UTBRUDD: Ulvik i Hardangerfjorden har fått bekreftet smitteutbrudd med det muterte coronaviruset som først ble oppdaget i Storbritannia. Foto: Shutterstock

Smittede i Ulvik-utbruddet: Skal ha testet negativt to ganger og vært i karantene

De første smittede i Ulvik skal ha avlagt to negative tester og vært ti dager i karantene før de fikk covid-19-symptomer, og testet positivt.

Utbruddet i Ulvik kommune innerst i Hardangerfjorden i Vestland, startet etter at to av innbyggerne i kommunen var på reise i utlandet.

Så langt er 28 smittetilfeller påvist i Ulvik i forbindelse med utbruddet. Fem av tilfellene er bekreftet som den muterte og mer smittsomme varianten fra Storbritannia, som også sto bak deler av det store utbruddet i Nordre Follo.

Det var torsdag forrige uke Ulvik kommune første meldte om to påviste smittetilfeller.

Begge disse hadde nylig vært på reise i et land der det ikke var antatt at den britiske virusvarianten fantes, opplyser ordfører Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) til VG tirsdag kveld.

ORDFØRER: Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) i Ulvik kommune. Foto: MARITA AAREKOL, BERGENS TIDENDE

De to personene skal ha testet seg før avreise til Norge. Testen var negativ. Så, da de kom frem til Ulvik, skal de nok en gang ha testet seg. Også da fikk de negativt testsvar.

Deretter gjennomførte de ti dager i karantene. Det skal først ha vært etter at de var ute av karantenen at de fikk symptomer.

– Da tok de en ny test, og den var positiv, sier Thorbjørnsen til VG.

Bergens Tidende omtalte saken først.

Smittespredningen i kommunen skjedde deretter først via Ulvik barnehage og så Brakanes skole, ifølge ordføreren.

OVERLEGE: Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Jan Petter Lynau

På spørsmål fra VG om hvorfor de to testene ikke avslørte smitten, svarer overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet:

– Personene må ha blitt smittet rett før de kom til Norge. Det var da for tidlig til at den første testen slo ut. Så har de hatt en uvanlig lang inkubasjonstid.

Han mener at sjansene «er veldig små» for at nettopp dette skjer.

Alle som har vært i områder i utlandet som kan ha smitte med den britiske virusvarianten, er pålagt å teste seg igjen tidligst syv dager etter ankomst til Norge. Det var ikke tilfellet her.

– Hvor alvorlig er det to tester ikke fanger opp smitten?

– Det kan hende når en tar testen like etter at man har blitt smittet. En ny test på dag syv av karanteneperioden – som vi anbefaler – hadde nok fanget opp infeksjonen, sier Aavitsland.

Forventer flere smittetilfeller

– Jeg blir ikke forundret om det kommer flere positive tilfeller når du ser omfanget av nye tilfeller tirsdag og omfanget av testingen. Vi hadde forventet at det kom nye positive tilfeller, men 18 er veldig mange, sier ordfører Thorbjørnsen.

Kommunene hadde frem til tirsdag sendt prøvesvarene fra de første ti smittede til Haukeland sykehus for sekvensering – prøvesvarene for fem av disse har tirsdag kveld ikke blitt sendt til kommunen.

Tirsdag ble det påvist 18 nye smittetilfeller i Ulvik. Også alle disse vil trolig bli analysert for å avdekke om de er av den muterte varianten.

Får hjelp fra nabokommune

Kommunen testet 80 personer mandag og skal ha testet rundt like mange personer tirsdag, ifølge ordføreren.

Han mener det høye antallet nye smittede sier noe om «hvor smittsomt dette viruset er».

– Det er litt uoversiktlig hvor mange som er smittet, samtidig har de kjent smittevei. Alle som fikk påvist i dag, sitter allerede i karantene, og det er positivt. Det er mer bekymringsverdig om smitten går ut over skolen og barnehagen.

Det bor like over 1000 innbyggere i kommunen. For kjappest mulig å avdekke nye smittetilfeller har nabokommune Eidfjord hjulpet med å teste innbyggere fra Ulvik.

– Eidfjord tester en del av dem for å avlaste oss. Det har vært uvurderlig for å teste og få svar kjappest mulig.

Mistet oversikten over antall i karantene

Rundt 200 nærkontakter i Ulvik kommune er satt i karantene. I tillegg er husstandsmedlemmene deres satt i såkalt ventekarantene. Det vil si at de må være i karantene frem til nærkontakten har avlagt negativ coronatest.

Ifølge ordføreren er totalt flere hundre tirsdag kveld i karatene.

– Vi har mistet litt oversikten over det. I og med at det er det muterte viruset, så sier FHI at folk må i ventekarantene, sier Thorbjørnsen.

Det er også påvist tilfeller knyttet til Ulvik i flere nærliggende kommuner.

To personer i Voss kommune har fått påvist smitte knyttet til Ulvik-utbruddet – den ene har fått påvist mutantvarianten. I tillegg har to av de smittede som bor i Ulvik, mange nærkontakter i Voss.

Kommunene Kvam og Samnanger har også til fått påvist smittetilfeller som er knyttet til Ulvik-utbruddet. De mistenker at tilfellene er av den muterte varianten.

I tillegg har Ullensvang kommune tirsdag kveld satt elleve personer i karantene i forbindelse med utbruddet, opplyser de i en pressemelding.