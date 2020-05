Lørenskog-kamerat: – Hyggelig for familien å få Tom hjem

Bjørn Torp (67) fra Lørenskog har kjent drapssiktede Tom Hagen (70) gjennom en årrekke. Nå er han glad for at kameraten er løslatt.

– Vi har trodd at det skulle ende slik hele tiden, men vi er først og fremst glad på vegne av Tom og familien hans, sier Bjørn Torp.

Fredag ettermiddag kunne den drapssiktede milliardæren forlate Oslo fengsel etter å ha sittet varetektsfengslet i en drøy uke. Med en søppelsekk på skulderen, spaserte han ut jerndøren.







Ved 17.30-tiden ble han kjørt ut av fengselet av sin forsvarer Svein Holden – og videre til et ukjent sted. Høyesterett hadde forkastet anken til politiet, og dermed ble avgjørelsen til Eidsivating lagmannsrett stående.

FORNØYDE: Lørenskog-kameratene Bjørn Torp (t.v.) og Tom Nilsen håper Tom Hagen og familien nå for ro rundt seg i tiden som kommer. Foto: Hallgeir Vagenes

– Politiet må ha ment at de har et sterkt nok grunnlag for å fengsle ham, men det har ikke alle vært enige i. Vi aner ikke hva politiet sitter inne med av opplysninger, men ingen er skyldig før man er dømt, sier Torp.

– Vi vil aldri glemme saken

Bjørn Torp har kjent Tom Hagen gjennom en årrekke og er en del av samme vennegjeng i Lørenskog.

– Jeg synes det er hyggelig for familien å få Tom hjem, og det er hyggelig for Tom å komme ut. Det har vært ille nok som det er, uten å vite hva det neste utspillet blir. Det må være forferdelig å sitte i den situasjonen, så vi får håpe de får ro nå, sier han.

Selv om milliardæren nå er løslatt, er han fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som har vært savnet siden 31. oktober 2018. Han nekter straffskyld, og avviser å ha noe med forsvinningen å gjøre.

EKTEPAR: Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen. Foto: Privat

Når VG snakker med Tom Nilsen kjører han forbi stedet på Fjellhamar i Lørenskog der hans mangeårige kamerat Tom Hagen ble pågrepet for ti dager siden.

– Vi vil aldri glemme saken og heller ikke stedet hvor han ble pågrepet, så her vil man bestandig bli påminnet hva som skjedde, sier Nilsen.

Han har kjent Hagen siden 1980-tallet, blant annet gjennom en gjensidig kjærlighet for skøytesporten. Han beskriver fredagens løslatelse som en gledens dag for Tom Hagen – og en bismak for politiet.

– Jeg kjenner Tom godt og føler med ham og familien. Jeg føler en glede over at han har sluppet ut, sier Nilsen.

Kritisk til politiets bevis

Torsdag kveld ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet mener mannen i 30-årene har både IT- og kryptokompetanse – samt at han har en relasjon til Tom Hagen. Mannen nekter straffskyld, og mener anklagene er «absurde».

– Vi får håpe at de har arrestert rett mann nå, så de ikke gjør samme feil igjen, sier Nilsen.

Kameraten er klar over at politiet ikke har henlagt drapssiktelsen mot Tom Hagen, noe han selv trodde ville skje.

– Det er mulig at politiet tror de vil få noen flere nyheter i saken, men jeg synes ikke at de har så mye å fare med så langt, siden de ikke kommer med noe. Hvis politiet hadde hatt ordentlige bevis, så burde det ha kommet nå, sier Nilsen.

Kameraten frykter Hagen går tøffe tider i møte når han skal ut å gå eller møte folk.

– Men han er sterk og rakrygget. Han vet selv at han ikke har gjort noe galt, så får vi håpe at både domstolen og folket frikjenner ham..

