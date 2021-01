KLIMAKAMERATENE: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) (t.v.), Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og statsminister Erna Solberg (H) under pressekonferansen der regjeringen la fram stortingsmeldingen «Klimaplan for 2021-2030.» Foto: Berit Roald

Dette betyr regjeringens klimaplan for deg

Høyere CO2-avgifter kan føre til at reiser med bil og fly blir dyrere etter at regjeringen fredag la frem sin nye klimaplan for 2021–2030.

Publisert: Nå nettopp

I planen fremgår det at regjeringen vil kutte de totale klimagassutslippene med 50–55 prosent innen 2030, inkludert 45 prosent av ikke-kvotepliktige utslipp.

For å oppnå dette foreslår regjeringen at avgiften på CO2-utslipp gradvis skal trappes opp fra rundt 590 kroner per tonn til 2000 kroner mot 2030.

Det vil blant annet bety dyrere flyreiser, og Widerøsjefen sier til VG at den økte avgiften truer rutenettet.

– Dramatisk

– Dette er dramatisk. Vi har ingen lønnsomhet til å takle dette. Vi klarer ikke å opprettholde de rutene vi flyr i dag med et slikt avgiftsnivå, sier Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe, til VG.

Endre Jo Reite, privatøkonom og direktør personmarked i BN Bank, har regnet på hva avgiften vil koste flypassasjerene, og anslår at den vil ligge på et par hundrelapper tur-retur Oslo-Bergen.

– Den største utfordringen med klimatiltakene er at de rikeste har store muligheter å tilpasse seg denne typen tiltak. De har råd til en bolig nær jobben slik at de kan gå eller sykle, sier Reite og legger til at de gjerne også har mer enn en bil og dermed kan ha en fossilbil til langturer og en elbil til bykjøring.

De med minst penger mellom hendene kjøper gjerne også de billigste flybillettene, dermed vil avgiften utgjøre en større del av totalprisen.

– En stor del av regningen vil havne hos de som har minst, mener Reite.

Han peker på at de som bor i grisgrendte strøk ikke har mulighet å tilpasse seg.

– De har ofte ikke noe annet alternativ enn å fly Widereøe og straffes derfor urimelig hardt, sier Reite.

Statsminister Erna Solberg sa på pressekonferansen hvor klimaplanen ble presentert, at Norge skal gjøre sin del av jobben for å begrense klimaendringene.

– Vi har forpliktet oss gjennom Parisavtalen til å kutte utslippene. Spørsmålet er altså ikke om vi skal kutte utslippene, men hvordan vi skal gjøre det.

Klima- og miljøministerSveinung Rotevatn (V) viste til at regjeringen gradvis har trappet opp Co2 avgiften.

– Vi har tenkt å omstille Norge. Vi skal kutte mer enn det vi har forpliktet oss til, sa Rotevatn.

Når det gjelder konkrete tiltak sier regjeringen at den vil øke avgiftene for utslipp av klimagasser, men samtidig senke andre skatter og avgifter for dem som rammes.

Dyrere drivstoff

– Når CO2-avgiften går opp gjelder det også bensin og diesel, så i utgangspunktet vil det merkes på prisen for drivstoff, sier Rotevatn til VG.

Han står likevel fast ved at den vanlige mannen og kvinnen i gata ikke vil merke noe særlig til økte avgifter generelt.

– I utgangspunktet er det ikke noen nye avgifter som gjelder folk flest, men den generelle økningen i CO2-avgiften vil påvirke hva som lønner seg å kjøpe fremover av biler og av ulike produkter fordi produsentene som er mest fossile, vil tape på at CO2-avgiften er høy, sier Klima- og miljøministeren.

Regjeringen åpner også for at det kan bli forbudt å kjøre fossildrevne biler i visse soner i Oslo og Bergen, og krever at offentlige personbiler og lette varebiler som kjøpes inn fra 2022 skal være nullutslippsbiler.

Fra 2025 gjelder det samme for bybusser.

Ingen økte avgifter på rødt kjøtt

I begynnelsen av 2020 presenterte Miljødirektoratet rapporten Klimakur 2030, der de pekte på 60 ulike tiltak som kan være med på å redusere norske utslipp.

Det tiltaket med størst klimapotensiale i rapporten dersom den norske dietten går over fra rødt kjøtt til vegetar og fisk, noe som mellom 2020–2031 ville ha kuttet utslipp på 2,89 milliarder tonn CO2.

Likevel inneholder ikke den nye klimaplanen noen tiltak som konkret går inn for å minske mengden rødt kjøtt som blir spist.

– Vi foreslår ikke noe særavgift på rødt kjøtt eller noe sånt, men vi foreslår ganske betydelige klimakutt når det gjelder jordbruk og mat, sier Rotevatn.

– Det ligger også i kortene at satsningen på å redusere matsvinnet vil påvirke ulik produksjon av for eksempel rødt kjøtt.

Statsråden legger også til at matvanene til nordmenn flest allerede er i ferd med å endres.

– Nå eter jo folk mindre rødt kjøtt, og det tipper jeg at de kommer til å gjøre fremover også, og hvis vi følger kostholdsrådene så vil den trenden definitivt fortsette.