn»

Bjørnar Moxnes i Rødt er glad Oslo Ap ønsker videre drift av Ullevål sykehus, og mener det er på høy tid at også Aps stortingspolitikere gjør en snuoperasjon. – Må sikre at løpet ikke er kjørt, sier Rødt-politikeren.

I 2019 vedtok Helse sør-øst å legge ned sykehuset på Ullevål og heller bygge to nye sykehus på Gaustad og Aker i Oslo – et vedtak som har fått kraftig politisk motstand.

Denne uken har konflikten blusset opp igjen, da Oslo Ap gikk inn for å sikre videre drift av Ullevål sykehus. Ap-fylkeslaget mener nå at sykehuset må gå inn i den fremtidige sykehusstrukturen i Oslo.

Snuoperasjonen i Oslo Ap har blitt tatt godt imot av flere partier, som nå varsler en omkamp i striden om Ullevål sykehus.

– Dette er en viktig etappeseier i kampen for å bevare Ullevål, sier Bjørnar Moxnes, stortingspolitiker for Rødt.

Nå mener han Aps stortingspolitikere må se til fylkeslaget.

Målet er å få stoppet nedleggelsen av Ullevål sykehus og byggingen av «smittetårnene på Gaustad».

ULLEVÅL: I 2019 vedtok Helse sør-øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge to nye sykehus på Gaustad og Aker i Oslo. Nå varsler en rekke partier omkamp i sykehusstriden. Foto: Frode Hansen

Sammen med Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne har Rødt lagt frem et forslag for Stortinget som nå er til behandling i helse- og omsorgskomiteen.

Formålet er blant annet å hindre riving av bygningsmasse og salg av tomten på Ullevål før sykehusstriden er mer avklart, forteller Moxnes.

Håpet er nå at Ap skal støtte forslaget når det stemmes over i Stortinget.

– Den regjeringen som har investert prestisje i dette prosjektet skal vi kaste i september, og da må vi sikre at løpet ikke er kjørt, sier han.

Kritisk til beredskapen

Moxnes mener beredskaps- og smittevernhensyn har blitt viet altfor lite oppmerksomhet i planene for byggingen av nytt sykehus på Gaustad i Oslo.

– Smittevern og funksjoner under epidemier eller pandemier er ikke nevnt i de såkalte risiko- og sårbarhetsanalysene for Gaustad, forteller han.

– Én ting er at sårbarhet under pandemier ikke er utredet, men heller ikke terroranslag er utredet her, legger han til.

På Ullevålstomta kan det ifølge Moxnes bygges nye sykehusbygg i fremtiden helt uten å forstyrre den pågående sykehusdriften.

– Også sett i et beredskapsperspektiv skjønner enhver at det å ha sykehusbygg spredt utover et område med god avstand er bedre enn tre høyblokker der man må bruke heis hele tiden, sier han.

– På folkemunne har blokkene fått navnet «smittetårnene på Gaustad», legger han til.

– Har ikke lyttet til ansatte og fagforeningene

Moxnes mener Arbeiderpartiet ikke har lyttet nok til fagmiljøene på sykehusene.

– Jeg trodde Ap var et parti som lyttet like mye til ansatte og fagfagforeningene som overbetalte direktører i Helse sør-øst. Nå har de sjansen til å vise at de faktisk lytter, sier han.

– Samtlige fagforeninger, som Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet, har gått mot å legge ned Ullevål av hensyn til pasientene og sykehustilbudet for folk i Oslo og regionen.

Noe av det som har vært gjenstand for kritikk, er at akuttfunksjonene vil bli delt mellom de nye sykehusene.

– Skjer det en større ulykke, terror eller katastrofe, trenger vi det akuttmedisinske miljøet samlet på ett og samme sted, sier Moxnes.

Kjerkol: Har lyttet hele veien

Oslo Aps forslag om å bevare Ullevål har ikke fått gehør hos partiets stortingspolitikere.

– Arbeiderpartiet må tenke på hele landet, og tre akuttsykehus i Oslo er å overforbruke spesialister på bekostning av distriktene, sier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap.

OSLO-SYKEHUS: – I tillegg til Rikshospitalet har Oslo Ullevål, Radiumhospitalet og skal nå få nye Aker som et stort spesialisert akuttsykehus. Vi har også Lovisenberg og Diakonhjemmet inngår i den offentlige helsetjenesten i byen, og Ahus og Bærum sykehus er også rett utenfor byen, sier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap. Foto: Odin Jæger

Ap-politikeren mener Moxnes skyter fra hofta når han sier partiet ikke har lyttet til ansatte eller fagforeningene – noe hun mener partiet har gjort hele veien.

– Det at vi ikke lytter til fagforeningene er noe Moxnes sier på autopilot, uansett hva vi diskuterer sykehus eller industripolitikk, sier Kjerkhol.

– Vi har også satt krav om at traumemiljøet på Ullevål må ha siste ordet når man skal få på plass et nytt nasjonalt traumesenter. Det er et ufravikelig krav fra oss i Ap, legger hun til.

Hun mener omkamper i saken hverken vil komme fagmiljøene eller pasientene til gode.

– Vi lytter og forventer at statsråden sørger for medbestemmelse og god prosess. Men stadige omkamper går ut over fag og fremdrift, og dermed taper pasientene, sier hun.

– Ingen grunn til å senke skuldrene

Kjerkol mener smittevernhensyn og beredskap vil ivaretas i byggingen av et sykehus på Gaustad.

– Det finnes også høye sykehus i Europa som har håndtert smittevern veldig godt, sier hun.

– Hva er de smittevernfaglige argumentene for å bygge et sykehus i høyden på Gaustad?

– Vi forutsetter at det gjøres utredninger, og at man vil velge løsninger med tanke på best mulig smittevern. Det har vi fått forsikringer fra Høie på, men det er ingen grunn til å senke skuldrene nå, og vi kommer til å følge med videre for å forsikre oss om at det blir fulgt opp.

– Vil Ap vurdere å støtte Stortingsforslaget som vil hindre salg eller riving av Ullevåltomten før saken er endelig avklart, i tillegg til å fremskynde byggingen av Aker sykehus?

– Vi skal behandle forslaget til det fulle, men vårt krav kommer til å peke i en annen retning, der vi starter med byggingen av Aker sykehus. Vi kommer ikke til å akseptere at byggingen av Aker blir utsatt, sier hun.