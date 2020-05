ENDRINGER: Åshild Bruun-Gundersen (i midten, Frp), Tuva Moflag (Ap, t.v.) og Nicholas Wilkinson (SV) holdt pressemøte om bioteknologiforliket i kinosalen på Stortinget torsdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Tillater eggdonasjon i Norge

Allerede til sommeren blir det gjort en rekke endringer i bioteknologiloven. Bakgrunnen er en avtale mellom Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV.

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Fra 1. juli blir det tillatt med assistert befruktning for enslige. Fra samme dato tillates bruk av blodprøven NIPT for alle. Prøven gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom.

1. juli åpnes det også for utvidet lagring av befruktede egg, og lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk grunnlag blir tillatt.

Det blir også lovlig å bruke lagret sæd fra avdøde.

– Vi tillater eggdonasjon i Norge. For Fremskrittspartiet handler det om å la flere par få lov å oppfylle drømmen om å få egne barn, sier Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

For SV har det vært viktig å stille strenge kriterier for å sikre at all eggdonasjon er frivillig og sterkere internasjonalt samarbeid for å stoppe utnyttelse i surrogati.

De tre partiene er også enige om å videreføre forbudet mot surrogati.

KrF reagerer på oppmykningen i loven.

– Vi går nå potensielt opp en vei som vi ikke aner hvor ender. Det er store etiske spørsmål disse tre partiene nå bare velger å overse. For KrF er det viktig å være føre var i så store etiske dilemmaer som vi her står overfor. Teknologien gir muligheter, men også mange ubesvarte spørsmål, sier stortingsrepresentant for KrF og leder for helse- og omsorgskomiteen, Geir Jørgen Bekkevold.

Publisert: 07.05.20 kl. 12:53

