VURDERER RESTAURANTREGISTRERING: Helsebyråd Robert Steen forteller hvilke nye tiltak Oslo kommune vurderer. Her avbildet under en pressekonferanse i nedlagte Bryn brannstasjon tidligere i september. Foto: Heiko Junge

Her er tiltakene som vurderes i Oslo

Oslo kommune meldte fredag at de vurderer strengere tiltak i kommunen etter økning i smitte den siste tiden. Nå trekker helsebyråden frem registrering av restaurantgjester og færre personer tillatt i ansamlinger som mulige tiltak.

– Smitteøkningen er bekymringsfull, men det er viktig å understreke at vi har god kontroll over situasjonen. Oslo kommune har høy testkapasitet og gode systemer for sporing og isolering av smittede, uttalte byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

Helsebyråd Robert Steen i Oslo kommune sier det vil bli naturlig å se til Bergen og hvilke tiltak som har hatt positiv effekt der når Oslo skal vurdere nye tiltak. Helt konkret vil han blant se på å redusere anbefalingen om at 20 personer kan samles i private arrangementer til ti.

Oslo vil også vurdere å innføre krav om å registrere seg på restauranter og barer, i likhet med Bergen.

Eksisterende råd viktigst

– Det vil være flere ting som danner grunnlag for hvilke tiltak vi innfører. Vi må se om tiltakene vil ha samme effekt i Oslo og vi må se an smittesituasjonen, sier Robert Steen.

Helsebyråden opplyser at Bergen og Oslo har hatt et omtrent like smittetall, men siden Oslo har større befolkning, har smittetrykket vært høyere i Bergen.

Han påpeker at det viktigste er at folk følger de eksisterende rådene og reglene.

– Regjeringens råd om bruk av munnbind i kollektivtrafikken har kanskje ikke vært implementert godt nok. Vi har kanskje ikke vært flinke nok, sier han.

Steen understreker at kommunen sammen med FHI og helsedirektoratet følges situasjonen tett.

– Ikke ute av kontroll

I et intervju med NRK fredag sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad at at «det ikke er usannsynlig at Oslo blir blant de rødeste byene i Europa dersom utviklingen fortsetter som nå».

– Jeg tror ikke folk i Oslo helt forstår alvoret. Smittetallene er høye. Det er ikke usannsynlig at Oslo blir blant de rødeste byene i hele Europa dersom utviklingen fortsetter som nå.

Helsebyråd Robert Steen understreker at kommunen har god testkapasitet, har lyktes med smittesporing og satt nærkontakter i karantene.

– I så måte har vi en situasjon der vi mener vi har god oversikt, sier han.

Likevel understreker Steen at det ikke betyr at de klarer å finne smitteveien for alle. Torsdag sa smittevernoverlege Frode Hagen til VG at mellom 30 til 40 prosent av de smittede har ukjente smitteveier.

– Det motsatte av å ha kontroll er at det er ute av kontroll. Der er vi ikke, sier Steen.

Oslobefolkningens hovedutfordring er å huske på å holde «meteren», påpeker Steen.

– Hvordan vi innretter oss og holder sosial distanse blir avgjørende, understreker han.

Publisert: 18.09.20 kl. 17:22

