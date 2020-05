SKOGBRANN: Rundt 16-tiden meldte politiet i Agder om en skogbrann i Kvinesdal på Oksefjell. Foto: Elisabeth Gyland

Skogbrann i Kvinesdal under kontroll

Politiet i Agder meldte om en skogbrann i Kvinesdal i Vest-Agder rundt klokken 16. De skal nå ha kontroll på brannen.

Rundt 16-tiden meldte politiet i Agder om en skogbrann i Kvinesdal på Oksefjell. Ifølge brannvesenet var brannen på rundt én kvadratkilometer på det tidspunktet.

Politiet melder videre at de ikke har kontroll på brannen og at brannhelikopteret jobber sammen med lokalt brannvesen. Det skal være lite bebyggelse i området.

Like før klokken 21 melder politiet i Agder at de har fått kontroll på brannen.

– Helikopteret landet for rundt 30 minutter siden, og nå foregår det kun etterslukning, sier operasjonsleder John Repstad.

Ifølge Kvinesdal24 ble brannen oppdaget av folk som så mye røyk. Disse skal ha varslet brannvesenet.

Politiet mistenker at gnister fra et bål fredag kveld startet brannen.

– Nå er vi i gang med slukking. Brannen er på rundt en kvadratkilometer, og vi har kontroll på deler av fronten. Men vi har ikke kontroll på østlige deler av fronten, sier innsatsleder Torbjørn Høyland.

Til sammen var mellom 25 og 30 brannmannskaper ute i tillegg til helikopteret.

– Brannen er godt inne på heia, så det er lite bebyggelse rundt der, informerte Høyland.

Flere skogbranner

I ettermiddag var det også en skogbrann ved Kvellandsvannet i Hægeland i Agder. Her fikk brannvesenet i Hægeland og Finsland raskt kontroll, og lørdag ettermiddag pågikk etterslukking på stedet.

MISTENKER BÅL: Politiet mistenker at gnister fra et bål fredag kveld startet skogbrannen i Kvinesdal på Oksefjell. Her jobber skogbrannhelikopteret med slukkingen. Foto: Elisabeth Gyland

Ifølge yr.no er det nå skogbrannfare flere steder i landet.

Av disse har de fleste fått gult farevarsel, som indikerer at det er fare for skogbrann, mens det noen steder er oransje farevarsel, som betyr at det er stor fare for skogbrann.

I Valle kommune i Agder er det nå oransje farevarsel.

