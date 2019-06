FØRSTEKANDIDAT: Bjørn Revil, til høyre, er Folkeaksjonen Nei til mer bompenger sin førstekandidat ved lokalvalget i Oslo. Her deler han ut informasjonsmateriell sammen med partikollega Cecilie Lyngby. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Bompengepartiet: – Vil ha makt i Oslos bystyre

Bompengeaksjonistene sto ikke akkurat i kø i Oslo da 52 nye bomstasjoner ble satt i drift lørdag. Likevel mener partiet som kjemper mot bommene at de kan få makt i bystyret.

Bompengepartiene stiller lister ved høstens kommune- og fylkestingsvalg i 14 kommuner og fire fylker.

For fire av ti velgere er bompengespørsmålet viktig for lokalvalget til høsten, viser en ny måling Sentio har gjort for Klassekampen.

– Det tyder på at en del mennesker ikke blir hørt, de føler seg tilsidesatt og at de ønsker å si ifra ved valget. Nå ønsker de også å bli hørt, sier partiets førstekandidat ved kommunevalget, Bjørn Revil.

Han mener vanlige folk ikke føler seg inkludert av dagens politikere.

– De vi snakker med, er ofte personer som føler seg overkjørt av de politiske partiene og ikke lyttet til. Vi skal prøve å lytte til dem, sier Revil som sto ute i duskregnet sammen med syv-åtte andre aksjonister.

Også ved flere andre bomstasjoner var det markeringer mot at man heretter også må betale for å kjøre på kryss og tvers inne i byen.

En undersøkelse Sentio har gjort for Klassekampen, viser at mange velgere vil la bompengespørsmålet avgjøre deres valg av parti.

På spørsmål om hvor sannsynlig det er at holdning til bompenger vil påvirke hvilket parti man stemmer på, svarer 18 prosent at det er mindre sannsynlig at de kommer til å stemme på et parti som støtter bompenger og 25 prosent svarer at det er mye mindre sannsynlig at de vil stemme på et slikt parti.

Sammen med partikollega Cecilie Lyngby markerte Bjørn Revil sin motstand mot de nye bommene ved bommen i Middelthunsgate på Majorstuen i Oslo lørdag. Her er Vegvesenets lenke til kart over bommene.

– Begeret har rent over. Årsaken til at FNB er blitt et parti er at man skal komme inn i politikken. Blir man stor nok, kan man få vetorett, sier Lyngby.

Førstekandidat Bjørn Revil, som er lærer på en videregående skole, sier at partiet ikke bare sier nei til nye bommer, men også vil fjerne den gamle ringen som ble etablert på innfartsårene til hovedstaden 1. februar 1990.

– Vi vil ikke at det skal være bompengefinansiering, bilistene betaler nok som de gjør. Vi har sett på noen meningsmålinger der folk svarer på hvor viktig bompengesaken er for dem og det tyder på at vi kan få endret på dette. Det er mulig å fjerne bompengeringene. Det var mulig å sette dem opp, da er det mulig ta dem ned også, sier Revil. Som for øvrig kom på sykkel til markeringen.

I en meningsmåling i Bergens Tidende 21. mai fikk bompengepartiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) 25,4 prosent oppslutning og var Bergens største parti.

Ved kommunevalget stiller FNB liste i Bergen, Oslo, Stavanger, Skien, Porsgrunn, Sandnes, Sola, Klepp, Askøy, Alver og Øygarden, i tillegg til i fire fylker. I Drammen og Tromsø er det andre bompengelister.

