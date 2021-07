Kjempekøer til fergene i Oslo: Ber folk finne andre badeplasser

AKER BRYGGE (VG) Lørdag kan bli årets varmeste dag flere steder i landet. I Oslo står mange hundre personer i kø for å komme seg ut til fjorden.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– I dag må folk komme seg ut! sier statsmeteorolog Håkon Mjelstad til VG.

Lørdag og søndag kan bli blant årets varmeste dager så langt i år, før det til uken er meldt grått og vått i store deler av landet. Og østlendingene har tatt meteorolog Mjelstads oppfordring om å nyte sommervarmen på alvor:

På Aker Brygge strekker køen for å komme på fergene ut til Oslofjorden fra fergeleiet til trappene foran Rådhuset.

Se video av køen i toppen av saken.

Til køen kommer Nina Sivertsen og Jeanette Øverby. Lengden på køen får dem til å måpe.

– Jeg har tatt denne båten i 50 år, og har aldri sett en så lang kø, sier Øverby overrasket.

– Er det verdt ventetiden, da?

– Det er jeg jammen ikke sikker på. Men det skal bli godt å få seg litt sjøluft i denne varmen.

forrige







fullskjerm neste

I tiden VG er på Aker Brygge, kommer det et jevnt tilsig av nye folk i køen. Men køen gjør også noen store byks fremover hver gang det kommer en ny båt inn fra fjorden.

Sivertsen hevder å ha advart venninnen:

– Jeg sa det til Jeanette, at dette kommer til å bli en lang kø. Du må nok ut med første båt for å slippe kø på en dag som denne.

Ber folk revurdere planene

Sofie Bruun, pressevakt i Ruter, er klar over de lange køene og de fulle fergene.

Hun ber folk om å revurdere dagens bademuligheter:

– Det finnes så mange andre gode badeplasser på fastlandet.

TÅLMODIGE: Venninnene Nina Sivertsen og Jeanette Øverby venter i kø. De skal til Lindøya. Foto: Martin Sorge Folkvord, VG

Bruun forteller at fergenes kapasitet allerede er nokså redusert grunnet smittevern. Dessuten er enkelte av linjene berørt av tekniske problemer:

– Linjene B21 (Aker Brygge-Drøbak) og B22 (Aker Brygge-Son) har kun to ferger til disposisjon grunnet tekniske problemer på den tredje fergen. Dette gjør at det vil gå enda tregere på disse strekningene gjennom helgen, kommenterer hun.

Setter ikke inn ekstra ferger

Fergene går mellom Aker Brygge og øyene frem til 21:45 lørdag kveld.

Bruun forteller at siste ferge hjemover går kvart på ti, og presiserer at det er viktig at folk får med seg dette.

– Vi kommer ikke til å sette inn noen ekstra ferger, og de kjører heller ingen ut til øyene etter kvart over ni.

– Ruter sørge for at alle kommer seg hjem, så vi kjører utover kvelden. Men vi kjører ikke til langt utpå natt, kommenterer hun.

Skal du kose deg med melon i varmen? Da bør du se denne: