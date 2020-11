SIKTET: Aftenposten har gjennom en serie artikler avslørt reiseregningsjuks på Stortinget, blant annet av stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap). Nå er hun siktet for grovt bedrageri. Foto: PETER MYDSKE

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal siktet for grovt bedrageri

Det bekrefter hennes advokat Erik Lea overfor Aftenposten.

Ifølge Lea erkjenner ikke Liadal straffskyld for grovt forsettlig bedrageri, men for grovt uaktsomt bedrageri. Saken er nå oversendt statsadvokaten, skriver Aftenposten.

«Saken er oversendt Oslo statsadvokatembeter med forslag om at det utferdiges tiltale mot Liadal for grovt bedrageri overfor Stortinget relatert til 22 reiseregninger i perioden 2016-2018», skriver politinspektør Ole Rasmus Knudsen i en e-post til avisen.

Det var Haugesund avis som først omtalte saken.

Liadal ble i april 2019 anmeldt av Stortinget, etter at Aftenposten avslørte at Haukeland Liadal i minst fire år hadde levert falske reiseregninger til Stortinget.

Siktelsen gjelder 22 reiseregninger i perioden 2016 til 2018, ifølge politiet.

Saken har ligget hos politiet i 17 måneder etter at Stortinget anmeldte stortingsrepresentanten. Liadal har hele veien gitt uttrykk for at hun ikke har gjort det med vilje, men at det handler om feil og misforståelser.

Etterforskningen har vært kompleks og tidkrevende, ifølge politiet. Totalt er rundt 700 reiseregninger gjennomgått.

– Dette har nødvendigvis tatt tid og innebærer at etterforskningen har skilt seg vesentlig fra den mot Mazyar Keshvari, skriver politiet i en pressemelding, ifølge Aftenposten.

Avslørte omfattende juks

Avsløringen kom etter at Aftenposten fikk tilgang til reiseregningene Ap-politikeren hadde levert fra hun begynte på Stortinget i 2013 og frem til 2016, da Stortinget byttet reiseregningssystem.

Avisen fant totalt 30 tilfeller der stortingsrepresentanten enten hadde levert falske reiseregninger, fått utbetalt diett/kjøregodtgjørelse hun ikke har hatt krav på eller krevd dekket utgifter som fremstår som private.

I tillegg skal hun ved minst 16 anledninger ha krevd utbetalt for mye kjøregodtgjørelse ved å oppgi for lange avstander. De aktuelle reiseregningene utgjør et totalbeløp på rundt 100.000 kroner.

Mazyar Keshvari, tidligere stortingsrepresentant for Frp, ble i oktober i fjor dømt i Nedre Romerike tingrett til syv måneders fengsel etter å ha levert falske reiseregninger for 450.000 kroner til Stortinget, men påtalemyndigheten anket saken.

Også han ble anmeldt etter Aftenpostens avsløringer.

I oktober i år ble straffen av høyesterett skjerpet til totalt elleve måneder. Retten la vekt på at Keshvari «på en alvorlig måte» har misbrukt tilliten man har til Stortingets medlemmer.

