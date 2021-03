PENGEDRYSS: Tross svekket økonomisk handlingsrom lover regjeringen å satse tungt på infrastruktur i den nye Nasjonale Transportplanen. Foto: Terje Pedersen

1.200 milliarder over tolv år i ny Nasjonal transportplan

I Nasjonal transportplan for 2022–2033 planlegger regjeringen å bruke 1.200 milliarder på infrastrukturprosjekter, vedlikehold av vei og miljøtiltak.

Av Kristoffer Solberg

Fredag la regjeringen frem Nasjonal transportplan 2022 - 2033. Planen er preget av en mindre optimistisk økonomisk situasjon, men regjeringen planlegger å satse på infrastruktur, transport og miljø.

– Med ny Nasjonal transportplan kommer over 80 nye prosjekter til Norge, sa statsminister Erna Solberg (H) under pressekonferansen fredag.

Solberg understreket at det økonomiske handlingsrommet vil bli mindre i årene fremover, men understreker at det vil være en realvekst i satsningen på samferdsel.

Statsministeren peker blant annet på tilskudd til ny lufthavn i Mo i Rana, ny E39 mellom Ålesund og Mole og Intercity-satsing på Østlandet som viktige satsninger.

Satser på vei

– Veiene våre er livsnerven i folks hverdag og næringslivets konkurranseevne. Derfor er vi avhengig av å ha trygge og velfungerende veier i hele landet. I ny Nasjonal transportplan satser vi derfor videre på veinettet. Vi starter opp flere nye utbyggingsprosjekter i perioden, og tar vare på det vi har gjennom vedlikehold og satsing på utbedringstrekninger, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) i en pressemelding fredag.

– Det er 20 år siden Stortinget gikk inn for nullvisjonen i Norge. Regjeringen legger nå til grunn en ambisjon om at det innen 2030 maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde, hvorav maksimalt 50 drepte. Ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050.Dette er første gang regjeringen setter en egen ambisjon for reduksjon i antall omkomne, sier Hareide.

Grønn transport

Regjeringen har som mål å halvere utslippene i transportsektoren innen 2030 sammenlignet med 2005 nivå. Sektoren utgjør omtrent en tredjedel av Norges totale klimagassutslipp.

– Verden står overfor en klimakrise, og transportsektoren må ta noen av de største utslippsreduksjonene. Vi er nødt til å levere på dette, og vi skal ta i bruk nye løsninger og arbeide målrettet for å redusere utslippene både fra byggingen og bruken av transportinfrastruktur, sier Hareide i pressemeldingen.

Nøkkeltall:

510 milliarder kroner går til vedlikehold og bygging av riksveier.

400 milliarder til jernbane de neste tolv årene.

33 milliarder til sjøtransport.

500 millioner kroner til tiltak som bedrer trafikksikkerhet spesielt for barn og unge.

Foto: TEAM BODØ

Andre sentrale prosjekter er:

Flytting av Bodø Lufthavn:

Regjeringen har lagt opp et tilskudd på 2,6 milliarder kroner over seks år til flyttingen av Bodø Lufthavn. Ifølge Avinors estimater vil flyttingen koste 5,6 milliarder kroner totalt.

Tilskudd til ny flyplass i Mo i Rana.

Regjeringen lagt opp til et tilskudd på 1,8 milliarder kroner i første omgang. Avinor estimerer de samlede kostnadene til 2,4 milliarder kroner.

Intercity på Østlandet

Regjeringen går tilbake på målet om å bygge dobbeltspor i hele InterCity satsningen de neste 12 årene. I stedet vil fokuset være på et såkalt optimalisert InterCity-konsept. Ifølge Knut Arild Hareide vil prisen på satsningen halveres men likevel levere 75 prosent av det planlagte togtilbudet.

Flere byer får byvekstavtaler.

Regjeringen legger opp til å stille med om lag 80 milliarder kroner til byområder i perioden 2022 til 2033. I tillegg til å følge opp de fire tidligere byvekstavtalene legger regjeringen opp til fem nye byvekstavtaler.

Tilskudd til ny stasjon på Majorstuen i Oslo.

Regjeringen har lagt til grunn et tilskudd på 500 millioner til en ny stasjon i bydelen.

E39 Rogfast, Randaberg, Kvitsøy og Bokn.

Regjeringen har lagt til grunn et statlig bidrar å 8,1 milliarder i perioden for å bygge den undersjøiske tunellen som skal erstatte ferge på strekningen.

E10/ Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt, Lødingen, Evenes, Sortland, Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Regjeringen vil bidra med rundt 5 milliarder kroner i tillegg til bompengebidrag for å korte strekningen mellom Tjelsund Bru og Gullesfjordbotn med omtrent 30 kilometer.

– Verre klima, mindre naturvern og mer motorvei

SV-leder Audun Lysbakken er ikke imponert over regjeringens satsning.

– Dette er planen for et mindre naturvern og mer motorvei. Det regjeringen presenterer her er en nok et steg i feil retning for klima og naturen i Norge, sier Lysbakken i en uttalelse.

Lysbakken mener satsningen på vei er dårlig miljøpolitikk.

– Regjeringen bygger så mye motorvei at det går på bekostning av naturen og klimaet. Dette er det bilistene som må betale for, og det skjer uten god nok sikring av trygge hverdagsveier i distriktene. Det er alvorlig, sier Lysbakken.

Partilederen mener den nye Nasjonale Transportplanen vitner om en regjering som ikke tar klima på alvor:

– Nasjonal transportplan er en lakmustest for om vi tar FNs klima- og naturpanel på alvor. Nå viser det seg igjen at det gjør ikke Erna Solberg, men i stedet velger å fortsette som før, sier Lysbakken.

– Satt bremsen på

Bård Hoksrud, samferdselspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, er ikke imponert over ambisjonene i Nasjonal transportplan.

– Da den forrige NTPen ble lagt frem var det FrP som hadde hånda på rattet og beinet på gasspedalen. Da økte vi veibyggingen kraftig. Det er ikke vanskelig å se at det er Høyre, KrF og Venstre som nå har satt bremsen på. Riksveiinvesteringene er på 510 milliarder kroner, ned fra 536 milliarder under oss. Om det bare skulle vært prisjustert burde det vært på 540 milliarder kroner - det er altså en vesentlig nedgang, sier Hoksrud i en uttalelse.

– Regjeringen vil bygge mindre vei, men vil at bilistene skal betale mer i bompenger for å finansiere flere byvekstavtaler. Det betyr at bilister rundt i hele landet skal betale for kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier i byene. Det er Fremskrittspartiet sterkt imot, sier Hoksrud.