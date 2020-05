HEDERSPRIS: Her mottar Per Egil Hegge hedersprisen under Oslo Redaktørforenings årsmøte på Bristol i mars 2018, kun få måneder etter at han avsluttet sin faste språkspalte i Aftenposten. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Per Egil Hegge (80) har fått Covid-19

Den kjente pressemannen Per Egil Hegge (80), som allerede var rammet av benmargskreft, fikk i mars påvist Covid-19.

Det skriver Hegge, mangeårig journalist og kulturredaktør i Aftenposten, selv på Facebook. Her opplyser han at han har hatt god helse inntil han i desember 2017 ble diagnostisert med myelomatose (benmargskreft) som er blitt behandlet med cellegift og at denne cellegiften har gitt minimalt ubehag.

Ikke innlagt

– Allmenntilstanden var relativt god inntil jeg fikk covid-19 i mars 2020. Den artet seg som en litt gjenstridig, men ikke spesielt brysom influensa, med lav feber, snørr, mageknip og noen smerter som sannsynligvis skyldes kreften, skriver Hegge, som helt frem til 2018 hadde sin faste språkspalte i Aftenposten.

Han opplyser at han sover og spiser normalt, ikke har pustebesvær og at han heller ikke har vært innlagt på sykehus. Hegges jevnaldrende kone er ikke smittet.

– Noenlunde god form

Til VG sier Hegge at formen er vel som for 80-åringer flest.

– Det er ikke aktuelt å løpe maraton. Jeg er vel i noenlunde god form for alderen, men det går jo en del muskelmasse både med kreften og coronaen, så lange gåturer er ikke aktuelt.

På sin Facebook side skriver Hegge:

– Hva vet man om faren ved kombinasjonen av kreft og covid-19? I min alder er jeg klar over at jeg ikke driver noe evighetsforetagende, og jeg tåler nedslående nyheter.

Han forteller VG at han spurt legene sine om hva de vet om kombinasjonen av kreft og corona, men at de har sagt at de ikke vet siden dette er ukjent terreng og viruset er uforutsigbart.

