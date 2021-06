LOVLIG: Fra midnatt er det igjen lov å feire russetiden i busser i Rogaland. Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Rulleforbudet i Rogaland oppheves midnatt

Fra midnatt kan russen gjenoppta russefeiringen i Rogaland, men de fleste har parkert bussen for i år.

Publisert: Nå nettopp

For tre uker siden innførte 12 kommuner i Rogaland forbud mot russens rulling.

Forbudet gjaldt i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Hå, Gjesdal, Eigersund, Lund, Bjerkreim og Sokndal.

At kommunene forskriftsfestet forbudet, betyr at brudd kan straffeforfølges.

– Det er ikke et råd. Vi har vært i kontakt med politiet, sa Time-ordfører Andreas Vollsund til VG den gang.

Dermed tok russetiden en brå slutt. Ved midnatt onsdag går rulleforbudet ut, og det blir ikke fornyet.

FORNØYD: Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) er fornøyd med russen etter at kommunen innførte forbud mot rulling. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Rulleforbudet har helt klart hatt en effekt, sier ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap).

Hun mener de fleste russ har forholdt seg til reglene.

– Slik har de gjort en viktig innsats for å hindre smitte.

Selv om Stavanger for tiden har et pågående smitteutbrudd, tror Nordtun det skal gå fint å åpne for russen igjen.

– Rulleforeskriften ble vedtatt som et målrettet tiltak for å dempe et utbrudd. Det har aldri vært meningen å videreføre dette etter at vi har opplevd ønsket effekt.

Glad forbudet oppheves

Russepresident i Stavanger, Elin Aase (19) sier hun tror russen i Stavanger blir glad for at forbudet oppheves i natt.

– Det betyr at smitterisikoen blant russen ikke er like stor lenger.

Likevel legger hun ikke skjul på at de skulle ønske russetiden ikke hadde blitt så amputert som den ble i år.

GLAD: Russepresident Elin Aase er glad det ikke lenger er forbud mot rulling, men mest fordi det betyr at smitterisikoen er lavere. Foto: Privat

– Det er ikke tvil om at denne russetiden har vært annerledes på mange måter for oss russen, sier russepresident i Stavanger, Elin Aase.

Hun forteller at de ikke har hatt russekro og russetreff, og at de ikke feiret på 17. mai.

– Men det har nok gjort at vi har vært ekstra takknemlige for de dagene vi har fått sammen, selv om det gjerne skulle vært mange fler.

Blir ingen rulling i natt

Selv om de nå kan rulle lovlig i Rogaland, tror ikke Aase særlig mange kommer til å benytte seg av muligheten.

– Det blir i hvert fall ikke rulling for min del. Det er mulig noen biler drar ut, men slik jeg har forstått det har mange parkert bussene for i år, forklarer hun.

Aase forteller at russetiden i utgangspunktet var tenkt å vare til onsdag kveld, sankthansaften, i Rogaland.

– Og slik er det ennå. Vi har ikke ønsket å forlenge russetiden, ettersom jo lenger vi forlenger den, jo lenger belastes også lokalsamfunnet.

– Men nå er russetiden ferdig for oss i Stavanger for i år. Jeg håper de som skal være russ til neste år får en enklere russetid enn oss.