PÅ DISTRIKTSTUR: Kommunalminister Nikolai Astrup, statsminister Erna Solberg og distriktsminister Linda Helleland i Bø 21. juni. Her varslet de at det skal bli enklere for statlige ansatte å jobbe fra distriktene. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

Reagerer på beskjed om hjemmekontor: − Unødvendig strengt

De ansatte i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått beskjed om at hovedregelen etter sommerferien blir at alle skal møte fysisk på kontoret. Ifølge tillitsvalgt Lars Martin Mediaas har flere ansatte reagert på meldingen.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Da statsminister Erna Solberg besøkte Bø i Telemark 21. juni, kom hun med et løfte til statlige ansatte: Det skal kunne være mulig å flytte «hjem» uansett hvor man kommer fra i landet – uten å måtte søke på ny jobb.

Et av punktene på regjeringens plan for øke bosettingen og næringsutviklingen i distriktene, er nemlig mer tilrettelegging av såkalte «stedsuavhengige arbeidsplasser», at statlige ansatte skal kunne jobbe fra ulike steder i landet. Med på turen til Bø var også kommunalminister Nikolai Astrup og distriktsminister Linda Helleland.

I en intern melding til de ansatte ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), skriver imidlertid departementsråd Eivind Dale at hovedregelen etter sommerferien blir at alle ansatte skal møte fysisk på kontoret i Oslo – dersom smittesituasjonen tillater det.

Ansatte som «har oppgaver som egner seg for hjemmearbeid, kan avtale med sin leder å ha hjemmekontor en til to dager i uken. Det er viktig å understreke at dette ikke er en rettighet for den enkelte, og det vil være arbeidsgiver som avgjør omfang av bruk av hjemmekontor», står det videre.

REAGERER: Lars Martin Mediaas er leder av forbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Foto: Privat

– Ikke den teksten jeg ville valgt

Leder av forbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL) i departementet, Lars Martin Mediaas, sier at hans medlemmer har reagert på meldingen.

– Vi mener at dette ikke samsvarer med regjeringens beskjed. Statsråden sier at nesten alle statlige arbeidsplasser åpner for mer hjemmekontor, og statsministeren sier man skal legge til rette for å jobbe i lokale kontorfellesskap. Dette er tatt godt imot, og vi gleder oss til å sette dette ut i livet. Plutselig får vi en melding om at vi helst skal tilbake på kontoret alle sammen. Hvis jeg skulle satt beskjeden fra statsministeren ut i livet, så var det ikke den teksten jeg ville valgt, sier han til VG.

Fikk du med deg? Astrup: Sikker på økt bruk av statlig hjemmekontor

– Så du mener at det er én beskjed utad og en annen internt?

– Ja, jeg synes faktisk det. Folk har jo gledet seg til å kunne treffes, og dette virker unødvendig strengt.

– Vi opplever at flere medlemmer er veldig sinte og skuffet, og at mange opplever dette som en mistillit. De har fått masse ros gjennom pandemien, og får nå beskjed om at det plutselig er behov for en mer lederstyrt hverdag. Var det ikke bra nok likevel, det man har gjort? spør Mediaas.

Fungerende departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Jan Hjelle. Foto: Torbjørn Tandberg, KMD

– Innsatsen har vært formidabel

Fungerende departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Jan Hjelle sier i et skriftlig svar til VG at han er imponert over fleksibiliteten de ansatte har vist under pandemien.

– Vi har lagt bak oss et krevende år med store omveltninger. Mange har måttet jobbe på andre måter enn de er vant til, sier han og legger til:

– Innsatsen har vært formidabel.

Det jobbes nå med å lage et felles rammeverk for hvordan arbeidet i de statlige departementene skal fungere på sikt.

– Dette vil vi gjøre i tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud i departementene. Erfaringene med hjemmekontor under pandemien er et viktig grunnlag for dette arbeidet, sier Hjelle, som påpeker at ulike arbeidsoppgaver krever ulik grad av fysisk tilstedeværelse.

Den fungerende departementsråden presiserer at dette arbeidet ikke har noen direkte sammenheng med regjeringens satsing på stedsuavhengige arbeidsplasser, som altså ikke nødvendigvis er det samme som hjemmekontor.

Å legge til rette for stedsuavhengige arbeidsplasser handler om å utvikle løsninger der ansatte i staten kan jobbe nettopp i lokale kontorfellesskap med andre statlige eller offentlige tilsatte, sier han og legger til:

– Vi trenger å møtes for å bygge kultur og kompetanse og for å lege bedre til rette for samhandling. Fram til det nye rammeverket er på plass, har jeg derfor sagt at hovedregelen er at vi skal jobbe fra kontoret. Det skal likevel være mulig å jobbe hjemmefra 1–2 dager etter avtale med nærmeste leder.

Stedsuavhengige arbeidsplasser Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) beskriver stedsavhengig arbeid slik overfor VG: Utgangspunktet for stedsuavhengig arbeid er arbeid fra kontorfellsskap i distriktene – altså arbeid utenfor virksomhetens ordinære arbeidsplass eller kontoradresse. Hovedpoenget er at statsansatte kan jobbe i distriktene selv om hovedkontoret ligger i sentrale strøk – ikke omvendt.

En slik ordning vil for eksempel gi virksomhetene muligheter til å rekruttere kompetanse fra et større geografisk område. Stedsuavhengig arbeid i denne sammenheng avgrenser mot hjemmekontor.

Det er KMD som jobber med å utarbeide retningslinjene som skal fungere som et overordnet rammeverk for alle statlige virksomheter som ønsker å utnytte mulighetene som ligger i at medarbeidere i større grad kan arbeide fra hele landet.

Spørsmål om bruk av hjemmekontor vil ikke behandles spesielt i disse retningslinjene. Dette betyr ikke at hjemmekontor ikke er aktuelt for ansatte som arbeider stedsuavhengig/fra et kontorfellesskap i distriktet – det vil være aktuelt for alle statsansatte, uavhengig av om de jobber på et hovedkontor i Oslo, eller fra et kontorfellesskap i distriktene. Vis mer

Tillitsvalgt i KMD Lars Martin Mediaas er på sin side ikke helt enig i at stedsuavhengige arbeidsplasser og hjemmekontor trenger å ses på som to ulike ting:

– Jeg tenker at dette er to sider av samme sak. Om Regjeringen legger til rette for mer fleksible løsninger så spiller det liten rolle om ansatte i departementet som jobber fra andre steder sitter på et hjemmekontor eller i et kontorfellesskap, mener han.