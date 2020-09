INGEN STØTTE: Tidligere statsminister for KrF, Kjell Magne Bondeviks, vil ikke støte det nye, kristeligdemokratiske sentrumspartiet. Foto: Gisle Oddstad

Kjell Magne Bondevik: Støtter ikke nytt sentrumsparti

Tidligere statsminister og KrF-leder Kjell Magne Bondevik avklarer allerede nå at han ikke støtter dannelsen av det nye partiet Sentrum.

Sønnen John Harald Bondevik er en av frontfigurene i den ferske partidannelsen, sammen med blant andre tidligere byråd for Ap, Geir Lippestad.

I en tekstmelding til VG onsdag morgen skriver Kjell Magne Bondevik at han er redd dette «splitter krefter som er enige om svært mye».

– Jeg støtter ikke partidannelsen, skriver KrF-høvdingen, kort tid etter at partiet har fått presentere seg i NRKs Politisk Kvarter.

Kamp for sårbare grupper

I går ble det kjent at den tidligere Ap-byråden Geir Lippestad og en rekke KrF-ere planlegger et nytt politisk parti i sentrum av norsk politikk.

Partiet skal hete Sentrum.

Kjernesakene til det nye partiet:

Partiet er blokkuavhengig

Kampen for sårbare grupper og inkludering står sentralt

Norge har ansvar for å ta imot menneske på flukt

Kamp mot økende økonomisk ulikhet

Oljeutvinning på norsk sokkel skal avvikles i løpet av 15 år

Støtter internasjonalt samarbeid og EØS-avtalen

Aktiv nasjonal eierskapspolitikk.

– Synd

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng er blant dem som er overrasket over det nye tilskuddet.

– Det er meget overraskende og synd at Geir Lippestad ikke finner plass i Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til VG.

