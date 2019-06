UT MOT PRIVATISERINGEN: Anniken Huitfeldt og partikollega i Ap Hadia Tajik sier de opplever et enormt engasjement blant forsvarsansatte. – De er opprørt over hvordan renholdspersonalet behandles av regjeringen, sier Huitfeldt. Her avbildet i en annen anledning. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ut mot regjeringens privatisering av renhold i Forsvaret: – En fiasko

Både SV og Ap reagerer sterkt på hvordan renholdspersonalet blir behandlet ved Skjold leir i Troms. De mener renholdet må bli tatt tilbake i Forsvarets egen regi.

– Gjennomføringen er en fiasko, og virker ikke etter hensikten. Til tross for strid og advarsler fra alle hold valgte likevel regjeringen å gjennomføre dette. Dette er meget beklagelig, sier Martin Kolberg, medlem av utenriks- og forsvarskomiteen for Ap, til VG.

Renholdet i Forsvaret ble lagt ut på anbud i 2016, og ISS vant. Tirsdag skrev VG at renholderne ved Skjold leir er utslitt etter nedbemanninger og at de ikke rekker over mer enn halvparten av områdene de har ansvaret for. Renholdet har vært så dårlig at bygg har blitt stengt.

– Når man driver privatisering på denne måten går det utover hverdagen til ansatte som bli tynt og presset til fordel for inntjening. Det går også utover kvaliteten på arbeidet som de ansatte gjør. Det finnes jo grenser for hvor raskt man kan springe, og hvor mye man kan vaske, sier Hadia Tjajik, nestleder i Ap og arbeidspolitisk talsperson.

SKITTENT: På Skjold leir mener Forsvaret det er så skittent at hovedverneombudet i Hæren har stengt ned to store bygninger fordi han mente det utgjorde en helsefare å jobbe der. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Markeder foran mennesker

Tajik fremmet sammen med blant andre partikollegene Kolberg og Anniken Huitfeldt et representantforslag i Stortinget onsdag, der de ba om at renholdet måtte tilbakeføres til Forsvaret. Forslaget fikk støtte fra SV og Rødt, men ble nedstemt av regjeringspartiene.

– Høyre og Frp kom med oppsiktsvekkende mye skryt av hvor mye penger som var spart. Det må klinge ganske surt for dem som har blitt ofret, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

– ROVDRIFT: – Regjeringen må spørre seg selv om man ønsker å drive rovdrift på trofaste ansatte. Staten burde være en bastion for et ryddig arbeidsliv som verdsetter folk og ikke driver med pensjonsdumping og usosialisering, sier Lysbakken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– For meg står privatiseringen av renholdet i Forsvaret som et monument av en politikk som satser på markeder fremfor mennesker. Vi advarte mot dette, men regjeringen valgte å ikke høre, legger han til.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sa blant annet at den forventede innsparingen på å holde renholdet eksternt er på nærmere 400 millioner for perioden 2016 til 2019.

– Til tross for utfordringer med mangelfullt renhold i enkelte områder er den økonomiske gevinsten, som har blitt frigjort til høyere prioritert virksomhet, så vesentlig at det langt overstiger utfordringene, sa Bakke-Jensen i Stortinget.

Til VG skriver han i en e-post at det er utfordrende å stå midt oppe i en omstilling.

– Men jeg mener at de ansatte er godt ivaretatt i denne prosessen. Omstillingen har skjedd innenfor vedtatte lover og regler, skriver Bakke-Jensen.

– Renholdet var ikke perfekt før, og er det ikke nå heller. Renholdstjenesten er delt opp i ti områder, og i området som Skjold ligger har kvaliteten vært for dårlig. Det rydder Forsvaret opp i og denne kontrakten vil ikke bli forlenget.

PENGER SPART: Forsvarsminister for Høyre, Frank Bakke-Jensen, innrømmer utfordringer ved Skjold leir, men mener de økonomiske besparelsene trumfer dette. Foto: Tore Kristiansen

ISS vasker ikke lenger forsvarsministerens kontor

Forsvarsdepartementet selv har gått vekk fra å ha ISS som renholder i sine lokaler, og jobben er tilbakeført internt.

– Det viser at det er viktigere at det er rent på forsvarsministerens kontor enn ute i leiren der soldatene er. Det sier litt om prioriteringen. Det er ikke godt nok for forsvarsministeren, men i leirene skal det beholdes, sier Lysbakken.

Både Ap og SV mener løsningen er å følge i departementets fotspor.

– Løsningen er å gjøre som Forsvarsdepartementet og slutte med dette. Dette har ikke fungert og kvaliteten er ikke der, sier Anniken Huitfeldt, leder i utenriks- og forsvarskomiteen.

Bakke-Jensen skriver til VG at det er Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) som nå vasker hos dem.

– Da har alle departementene DSS som leverandør for slike tjenester. Vi stiller samme kvalitetskrav til dem som vi gjorde til ISS, skriver han.

– Gir ikke riktig bilde

I en e-post skriver ISS’ konserndirektør kommunikasjon Ronny Pettersen at de som tjenesteyter ikke skal ha en oppfatning av hvordan Forsvaret organiserer sitt renhold, og at de heller ikke er en part i den politiske diskusjonen.

– Det er likevel viktig for oss, at vurderingen rundt inn- eller outsourcing av renholdet i Forsvaret bygger på korrekt informasjon. Vi mener at det bildet som er blitt tegnet av ISS og utførelsen av vår renholdskontrakt med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) ikke gir et riktig bilde av den samlede erfaringen med å sette renholdet ut. FLO er fornøyd med vår leveranse i 9 av 10 områder, skriver Pettersen.

I likhet med forsvarsministeren poengterer også Pettersen at å holde renholdet eksternt har spart 400 millioner for Forsvaret.

– Dette er penger som i stedet kan brukes på operativ drift. Profesjonelle rengjøringsselskap er bedre på renhold enn Forsvaret, vi har høy kompetanse, bred erfaring og standardiserte prosesser, skriver han.

Publisert: 13.06.19 kl. 19:00