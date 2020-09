BOMRAPPORT: Biler passerer en bomstasjon inn mot Oslo på E6 på Alnabru. Et utvalg har sett på det fremtidige inntektsgrunnlaget i bomringene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Utvalg: Vil fjerne elbilfordeler

Bompengeinntekter i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil falle med 23 prosent mot 2030, ifølge utvalg, som foreslår å skrote elbilfordeler.

Mandag mottok samferdselsminister Knut Arild Hareide en rapport om fremtidige inntekter i bomringene fra et ekspertutvalg som regjeringen nedsatte i fjor.

Utvalget foreslår å skrote elbil-fordelene i bomringen. Hovedårsaken til fallende bompengeinntekter er fritak og rabatter i bomringene for elbiler, og at andelen elbiler stadig øker.

Uten endringer vil fremtidens bompengeinntekter falle betydelig.

Dersom bompengeinntektene skal opprettholdes på dagens nivå, samtidig som elbilfordelene opprettholdes, må takstene for bensin- og dieseldrevne kjøretøy nær dobles fram til 2030, heter det i rapporten.

VIL SKROTE ELBILFORDELER: En Tesla passerer en bomstasjon inn mot Oslo på E6 på Alnabru Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Med stadig flere elbiler på norske veier kan bompengeinntektene i bomringene bli redusert med 23 prosent fram mot 2030, heter det i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

– Vi har fortsatt mange oppgaver som må løses og vi må sikre en miljøvennlig byutvikling. Da trenger vi et bærekraftig bompengesystem og vi bør se på alternative løsninger som veiprising, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i pressemeldingen.

I rapporten som ble overlevert samferdselsministeren i dag, anslås det at årlige inntekter fra bomringene i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil gå ned i gjennomsnitt 23 prosent, tilsvarende 1,4 milliard kroner, fram mot 2030. Samtidig øker passeringene i bomringene med 25 prosent.

– Utvalgets arbeid viser at det finnes ulike muligheter å innrette bompengeinnkrevingen i tiden fremover, og jeg synes det er et godt forslag å se nærmere på hvordan innkrevingen kan innrettes for å sikre stabile inntekter og at byene våre utvikler seg i en miljøvennlig retning, sier Hareide.

VIL SKROTE ELBILFORDELER: Biler passerer en bomstasjon inn mot Oslo på E6 på Alnabru. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ut på høring

Utvalget anbefaler blant annet avvikling av dagens ordninger med fritak og reduserte takster for elbiler i bompengeprosjekter, og peker på at bompengetakstene generelt bør speile de kostnadene bilbruken påfører samfunnet.

– Stabile bominntekter fra bilbruk vil være nødvendig også i fremtiden. I tillegg har bompenger i byområdene mange andre formål, ikke minst som del av det grønne skiftet og miljøvennlig byutvikling, sier Hareide.

Utvalget anbefaler å bygge videre på dagens bomsystem inntil et veiprisingssystem eventuelt kan bli aktuelt.

– Nå sender vi denne ut på høring, sier Hareide til pressen og peker på at dagens system ikke er bærekraftig hvis alle biler er nullutslippsbiler i 2025.

– På et eller annet tidspunkt må vi fange opp dette, sier Hareide.

Positiv til veiprising

– Jeg er positiv til tanken om et veiprisingssystem, men det vil ligge noen år fram i tid. Jeg tror likevel det er lurt å utrede veiprising nærmere, og så får vi ta debatten om hvordan et slikt system må innrettes slik at det fungerer godt og at det ivaretar viktige elementer som personvern, sier Hareide i pressemeldingen.

Det var i fjor at regjeringen satte ned ekspertutvalget som har sett på det framtidige inntektsbildet for bomringene.

NAF negative

– Vi vil advare mot en del av anbefalingene her. En dårlig løsning sånn som bompenger i by i dag er blir ikke bedre av at flere rammes av det. Rapporten peker på selvmotsigelsene i bompengene som vi i NAF har vært opptatt av lenge hvor du bruker bompenger både til å redusere trafikken samtidig som du ønsker å få stadig større inntekter til viktige samferdselsprosjekter, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, til VG.

Hun mener politikerne heller bør gå inn og se på økt statlig bidrag til utbygging av veier og viktige kollektivpårosjketer i byenee.

– Vi er i mot bompenger,så vi synes det å innføre stadig mer bompenger både på fossilbilister og elbilister er en dårlig ide. Vi synes veier og kollektivprosjekter bør finansieres på andre måter. Det bør finansieres av fellesskapet sånn som vi betaler for utbygging av annen nødvendig infrastruktur som skoler og sykehus.

