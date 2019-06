BLIR HEISTE: Til tross for Frp- og KrF-politikernes motstand, vedtok Trøgstad kommune at regnbueflagget skal heises. Dette er et bilde fra Rådhusplassen i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Lokalpolitiker ønsket ikke heve regnbueflagget – partiet tar avstand fra uttalelsene i lokalavisen

Frp-politiker Jarle Lindahn ønsker ikke at rådhuset skal heve regnbueflagget under Pride. Da Smaalenene Avis intervjuet han om hvorfor, kom det sterke reaksjoner på svaret.

– Jeg er personlig kristen og hvis jeg skal følge det, så er jeg jo helt imot, for homofili er samstemt med mord og drap i Bibelen, sa Lindahn (Frp) ifølge Smaalenenes Avis.

Saken kom opp etter han og to andre representanter fra henholdsvis Frp og KrF stemte imot å heve det regnbuefargede flagget under Pride.

Skaper bekymring

Ifølge lokalavisen mener han at hvis alle foreninger skal heise flagget vil man ikke gjøre annet.

– Og det at folk ønsker å være homofile er vel og bra for dem som ønsker det, men hvorfor skal man prakke det på alle andre, sa han videre til lokalavisen.

Disse uttalelsene har skapt sterke reaksjoner.

SYNES SYND PÅ Frp: Christian Granli, som selv er homofil, mener denne saken setter partiet i et dårlig lys. Foto: Privat

Christian Granli er tidligere gruppeleder i Trøgstad Høyre, og føler seg veldig støtt av Jarle Lindahns utfall i Smaalenene.

– Jeg har nesten ikke fått sovet i natt på grunn av hvordan Lindahn omtaler homofile. Jeg er fryktelig bekymret over at det fortsatt finnes slike holdninger – og at de finnes hos en ledende lokalpolitiker i Fremskrittspartiet, sier Christian Granli til VG.

Han er selv homofil, og lever med en mann.

– Jeg synes også synd på Fremskrittspartiet som har tillitspersoner med slike holdninger som Lindahn her kommuniserer.

– Kan ikke stå for slike holdninger

Lokallagsleder i Indre Østfold Frp, Jan Dirk von Ohle, tar sterkt avstand fra uttalelsene til Lindahn.

– Det som er gjort nå er at Frp har dementert saken på Facebook-siden vår. Det skal også sendes ut en pressemelding hvor vi tar avstand fra det som er sagt, sier han til VG.

Lokallagslederen vil ikke spekulere i hvilke konsekvenser dette kan få for partiet, men han er klar på én ting:

– Vi kan ikke stå for slike utsagn. Det er ikke det Frp står for, sier Ohle.

Facebookprofilen til Indre Østfold Frp la natt til lørdag ut en melding med lenke til Smaalenene-saken hvor de understreker det Ohle sier:

«I dagens lokale nettavis er det publisert en artikkel som Indre Østfold Frp ikke kan stille seg bak. Denne artikkelen tilkjennegir ideologi, og ikke politikk i FrP’s ånd. Vi tar avstand fra slike diskriminerende holdninger.» står det der.

Mener han er feilsitert

Til VG retter Lindahn opp det han mener ble feil i artikkelen fra Smaalenene. Spesielt sitatet «Jeg er personlig kristen og hvis jeg skal følge det, så er jeg jo helt imot, for homofili er samstemt med mord og drap i Bibelen» mener han er uriktig.

– Det sa jeg ikke. Jeg er for at alle skal ha sine personlige valg selv. Det som er skrevet med store overskrifter blir helt feil.

Han forklarer at han aldri ønsket å tråkke noen på tærne, noe som også var grunnen til at han stemte imot å heise regnbueflagget.

– Det er mange kristne som føler seg fornærmet. For flere år siden var det forbudt, men det er lovlig nå, men det er fortsatt mange i dag som ikke føler det blir riktig, sier han.

– Også mener jeg det ikke er kommunen sin oppgave å flagge, legger han til.

Videre opplyser Lindahn om at han kjenner mange homofile, og ikke har noen problemer med dem.

Påstanden om at han ikke har sagt det han er sitert på i saken går ikke lokalavisen med på.

– Jarle Lindahn er ikke feilsitert, vi har lydopptak av intervjuet med ham. Å angre på egne uttalelser etter at de er publisert i lokalavisen er ikke det samme som å bli feilsitert, sier nyhetsredaktør Anne Sterri Harestad i Smaalenenes Avis.

Hun opplyser også om at Lindahn ble gjort oppmerksom på at det ble gjort opptak på forhånd, og at han tillot dette.

