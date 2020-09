SLÅR TILBAKE: Nestleder Bjørnar Skjæran (Ap) er ikke fornøyd med Bent Høies (H) utspill om ordførere som skylder på corona når kommunebudsjettene ikke går «i hop». Foto: Gisle Oddstad

Ser rødt etter Høie-utspill om dårlig økonomistyring: - Drøy påstand

Helseministeren mener enkelte kommuner ikke klarer å styre sin egen økonomi, og at de skylder på corona når de ber om hjelp fra staten. «Provoserende», sier flere ordførere VG har snakket med.

– Han påstår at kommunene ikke har evne til å prioritere. Det er en drøy påstand, sier Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet, til VG.

VG skrev lørdag at norske kommuner brukte 350 millioner kroner på smittevernutstyr under corona-pandemiens to første måneder.

Flere kommuner VG har snakket med sier at de ikke aner hvor de skal få dekket utgiftene.

Helseminister svarte på kommunenes bekymring i et intervju med VG mandag, hvor han lover at regjeringen skal dekke kommunenes utgifter.

Samtidig kom han med en beskjed til landets ordførere:

– Det er fristende for en ordfører som er nødt til å kutte, fordi en selv har lagt opp til et budsjett som ikke går i hop, og skylde kuttene på covid-19-utgiftene og si at en ikke har fått nok kompensasjon. Det har vi sett tendenser til.

– Hvis kommunene må kutte i tjenestetilbudet så vil det være av de samme grunnene som tidligere, nemlig at de ikke klarer å styre økonomien sin, sa Høie.

UHELDIG: Syreleder i KS, Bjørn Arild Gram, er ikke imponert over helseministerens uttalelser. Foto: Heiko Junge / NTB

KS: - Dårlig innsikt

Uttalelsene har fått flere kommuneansatte til å se rødt, sier styreleder i Kommunesektorens organisasjon (KS), Bjørn Arild Gram:

– Uttalelsene vitner om dårlig innsikt i den kommunale hverdagen, sier Gram til VG.

– Vi har tall på at kommuneøkonomien de siste årene har blitt merkbart svakere. Kommunene hadde problemer med å få årets budsjett til å gå opp, og så kom corona-pandemien i tillegg.

Ordfører: - Provoserende

Flere Arbeiderparti-ordførere sier seg enig:

– Det var en veldig provoserende sak, sier Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad, til VG.

– At vi bruker corona-pandemien som unnskyldning, er en underlig måte å forholde seg til oss på, som helseminister, mener han.

I Fredrikstad var ambisjonen å kutte utgifter i helse- og velferdssektoren med 150 millioner kroner i 2020.

– Det har vi selvsagt ikke klart i år, når vi i tillegg har jobbet med corona-pandemien og de ekstraordinære utgiftene vi har hatt som følge av den. Hele fokuset flyttes under en pandemi, sier ordfører Nygård.

– Kommunesektoren er inne i en stor omstillingsfase.

Marianne Sivertsen Næss, ordfører i ny-sammenslåtte Hammerfest kommune, kaller Høies uttalelser «triste»:

– Kommunene jeg kjenner til gjør så godt de kan. Vi har aldri hatt planer om å legge opp til et budsjett som ikke går i hop. Det syns jeg er en ganske ille kommentar fra helseministeren, sier hun til VG.

NESTLEDER: Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

AP: Vil i verste fall føre til oppsigelser

Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet, mener kommuneøkonomien allerede lider:

– Norge har det dårligste økonomiopplegget på 16 år, og kompenserer ikke dem som ligger i front, mener han.

Kommuneopplegget er inntektsrammen staten stiller til rådighet for kommunene.

– Det fører til at kommunene i verste fall må gå til oppsigelse av de som har stått i front. Det fortjener ikke norske kommuner.

Gram i KS understreker at de flere ganger har krevd en politisk garanti for at alle utgifter kommunene har hatt knyttet til corona-pandemien skal bli dekket.

– Vi har ikke fått den garantien enda. Det er mye av grunnen til bekymringen i kommunene - regjeringen har ikke vært tydelige nok. Vi har ikke fått den forsikringen kommunene har behov for, sier han.

– Mange kommunepolitikere tar tøffe avgjørelser hver dag. Derfor er helseministerens karakterisering av kommuneøkonomien veldig uheldig og gir et dårlig signal til kommunene.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, støtter Gram:

– Det er uhørt av helseministeren å skylde på kommunenes evne til å styre økonomien samtidig som han selv trekker all statlig innsats fra seg selv og det store administrative apparatet han disponerer. De burde vært på tilbudssiden og gjøre hva de kan for å redusere belastningen på kommunene, sier hun til VG.

Hun viser til at saken VG skrev søndag om at norske kommuner og sykehus ikke lenger får leveranser fra det nasjonale beredskapslageret fra 2021.

GIR GARANTIER: Helseminister Bent Høie (H) lover at kommunene skal få sine covid-19-utgifter dekket. Foto: Terje Bringedal

Høie fortalte mandag at det nå er satt ned et utvalg som skal beregne hvordan kompensasjonen skal fordeles mellom kommunene.

Høie lover å gi svar på dette i løpet av oktober.

– Da kommer det inn i tilleggsproposisjonen for 2020, som er en tilleggsrevidering av budsjettet for 2020, men arbeidet vil også få betydning for 2021.

Gjesdal kommune i Rogaland er bekymret for de langsiktige konsekvensene.

– Selv om direkteutgiftene etter coronaen blir kompensert, så gjelder ikke det for de indirekte utgiftene. Det vil kunne føre til svakere tjenestetilbud, i hvert fall i Gjesdal, sier ordfører Frode Fjeldsbø (Ap).

– Regjeringen sier at mange kommuner har hatt gode år og at vi dermed har kunnet legge seg opp penger. Det er riktig, og vi tåler korte svingninger. Men ytterst få vil ha reserver for å håndtere langtidsvirkningene dette påfører oss, mener han.

Publisert: 29.09.20