KOMMUNELEGE: Henriette Pettersen i Lyngdal. Foto: Tomm W. Christiansen/VG

Kommunelegen: Mener smittekilden kom med fly som landet på Torp

Kilden til utbruddet i Lyngdal og Farsund kom trolig fra Romania med fly.

Nå nettopp

37 ble bekreftet smittet med corona i sørlandsbygda søndag, og mandag ble det registrert to nye smittetilfeller. Utbruddet kom i en rumensk menighet, som hadde leid lokaler i Betania, men de to nye tilfellene mandag kveld var etnisk norske elever som ikke er tilknyttet menigheten.

Kommunelege Henriette Pettersen sier til Lister24 at hun trolig har funnet smittekilden. «Person 0» har trolig brakt med seg smitten fra Romania. VG har ikke lykkes å komme i kontakt med kommunelegen eller ordfører Jan Kristensen tirsdag.

– I oktober ankom en person fra Romania med fly til Torp 28. oktober. Turen gikk videre ned til Lyngdal. Der har smitten gått inn i menigheten og ligget og ulmet. Grunnen til at viruset ikke har smittet ut raskt i resten av befolkningen, skyldes antakelig at dette er et veldig lukket miljø som på fritiden oppholder seg med hverandre, sier Pettersen til avisen.

VG snakket i går med leder for den rumenske menigheten, Vasile Bejinariu som bekreftet at det også var gjestende sesongarbeidere til stede på møtene ved Betania.Han uttalte at disse kom i oktober og var ute av karantene før møtene i Betania.

Kommunelegen fortalte VG i går at det kommer rumenere for å teste seg som ikke står på listene hun har fått fra menigheten, men som sier de var på møtene. Bejinariu sier dette var en misforståelse, og at de ikke var på møtene, men var nærkontakter til noen som var det.

CORONA-STILLE: Lyngdal sentrum mandag formiddag. Foto: Tomm W. Christiansen

Publisert: 17.11.20 kl. 10:32