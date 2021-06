EKS.STATSRÅD: Ola Borten Moe er nestleder i Senterpartiet. Plattformsjefen og gårdbrukeren fra Trondheim har også bakgrunn som tidligere olje- og energiminister. Foto: Terje Bringedal, VG

Borten Moe med bastant SV-nei - partifeller uenige

Sp-nestleder Ola Borten Moe avviser kategorisk at Sp og SV kan havne i regjering sammen etter valget. Det vekker reaksjoner blant andre Sp-topper.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I et sommerlig Politisk kvarter på NRK mandag blir Ola Borten Moe intervjuet hjemme på gården i Trøndelag.

Der blir han blant annet spurt om ham selv med bakgrunn som olje- og energiminister kan se for seg at SV får den statsrådposten i en regjering sammen med SV og Ap.

– Nå kommer ikke vi til å havne i regjering med SV, så det er et helt hypotetisk spørsmål, svarer Borten Moe.

Han uttaler også tydelig at «vi har ikke tenkt å sitte i regjering sammen med SV,» - men at planen er å danne en flertallsregjering sammen med Arbeiderpartiet.

les også Kan det likevel gå galt for Jonas?

PARTIVETERAN: Per Olaf Lundteigen mener det er viktig at valgresultatet er med på å bestemme hvordan en regjering blir seende ut - selv om en Sp/Ap-regjering er førstevalget. Foto: Frode Hansen, VG

Flere sentrale Senterpartifolk reagerer på Borten Moes kategoriske avvisning av SV som fremtidig regjeringspartner. Blant andre - partiveteran Per Olaf Lundteigen:

På spørsmål fra VG om hvor lurt det er å lukke døren for SV som regjeringspartner – nå, svarer Lundteigen:

– Det kan i praksis bety en mindretallsregjering. Og det har ikke Senterpartiet tatt stilling til. Vi går til valg på en Sp- og Ap-regjering. Så må vi ha en pragmatisk tilnærming til hva valgets utfall muliggjør av regjerings-sammensetning, svarer Lundteigen.

les også Solberg om velgerflukten: Det kommer til å snu

SP-TOPP: Anne Beathe Tvinnereim er den andre nestlederen i Sp - sammen med Ola Borten Moe. Foto: Torstein Bøe, NTB

Senterpartiets andre nestleder, Anne Beathe Tvinnereim, fikk ikke hørt intervjuet med nestlederkollegaen. Men etter at VG har referert Borten Moes svar, skriver hun i en sms:

– Det er valgresultatet som til syvende og sist bestemmer hvordan flertallskonstellasjonen blir seende ut, så jeg vil ikke spekulere ut over det, skriver Tvinnereim, som er fylkesråd i Viken i tillegg til å være 2. nestleder i Senterpartiet.

les også Sp-Vedum i «statsminister-intervju»: – Vi er forberedt

Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete, som nylig avsluttet sin siste periode på Stortinget, vil i likhet med Tvinnereim heller ikke utelukke en regjerings-konstellasjon der SV er med.

– Hva synes du om at Ola Borten Moe utelukker et regjeringssamarbeid med tidligere regjeringspartner SV?

– Jeg har vel egentlig ikke noe syn på det. Jeg holder meg til partileder Trygve (Slagsvold Vedum) sine uttalelser om at vi går til valg på et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, svarer Navarsete.

– Ikke like kategorisk

Hun legger til:

– De som kjenner meg vet at jeg nok ikke er like kategorisk som Ola. Men også jeg har mine erfaringer med et regjeringssamarbeid med SV, sier Navarsete som var både kommunalminister og samferdselsminister sammen med SV i den tidligere rødgrønne regjeringen.

les også Rødgrønne partier vil bråbremse fritt skolevalg-innføring

– Hvor lurt er det å lukke dører til regjeringssamarbeid nå?

– Jeg forholder meg bare til at Sp har valgt en strategi om at vi går til valg på et regjeringssamarbeid med Ap. Noe mer er det ikke å si om dette nå, svarer Navarsete.

les også Distriksministeren: – Trygve er en propagandamaskin

VG har foreløpig ikke lyktes å få kommentar fra Sp-nestleder Ola Borten Moe selv, men stortingsrepresentant Sandra Borch er krystallklar om at hun støtter Borten Moe:

– Mener du det er riktig å totalt utelukke å samarbeide med SV?

– Jeg er helt enig i det, og det har jeg vært tydelig på hele veien. Det er utfordringer på en rekke felt der vi er veldig uenige med SV. Et eksempel ser du på den kraftige økningen av co2-avgiften, som særlig går utover de nordnorske fylkene. Det er en rekke saker der SV er en motpol til Senterpartiet. Når vi ser på målingene nå, håper vi på at det blir en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, svarer Borch.

ENIG MED BORTEN MOE: Sandra Borch er stortingsrepresentant for Sp, og helt på linje med Ola Borten Moe i hans avstands-markering til SV. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Hva om Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke får flertall?

– Det er ikke en eneste stemme som har blitt gitt ennå, så det er opp til velgerne å avgjøre. Vi må også huske på at vi i Norge har en tradisjon for å styre i mindretall, men når man ser på målingene nå er vi ikke langt unna et flertall for Sp og Ap, svarer Borch.

– Hva har endret seg siden sist gang dere satt i regjering sammen?

– Nå er Sp blitt større, og vi er opptatte av å få gjennomslag for vår politikk. Det er tydelig at vi på enkelte punkt er veldig uenige med SV, sier Sandra Borch.