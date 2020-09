FLERE MØTER: Her står Tom Hagen utenfor Lørenskog lensmannskontor i fjor sommer. Han var da fornærmet i saken og hadde nettopp fått vit at politiet mente de sto overfor en drapssak og ikke en kidnappingssak. Foto: Jørgen Braastad, VG

Hagen-barna møtte politiet: – Fortsatt ingen tillit

I et flere timer langt møte med politiet fikk barna til Anne-Elisabeth og Tom Hagen en oppdatering i drapssaken mot faren sin.

Oppdatert nå nettopp

Det aktuelle møtet fant sted ved Lørenskog lensmannskontor torsdag formiddag og kom i stand på initiativ fra Øst politidistrikt.

Til stede i kontorlokalene var blant annet sentrale personer i etterforskningsledelsen. De ønsket å orientere Hagen-barna om statusen i etterforskningen, hypoteser, mål, ressurser og fremdriften i saken.

I tillegg ytret politiet et ønske om å gjennomføre nye avhør av dem, noe de selv har stilt seg negative til siden Tom Hagen ble pågrepet i april.

Les også: Tom Hagen fikk flytte hjem

Hagen-barna har vært kritiske til politiets håndtering av Lørenskog-saken og har tidligere uttalt at de mener faren er uskyldig.

De har også uttrykt en bekymring over at politiet kaster bort verdifull tid ved å etterforske feil mann – og at ingen leter etter moren deres, Anne-Elisabeth Hagen, som har vært savnet siden 31. oktober 2018.

Dette er det første møtet mellom partene siden begynnelsen av april i år.

– Vi har deltatt i et møte i dag som politiet tok initiativ til. Det var et informasjonsmøte som vi var positivt innstilt til siden det ikke har vært noe informasjonsmøte til de pårørende siden 8. april, sier barnas bistandsadvokat, Ståle Kihle, til VG.

Fikk du med deg? Her er hele trusselbrevet

DELTOK: Hagen-barnas bistandsadvokat, Ståle Kihle, var med klientene i møtet med politiet på Lørenskog lensmannskontor torsdag. Foto: NTB

Bistandsadvokaten beskriver dagens møte med politiet som «hyggelig», men at det ikke endret Hagen-barnas syn på saken. De står fast ved at faren ikke står bak og at politiet har tunnelsyn i etterforskningen.

– Vi har fortsatt ingen tillit til politiet i denne etterforskningen med Tom Hagen som siktet, og det er per nå ingenting som tilsier noe annet enn at vi ikke har tillit til politiet. Det har vi sagt hele tiden. Vi har heller ikke fått tillit nå og har tidvis parkert dem på ting, sier Kihle.

– Kan du utdype det?

– Nei, jeg ønsker ikke å gå i detaljer nå eller kommentere innhold eller enkeltheter fra møtet, svarer bistandsadvokaten.

Den manglende tilliten til politiet gjør at Hagen-barna heller ikke ønsker å gå i nye politiavhør. Ingen av dem har vært avhørt i saken siden august i fjor. I lange avhør ble de blant annet utspurt om foreldrenes samliv.

Trusselbrev-gåte: Ikke fingeravtrykk på konvolutten

Publisert: 24.09.20 kl. 17:17 Oppdatert: 24.09.20 kl. 17:28

Mer om Lørenskog-forsvinningen Krim Drap Lørenskog